營養師解構月餅5個迷思　低糖不代表健康　即睇17款月餅糖脂成份

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不少中式傳統食品被標籤為「高糖高脂」的不健康食品，連中秋節必食的月餅也不例外。坊間越出越多月餅口味，選低糖的是否等於較健康？大家應該怎樣選擇？註冊營養師袁凱琪（Kiki）就仔細分析了17款香港有售的月餅口味，比較熱量、脂肪和糖份含量，從中破解月餅營養的5大迷思，教你識揀識食中秋月。

過中秋節總要吃口月餅才有節日氣氛，但是想吃得健康，應該選哪些款式？今次營養師Kiki就比較了17款香港月餅，餡料包括白蓮蓉、蛋黃黃蓮蓉、陳皮豆沙、奶皇、伯爵茶奶皇、金腿五仁、冰皮綠豆蓉、流心朱古力、乳酪、紫薯、榴槤、抹茶等。

哪一款最易食濟？

營養師Kiki指出，傳統蓮蓉月餅因為用上大量糖份和油，吃1個傳統月餅已等於4碗飯的卡路里！所以最難消化，亦較容易食濟。

新式奶黃月餅，會否比蓮蓉月低卡？冰皮月餅會否較低脂？低糖月餅又是否真的健康？營養師Kiki將一一解答。

1】白蓮蓉／黃蓮蓉較高卡路里？

Kiki比較了奇華餅家和美心西餅推的2款蓮蓉月，發現無論有蛋黃或者純蓮蓉的月餅，皆是黃蓮蓉的總熱量、脂肪及含糖量較高。所以總體來說，愛吃傳統蓮蓉月的話，選白蓮蓉就相當健康些少。

每個美心雙黃蓮蓉月餅有800卡路里，而雙黃白蓮蓉月餅則只有760卡路里。（美心西餅圖片）

2】沒有蛋黃會較低卡？

再從奇華和美心的蓮蓉月看，同樣重量的黃蓮蓉月，含雙黃的熱量高52卡路里，而白蓮蓉月則有黃的高40卡路里，所以選沒有蛋黃的月餅的確較低熱量。

不過留意，純蓮蓉的糖份含量一般比有蛋黃的為多，所以忌糖人士要慎選，最好不吃為妙。

以每個月餅185克重量計算： 熱量(卡路里) 脂肪(克)

糖(克)
美心雙黃蓮蓉月餅 800 44 70
美心雙黃白蓮蓉月餅 760 41 60
奇華純正蓮蓉月餅 748 33 80
奇華純正白蓮蓉月餅 720 32 78

 

3】低糖月餅最健康？

糖尿病患者等忌糖人士，如果想吃月餅，最好選低糖月餅，例如美心低糖蛋黃白蓮蓉月餅，每個90克的月餅只有2克糖。建議可於餐與餐之間吃，以幫助控制血糖升幅。

但是，Kiki指低糖不等於健康，因為低糖月餅雖用了代糖，卻加入了大量脂肪，若以每100克計算，其實卡路里和脂肪含量是相約的，甚至更高！

4】冰皮月餅較低脂？

冰皮月餅多以綠豆蓉製作，所以相對蓮蓉或奶黃月餅來說，冰皮的脂肪含量的確較低，比較適合心臟病患者或高膽固醇人士食用。

每100克大班冰皮迷你綠豆蓉月餅只有12.7克脂肪，而美心雙黃蓮蓉月餅卻有23.7克，脂肪量多接近一倍。（大班冰皮圖片）

5】奶皇月餅比蓮蓉月餅更肥？

坊間不少奶皇月餅加入了打碎的鹹蛋黃，所以令大家不禁疑惑，究竟其熱量會否比蛋黃蓮蓉月更高。根據Kiki的分析，可見2款月餅的熱量及脂肪含量相約，並因不同製造商而有所出入。

不過以糖份計，則明顯看出奶黃月餅比雙黃蓮蓉月低，蛋黃蓮蓉月餅始終穩奪「最肥寶座」！

👇👇👇 按圖看17款月餅熱量排名 👇👇👇

👇👇👇 按圖看17款月餅脂肪排名 👇👇👇

👇👇👇 按圖看17款月餅含糖量排名 👇👇👇

營養師建議月餅食用份量

成人一日約需2000至3000卡路里，而一個月餅已有700卡路里，有如一餐份量，所以切勿貪吃！Kiki表示，月餅是高油高糖但營養價值低的食物，所以有5項進食建議：

最好每次吃不多於200卡路里，一星期最好不多於4次。建議先吃新鮮蔬菜和水果，會幫助增強胞腹感、幫助消化和控制月餅攝取量。同時應減少高油份的餸菜或小食。可以用月餅代替部分正餐，以減少吃過量，例如200卡路里的月餅代1碗飯可以多做運動去燃燒過多的熱量，如以60公斤人士緩步跑（6公里／小時）計算，30分鐘可消耗約200卡路里。

 

每個月餅重量

(克)

熱量

(卡路里)

每次建議份量

(<200卡路里)

美心雙黃蓮蓉月餅

185

800

¼個(46.25克)

美心雙黃白蓮蓉月餅

185

760

¼個(46.25克)

奇華純正蓮蓉月餅

185

748

¼個(46.25克)

奇華純正白蓮蓉月餅

185

720

¼個(46.25克)

美心低糖蛋黃白蓮蓉月餅

90

400

½個(45克)

美心金腿五仁月餅

90

356

½個(45克)

東海堂紫薯月餅

70

244

¾個(約50克)

奇華十五年陳皮豆沙貢餅

50

181

1個(50克)

大班冰皮迷你綠豆蓉

55

173

1個(55克)

大班冰皮迷你八寶月餅

55

173

1個(55克)

美心流心奶黃月餅

45

172

1個(45克)

奇華果味乳酪奶皇月餅
（草莓/ 朱古力香橙）

36

165

1個(36克)

奇華迷你伯爵茶奶黃月餅

36

156

1個(36克)

美心貓山王榴槤冰皮月餅

60

156

1個(60克)

半島酒店迷你奶黃月餅

35

155

1個(35克)

美心流心朱古力月餅

45

154

1個(45克)

東海堂流心抹茶月餅

45

150

1個(45克)

資訊提供：Nutri Life營養顧問中心執業營養師袁凱琪Kiki Yuen

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