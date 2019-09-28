【糖水舖】手工湯圓、芝麻糊夠香滑　4間中式糖水店老字號推介

不少人在朋友聚會後，都會想食碗糖水做飯後甜品。而秋冬來到，當然要食些滋潤的糖水補一補。糖水老店之中，不乏有店家堅持人手製作，製作手工湯圓、石磨芝麻糊等，這次就讓我們為大家介紹其中4間糖水老店。

【1】大良鴻輝記 —— 招牌三寶有合桃、芝麻、杏仁糊

開業21年的大良鴻輝記位處荃灣川龍街，門面不起眼，保留八十年代中式糖水舖的格局。雖然糖水舖已經由創辦人的徒弟接受，經營模式不變，只賣20多款中式糖水。當中以招牌三寶合桃糊、芝麻糊、杏仁糊最受歡迎。

大良鴻輝記的招牌三寶標榜以古法製作，合桃、芝麻、杏仁每個早上以電動石磨機磨製，並堅持以人手炒製。合桃先炸再磨，因此煮出來的合桃味特別濃。杏仁糊中使用南、北杏仁，十分香滑。芝麻糊加入香米和糯米，質地濃稠，芝麻香味吸引。

有網民帶朋友去荃灣搜羅美食，曾特地去大良鴻輝記搵食。對於這店的招牌三寶，不少人讚很足料 ，也不會很甜：「足料，也不會很甜，很香濃、很滑，20多元真的性價比高。」另外，也有人指出，「以湯匙輕輕攪拌一下，看看濃稠程度，吃到最尾還是糊狀，就知絕對足料。」

地址：荃灣川龍街8號

電話：2419 7711

營業時間：1400-0100

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【2】地茂館甜品 —— 網友大讚芝麻製品香滑不甜

開業快30年的地茂館甜品，是九龍城的老字號。雖然店面曾裝修，但都沒什麼改動，保留昔日的卡位，餐具又是藍白色的瓷碗瓷碟，十分懷舊。地茂館甜品的近40款糖水全部堅持最傳統的味道，並且自家新鮮製作。當中的芝麻、合桃都是自己磨，也是必食的糖水之一。芝麻湯圓由炒芝麻起，再以手搓湯圓皮包餡。湯圓外皮煙韌，咬一口带芝麻餡源源流出，令口腔充滿芝麻香味。

以記者蒐集資料時所見，網民對地茂館甜品的芝麻製品都是大力激讚，普遍形容芝麻糊又香又滑，而且不甜，十分好吃，「食得出是師傅親手磨製」。有人說芝麻糊是九龍城必食，有人甚至誇張到說去地茂館甜品好像變成「例行公事」。這位說變成「每月例行公事」都不介意的網友，最近就吃了朋友推介的合桃糊加芝麻湯圓，表示生磨合桃糊好滑，而且不太甜，很適合她。最後她更強調芝麻湯圓是亮點，外皮煙韌，一咬開有芝麻餡料流出來，真的好香好滑，「真係要味皇上身『好好～味呀～』」

地址：九龍城福佬村道47號地鋪

電話：2382 5004

營業時間：1200-1245（翌日凌晨）

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+ 6 + 5 + 4

【3】福元湯圓 —— 粒粒湯圓皮薄餡靚有豬油香

福元湯圓開業20多年，賣點是手工製的湯圓。福元湯圓距離炮台山地鐵站只需3分鐘，藏身炮台山的橫巷之中，店面狹小，只有幾張桌子，堂食並不舒適，但是不少人仍然為了湯圓慕名而來，全因這糖水店的湯圓粒粒人手搓，皮薄餡料沙，還有豬油香。

福元湯圓所賣的湯圓只有芝麻和花生兩款。芝麻炒香後以磨米機磨碎，香溢四射；花生炒得香脆，3:1的砂糖與花生碎比例，偏甜。兩種餡料都混合豬油調味，而糯米粉與水的比例掌握得好，外皮厚薄均勻，入口煙韌，配辣薑糖水一流。

網民對福元湯圓的湯圓也十分讚賞，有人評價「芝麻湯圓餡靚，流沙餡湧出來，湯圓大大粒，皮較厚煙韌」、「福元湯圓 店面其貌不揚，但超好食！湯圓大大粒，皮好薄但煙韌，餡料十足，咬一啖，嘩！香濃芝麻味！」有人甚至表示芝麻湯圓太好吃，下次要買生湯圓回家。

地址︰炮台山福元街7號利都樓地下

電話︰3106 0129

營業時間︰1400-1230

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+ 3 + 2

【4】佳佳甜品 —— 發哥是長期熟客最愛糖水加湯圓

能夠連續3年獲得米芝蓮街頭小食推介，到底有什麼魔力？開業40年的佳佳甜品，沒有時尚的裝修，只有簡單的木桌、木椅填滿整個空間。根據米芝蓮指南 2019，他們就推介了傳統中式糖水、白果薏米腐竹糖水和芝麻糊。

不過，這些也是根據外國人口味評定，本地食客最愛的還是佳佳甜品聞名的手工湯圓和薑汁糖水，就連親民的發哥都是十幾年熟客。根據佳佳甜品的老闆說，發哥是佳佳甜品的十幾年熟客，幾乎每個星期都會去食碗薑汁番薯糖水或芝麻糊。發哥最喜歡佳佳甜品的糖水不太甜，又喜歡加湯圓，認為湯圓皮夠薄，芝麻夠香。

佳佳甜品的湯圓，由30多年做湯圓經驗的寧波師傅親自製造，不像坊間不少糖水舖那樣買現成湯圓。師傅會以新鮮的手搓餡皮，包上鮮磨的香炒芝麻蓉，入口煙韌軟綿，芝麻蓉像流沙般湧出，濃郁香口。而配上老薑製成的糖水，辣得過癮。假如你到訪佳佳甜品，看見員工忙著刨薑、剝皮、揼白果，其實都是忙著準備寧波薑汁湯圓。雖然工序繁複耗時，卻能讓客人吃到最傳統的手藝。

對於佳佳甜品的評價，不少網民大讚薑糖水夠辣夠暖、芝麻糊則磨得好細滑，吃後香濃的芝麻味在口中徘徊、湯圓大小適中，皮薄不黏牙，芝麻餡流出來十分香濃。有些人或許對中式糖水卻步，不過也有網友指自己原本不喝薑湯、不吃芝麻，最後還是吃完了，絕對值得一試。

地址：佐敦寧波街29號地鋪

電話：2384 3862

營業時間：1200-0300

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