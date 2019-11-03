【尖沙咀火鍋】7間人氣火鍋店！成都火鍋10強、靚到浮誇台式鍋

港人四季也愛打邊爐，《火鍋專題》為你綜合全港人氣火鍋店，第三集與你相約在尖沙咀，食成都火鍋前10強麻辣鍋、台灣華麗藝術火鍋料理等，食盡區內7間過江龍店，即約朋友隨時出發！

【1】成都火鍋前10強之一@碼頭故事

麻辣鍋，就算吃到汗流浹背，都依然有不少忠粉支持，繼郭富城都愛的劉一手登港後，接著有麻神、蜀大俠、渝味曉宇等來港，來自成都的「碼頭故事」今年在港插旗。

此店曾於2013年打入成都火鍋10強位置，現於全國有逾200間分店，其著名的當然不少得麻辣牛油鍋，牛油味挺香的，辣度可隨自己喜愛叫員工調校。除了有麻辣鍋必有麻辣牛油湯底外，配料款式，如海帶牙、豬腰片、沙鯭等在港的火鍋店都較為少見，而且其擺盤夠特別，1米長的鴨腸、放在1米長木板上的肥牛均引來大眾相機食先！

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牛油鴛鴦鍋 $138｜麻辣湯底都落幾多料，不會只得一層辣油在面，會有麻香和牛油香味。麻辣湯底麻得來不太嗆喉，不過這辣勁應該是愛辣人士的追求。(唐家儀攝)

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碼頭故事火鍋 地址：尖沙咀寶勒巷3號萬事昌廣場1樓101號鋪 電話：2319 2988 營業時間：星期一至日 5pm-2am

【2】台灣華麗藝術火鍋料理@寬巷子

以華麗見稱的「藝術火鍋料理」，縱然只開業了6年，卻在台灣火速竄紅、憑心機之作成功於芸芸火鍋店中突圍而出。此店開設首間海外分店選址香港，餐牌上的枝仔冰、牛軋糖、菠菠糖以及冬甩子等，你以為是甜品？原來全部都是「烚吓烚吓」的火鍋料，不過當中最考工夫的一定是目前只得香港店獨有的「杏香野菊」，「菊花瓣」全由師傅逐片逐片鋪上，烚完都無走樣！

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玫瑰松板 $298│所謂「松板」其實是豬頸肉，雪藏至特定溫度後，再砌成一朵朵玫瑰，不論刀工、手工以至手溫等標準都甚高，平均每製作一朵也得花上4至5分鐘時間。放到鍋裡之前，別忘了先蘸點蛋白漿，使豬頸肉更嫩滑。(龔嘉盛攝)

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寬巷子 地址：尖沙咀海港城海運大廈地下OT G57號舖 營業時間：星期一至四、日 12nn-3:30pm、5:30pm-10:30pm；星期五、六 12nn-3:30pm、5:30pm-11:00pm 電話：3188 2840

【3】18款創意湯底鍋物店@酒鍋

除了一系列麻辣過江龍火鍋店登港，要比下去就要加點創意，這間火鍋店有18款特色湯底，基本的藥膳花膠雞美人鍋，又有忌廉波士頓龍蝦番茄湯底、行酒江湖鍋底、巨無霸芫荽鍋底，黑松露雜菌鍋、蝦兵蟹將鍋、馬來肉骨茶鍋等，而且鍋物造型精美，未食之前都想影返幾張相。

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5合1素食鍋，湯底有雪梨雪燕杞子清湯丶蕃茄薯仔湯、黑松露雜菌湯丶冬陰公湯和素酸辣湯，打邊爐都打得好滋補，素食朋友又可以盡情食！(官方圖片)

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酒鍋 地址：九龍尖沙嘴天文臺道8號2樓1號店 營業時間：星期一至四、日 12nn-1am；星期五、六、公眾假期：12nn-2am 電話：2321 9038

【4】李冰冰、黃曉明等明星合伙開人氣麻辣鍋店@熱辣壹號

既然愛吃火鍋，倒不如自己開間火鍋店，又可以隨時食，又可以做生意，李冰冰、任泉、黃曉明、黃渤、何炅和井柏然就合伙霸氣地開麻辣鍋店，因為明星效應，於內地設店當然有不少捧場客，今年來港設店，主打豆湯酸菜魚和美蛙魚頭，在港較為少見，但內地非常流行，另外有內地好多人去食的酸菜魚，港人可以試新嘢！

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於內地已經好紅的「熱辣壹號」，由李冰冰、黃曉明、何炅等6位明星一齊開，主打麻辣鍋，還有秘製酸菜魚。(官方圖片)

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熱辣壹號 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4001號舖 營業時間：星期一至日 11:30am-10:30pm 電話：3580 8688

【5】日式涮涮鍋$258任食牛小排@熊本牛涮鍋

說了那麼多麻辣鍋，這間是日式牛涮鍋放題，新優惠$258可以任食牛小排，另外送6款海鮮，每兩位送海膽，當然都有蔬菜和丸類，好快回本。溫馨提示免開瓶、免切餅費，生日可約一班朋友打邊爐。

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新優惠$258可以任食牛小排日式放題。(熊本牛涮鍋Facebook)

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熊本牛涮鍋 地址：尖沙咀山林道21號2樓A室 營業時間：6pm-12nn 電話：52363638（WhatsApp）

【6】重口味台式臭豆腐鍋@8鍋臭臭鍋

加臭豆腐於火鍋中，見到都覺得重口味，不過台灣人就是愈臭愈愛，將台灣直送的臭豆腐加入火鍋中，酸香惹味，引來不少臭味相投的朋友。這裡也貼心地推出臭豆腐一人鍋，不會「臭」到別人，配埋杯台式飲品，滿足！

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招牌臭臭鍋 $88/午市；$112/晚市，像「吉邊」將所有食材放在鍋中「一鍋熟」，裡面材料都幾豐富。(8鍋臭臭鍋Facebook)

8鍋臭臭鍋 地址：尖沙咀金巴利道77號地舖 營業時間：星期一至日 12nn-12am 電話：2885 7867

【7】卜卜蜆鮮蟹魚海鮮鍋@醉胡爐

喜歡海鮮鍋的朋友們，這裡的海鮮鍋有卜卜蜆鮮蟹魚湯，坊間較少見。蜆量多，蟹和魚湯亦很鮮甜，再用來涮肉和海鮮效果不錯。

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招牌鮮椰青雞鍋，非常滋補。(胡爐．醉胡爐Facebook)

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醉胡爐 地址：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈地舖 營業時間：星期一至日 5pm-11:30am 電話：2606 2106

《火鍋專題》食勻全港火鍋

第一集：【旺角火鍋】11間人氣打邊爐店！過江龍麻辣鍋、韓燒雙拼樣樣齊

第二集：【銅鑼灣火鍋】7間人氣火鍋店！周董撐場海膽湯、一人蒸氣海鮮鍋

第三集：【尖沙咀火鍋】7間人氣火鍋店！成都火鍋10強、靚到浮誇台式鍋