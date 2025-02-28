啟德體育園開幕｜3.1巴士、港鐵交通散場安排！5大用品禁攜帶入場

啟德體育園開幕禮｜啟德體育園將於星期日（3月1日）傍晚6時半開幕，散場時城巴更特設10條路線方便市民往港九新界各區，至於港鐵方面也會因應情況增加班次！而開幕的演出嘉賓名單，將有多個本港及內地體藝界人士將參與演出，成功購票人士就留意以下換飛日期啦！就算搶不到票，屆時會有4大本地電視台轉播，想知更多詳情即看下文啦！



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啟德體育園開幕禮｜港鐵、城巴交通安排

1.巴士

啟德體育園附近有3個主要巴士站，分別是九龍城轉車站、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。現時通往園區的城巴有機場快線A25、過海路線608及鐵路接駁巴士22M。

為方便市民及旅客欣賞啟德體育園開幕典禮後前往市區，城巴將在明晚（3月1日）開辦10條特別路線，包括SP1、SP2、SP3、SP5A、SP5B、SP6、SP7、SP9、SP10、SP11，便於市民到達九龍市中心、將軍澳、屯門、中西區及東區。此特別路線更將連接城巴主要巴士轉乘站並提供轉乘優惠，包括屯門公路、將軍澳隧道及香港島。城巴又指正計劃於大型活動舉行期間，開辦直達機場及陸路口岸的專營巴士路線，及於啟德體育園門外增設巴士站，安排日常巴士路線停靠體育園以帶動園區人流。

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2.港鐵

至於港鐵會按實際需要加強列車服務，例如加密班次或安排「空載列車」快接載觀眾。至於由港鐵站步行至啟德主場館的時間如下：

港鐵站

啟德青年運動場：

宋皇臺站D出口，步行約5分鐘

啟德站D出口，步行約13分鐘



啟德體藝館：

啟德站D出口，步行約8分鐘

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘



啟德主場館：

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘

啟德站D出口，步行約12分鐘



3.的士

活動期間宋皇臺一帶將增設臨時的士上落客處。運輸署已與的士業界溝通協調，確保的士供應充足。

4.私家車

由於園區內停車場不會開放給市民使用，所以駕駛私家車人士岀發前記得揾定附近停車場啦！

5.渡輪

從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，下船後步行便可抵達啟德體育園。

啟德體育園開幕禮｜3.1換領門票3pm截龍！禁攜大型攝影器材！

啟德體育園開幕禮共有約33,600張門票，成功購票人士須在活動前到體藝館，攜同電子換領券及身份證明文件換領實體門票，並在明天（3月1日）下午3點「截龍」，如想避開人潮，要盡快換取門票啦！

體育專員蔡健斌提醒市民，開幕典禮禁止攜帶以下物品入場：

1.玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

2.尺寸超過35厘米（長）x 20厘米（闊）x 30厘米（高）的手提袋（無法放置於座位下）

3.任何球類

4.長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

5.專業攝影及錄影器材



值得留意，公開發售的為門票換領券，因此需要另外到啟德體藝館換取實體門票。(城市售票網）

啟德體育園開幕禮｜一連3晚LED燈光展

啟德體育園將於3月1日開幕啦！為迎接啟德體育園的開幕，由2月26日至2月28日3個晚上，在啟德主場館外牆會上演LED燈光展，晚上7點半至10點期間進行！

為迎接啟德體育園的開幕，由2月26日至2月28日3個晚上，在啟德主場館外牆會上演LED燈光展。（資料圖片）

啟德體育園開幕禮｜ 4大本地電視轉播

開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、體育、唱歌等表演項目，當中有4大主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，演繹啟德歷史及蛻變，展現香港不同年代在體育文化交流的角色，嘉賓有香港和內地體育和演藝代表，開幕典禮預計於晚上6時半開始，為時約1.5小時。

本港4個免費電視台，包括ViuTV 99台、香港電台（RTHK）32台、TVB以及HOY TV，會於晚上9時半，轉播開幕儀式錄影片段，讓市民觀賞。

陳國基指出，開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演等環節。（廖雁雄攝／資料圖片）

啟德體育園開幕禮｜甄子丹、江旻憓等撐場

早前開幕禮嘉賓名單就引起網民熱議，最後名單則有多個來自內地和本地的體育、文化、演藝界精英參與。

體育界別：

劍后江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪、兵乓球運動員杜凱琹、朱成竹、國家隊乒乓球運動員樊振東、藝術體操隊隊長郭琦琪、羽毛球隊大師兄林丹

劍后江旻憓將參與開幕禮演出。（袁志浩攝）

演藝界別：

甄子丹、容祖兒、Gin Lee李幸倪、MC張天賦、前港姐朱玲玲、林子祥、葉蒨文、葉麗儀、内地歌手李宇春、張杰

容祖兒將參與開幕禮演出。（資料圖片）

文化藝術界別：

香港舞蹈團、香港中樂團 、香港知名小提琴家、本地龍獅團體、吉林市歌舞團

香港中樂團將參與開幕禮演出。（FB@香港中樂團 Hong Kong Chinese Orchestra）

啟德體育園設施

啟德體育園面積約28公頃，是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，為公眾提供一個世界級的多元活動目的地。園區設有多座世界級體育設施，舞台和座位設計可以靈活調動，以滿足不同國際賽事和體育盛事的需要，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館，以及可容納5,000名觀眾的公眾運動場。此外，園區內還有大型公眾休憩用地、餐飲及商鋪等設施。

啟德體育園面積約28公頃，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館等設施。（啟德體育園圖片）

啟德體育園開幕大匯演 Hong Kong Dreams On

地址：九龍啟德承啟道38號

匯演時間：20:00 - 22:00（有待證實）

一般營業時間：07:00 - 23:00



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