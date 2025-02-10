芝麻湯圓食譜｜煙韌軟糥2秘訣搓麵糰用冷或暖水？流心餡簡單做法

正月十五元宵節，是中國的情人節，傳統會吃湯圓、賞花燈及猜燈謎慶祝農曆新年的首個月圓之夜。邊賞月邊吃着自家製芝麻湯圓，來年一家團圓、生活圓滿。



流心餡簡單製，芝麻餡心用室溫牛油搓成，牛油令芝麻更滑更香、更流心及閃亮。用牛油比植物油好，比豬油方便買到。記得搓好的餡心先放入雪櫃冷凍才使用。

芝麻湯圓食譜｜元宵、湯圓不同

湯圓和元宵的做法和口感都不同，北方吃元宵，南方吃湯圓。「元宵」以甜的居多，通常是棗泥、花生、芝麻等，將甜餡料切成塊狀大小，在放滿乾糯米粉的竹篩上，由師傅們使勁力氣地「搖」，在搖的過程中需反覆噴水，直到將「元宵」搖成圓滾滾的形狀，煮、炸、蒸皆可。至於「湯圓」是將濕的糯米糰，裹入鹹或甜的內餡後，搓成球形，以水煮滾。

按圖了解元宵跟湯圓的區別，不要再以為它們是同一樣東西了：

芝麻湯圓食譜｜湯圓皮煙韌軟糥２秘訣

各款湯圓之中，特別鍾情於芝麻湯圓，也愛自己包湯圓。尚記得從前媽媽會用一小塊片糖做餡心，用糯米粉加上和暖的水搓湯圓皮。後來到自己研習食譜，想煙韌軟糯秘訣：（一）用暖水搓粉

（二）用生熟粉：生熟粉糰搓成的湯圓，皮拉展力更強更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。

此製法除了可應用在湯圓外，也可製成茶果、糖不甩及煎餅等糯米食品。不過，當糯米皮涼了、凍了會變硬，只要翻熱食用，糯米皮會再度變煙韌軟腍。

芝麻湯圓食譜

食譜 芝麻湯圓（包／Wrap） 材料 糯米粉150克、暖水100毫升、油1茶匙

芝麻餡：無鹽牛油30克、芝麻糊粉60克、糖1茶匙 做法 1.芝麻糊粉、糖拌勻，加入室溫軟化的無鹽牛油搓勻，將芝麻餡搓成小球，放入雪櫃冰硬，備用。 2.加暖水入糯米粉，搓成不黏手的粉糰。取約1/8粉糰放入滾水中煮至浮起後撈起。 3.將煮過的小粉糰加入生粉糰中，加少許油，再揉成光滑的粉糰。 4.將粉團揉成長條狀，搓成大小均一的小湯圓。 5.將黑芝麻餡心放入湯圓內包好。另備盆，在內放入少量的糯米粉，將搓揉好的湯圓放入盆內滾動，讓湯圓裹上薄粉。 6.煲滾水後，加入湯圓煮至完全浮起完成。

甜湯圓多以糖水伴隨享用，煮薑湯最簡單，水500毫升、片糖半塊及薑1大塊。當煲滾水後，加入薑及片糖，待片糖煮溶便成了。上圖那朵小花湯圓為即興之作，大家也可憑自己的創意製作「個人化」的湯圓更添玩味。

健康小貼士：

營養師指出市售的黑芝麻流心湯圓，每粒20克已有70千卡、1/2茶匙油及1/4茶匙糖，約跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。3.3粒黑芝麻湯圓已等於1碗白飯，宜非常小心食用。



攝錄、攝影：高啓光、陳鈺麟剪接：高啓光



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