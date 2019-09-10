Charlie Brown Cafe月底結業　Snoopy精品半價清貨　即睇款式售價

以《花生漫畫》和Snoopy為主題的查理布朗咖啡專門店（Charlie Brown Café）將於9月尾結束香港分店的業務。14年來推出多款好吃而又靚得能打卡的食品，有哪些仍能在本月最後再吃多次？ 而為答謝港人多年支持，所有店內精品更以半價優惠發售，本文帶大家看清有甚麼最抵買！

Charlie Brown Café不經不覺在香港已開業14年，咖啡店以《花生漫畫》為主題的，店中無論裝潢、咖啡、食物或精品中都可以找到史努比（Snoopy）的蹤影，是香港早期少有的卡通主題餐廳。不過可惜2019年9月30日將會是最後一天營業，過後將不能在香港吃了，只能到台灣店、泰國店或星加坡店再尋滋味。

VIP咭可退還年費？

有食客擔心手持的香港Café VIP咭不能再用，餐廳指該VIP咭不能用於海外分店。不過只要於9月內，攜同2019年10月或之後到期的VIP咭到香港店，便可全數退還年費。亦有傳言指Charlie Brown Café結業後會再開Snoopy茶店等新店，不過《香港01》飲食頻道記者以顧客身份致電向店員查詢，該店員回應：「不會。」

香港Charlie Brown Café公開結業消息。（莊堅毅攝）

最後衝刺 品嚐必吃Café飲品及小食

香港的Charlie Brown Café位於尖沙咀，佔地2層，地下為入口，及售賣外帶甜品及飲品，上一層則設有座位，提供多款精緻餐點及咖啡飲品。

不是食客到店的目的都是打卡，因為每個角落都會見到Snoopy和查理布朗的擺設，還有花牆！而最高人氣的主題餐點有查理布朗朱古力咖啡、Snoopy漢堡、Woodstock彩虹蛋糕等等。

👇👇👇 按圖看Charlie Brown Café人氣食品相片 👇👇👇

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近20款《花生漫畫》精品5折清貨

餐廳至9月30日前都會照常營業，售價不變，但精品將會以半價大速銷！Snoopy迷必不可錯過，特價品包括毛公仔、杯、匙扣、明信片等等，售完即止。

店內貼出特價告示。（莊堅毅攝）

上樓後隨即看見精品櫥窗，全部貨品皆半價！（莊堅毅攝）

👇👇👇 記者9月10日去到還有以下精品，全部照價5折出售 👇👇👇

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