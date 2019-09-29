【懶人自轉燒烤BBQ】本地5間自轉燒烤串燒放題推介　最平78元任食

燒烤是港人熱愛活動之一，但是要自己動手燒比較麻煩，而且還要忍受油煙燻眼，食得辛苦。不過近期「懶人風」襲港，香港出現多間有自轉燒烤機的餐廳，食物早已串好，放上燒烤機上便會自動反轉，等食就得！本篇就為大家推介本地5間提供這種新興懶人燒烤放題的餐廳，一個價錢輕鬆任食BBQ美食！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】串Grill 最多款式任食43款串燒

這間懶人BBQ店所用的燒烤機與第一間介紹的密密燒一樣，不過串燒食物就多達43種，有澳洲M5和牛肩肉眼、雞皮、冬蔭公魚塊、羊肉卷、綿花糖等等。供應的醬汁亦甚有特色，如韓式梨汁燒烤醬、泰式燒雞醬等。飲品任飲，亦可以加錢叫啤酒。

此店座位較少，只可容納35人，所以建議趁早訂位，留意只收現金！一般任食2小時，但是最抵時間一定是宵夜時段，下午11時後入座，5人或以上便可以享3小時任食！如果讚好店家專頁，還可以獲贈Häagen-Dazs雪糕一杯。

自轉燒烤放題詳情：

供應時間：5pm – 2am（任食2小時）

收費：（另收加一服務費）

（星期一至四）成人$238/位；高90至140cm小童$138/位

（7:30pm前離座）成人$198/位；高90至140cm小童$108/位

（9:30pm後入座）成人$208/位；高90至140cm小童$108/位

（星期五至日及公眾假期）成人$268/位；高90至140cm小童$158/位

（7:30pm前離座）成人$228/位；高90至140cm小童$128/位

（9:30pm後入座）成人$238/位；高90至140cm小童$138/位

串Grill 地址：旺角廣華街2-20號翠苑大廈2二期10號舖 電話：6886 5886

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【2】密密燒 牛魔王必食5款牛串燒

原址位於觀塘，再於深水埗開分店的密密燒，每天只開晚市。入座後如日式放題般剔紙仔，生串燒便會排好在木盤端給客人。串燒種類約35款，有齊豬、牛、羊、鴨、魚等，其中牛肉款式特別多，有美國安格斯牛肩胛、西冷、牛肋腩、牛板腱、牛舌共5款；另外亦推薦雞軟骨串。

此店因為地方乾淨企理，食物新鮮，口碑不俗。食客讚全部食物沒有預先醃製，可以吃到食物原本鮮味。店家提供以洋葱、蒜頭、豉油製成的燒汁，可於燒烤時塗上，另有海鹽、彩椒味、孜然粉等可供自行調味。飲品方面，汽水和自家製豆漿任飲，酒精類飲品另計。

自轉燒烤放題詳情：

供應時間：6pm – 1:30am

4位或以下限時2.5小時，5位或以上3.5小時，最遲10時入座，計足任食時間。

收費：成人$238/位；3至11歲小童$138/位

密密燒 地址：深水埗東京街50號地舖（近長沙灣港鐵站） 電話：2623 4523

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【3】串燒屋 豪送刺身、生蠔、扇貝

如果喜歡食物多元化的朋友應該會喜愛這間串燒店，因為雖然主打串燒，除了有近30款肉類和蔬果串燒任食，更有炸物和甜品可任點，如炸生蠔、炸蟹鉗、薯條等，而且啤酒、汽水都是任飲，最多任食2.5小時，十分足夠。

而且餐店更推出眾多優惠，首先每位惠顧食客會送三文魚刺身1客；4位或以上同行惠顧會送生蠔；如果讚好店家專頁還會再送大扇貝，更可加10元1隻無限追加！部分分店會供應限定特飲，如九龍城店就推出菊花蜜和檸檬薏米水，以助食客清熱消濟。

自轉燒烤放題詳情：

供應時間：5pm – 2am（任食2.5小時；9:30pm後任食2小時）

收費：（另收加一服務費）

（星期一至四）成人$238/位；高90至140cm小童$138/位

（7:30pm前離座或9:30pm後入座）成人$188/位；高90至140cm小童$98/位

（星期五至日及公眾假期）成人$248/位；高140cm小童$148/位

（7:30pm前離座或9:30pm後入座）成人$198/位；高90至140cm小童$108/位

串燒屋 分店1：九龍城太子道西448號太子匯地下9-10號舖 電話：2866 9488 分店2：觀塘通明街54號地舖 電話：2363 0999 分店3：筲箕灣新成街8號新成中心地下F號舖 電話：2569 0345

【4】自家燒吧 隱世小店任食蒜蓉燒蠔

餐廳身處工廈之中，不過口碑不絕，每逢晚市都有不少食客慕名而來，就算訂位也要等。網民評價食物質素性價比高，而卡位座位闊落，地方乾淨企理，所以令食客願意一再回頭翻啅。

有別於日式放題般寫紙仔叫菜，這裡設有2大個開放式凍櫃，擺放約30款生肉及蔬菜串燒，方便食客先「看版」後自助取心水食物。另有青口、海蝦、白鱔等海鮮，可額外加錢單點。推介串燒有：蒜蓉燒蠔、牛肋肉、墨汁墨丸及需加錢的脆皮白鱔等。

自轉燒烤放題詳情：

供應時間：12nn - 11pm

午市收費：（另收加一服務費）

（星期一至五）成人$78/位（1小時）；$128/位（2小時）；$198/位（3小時）

（星期六、日及公眾假期）成人$98/位（1小時）；$148/位（2小時）；$218/位（3小時）

晚市收費：（任食2小時，另收加一服務費）

（星期一至四）成人$218/位（7 - 9pm）；$188/位（5 - 7pm／9 – 11pm）

（星期五至日及公眾假期）成人$238/位（7 - 9pm）；$208/位（5 - 7pm／9 – 11pm）

自家燒吧 地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈一座5樓C室 電話：2338 1820

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【5】潮鮮薈自助燒烤專門店 78元午市抵吃濱燒海鮮盛

這店供應約30多款肉類和蔬菜串燒，包括西班牙黑毛豬、和牛、雞腎等等。最特別是每位惠顧3小時午市放題或晚市放題的食客，都可獲贈半隻龍蝦，如果4位或以上更會送大大盤海鮮盛肉盤，包括鮑魚、廣島蠔、貴妃蚌等食材。海鮮可先放於燒烤爐下層，上面再放好自轉串燒，雙層同時燒烤。

除了串燒及海鮮濱燒以外，每枱還有麻辣鍋，有鴨血、鵝腸及烏冬等食物。而飲品方面全自助，有汽水之餘，清酒、梅酒及啤酒也是任飲，亦有甜品雪糕糯米糍任食。

自轉燒烤放題詳情：

供應時間：12nn – 4pm；5:30pm – 1am

午市收費：（另收加一服務費）

（星期一至四）成人$78/位（1小時）；$128/位（2小時）；$198/位（3小時）；

高80至140cm小童$68/位（1小時）；$88/位（2小時）；$108/位（3小時）；

（星期五至日及公眾假期）成人$98/位（1小時）；$148/位（2小時）；$218/位（3小時）；

3至11歲小童$78/位（1小時）；$98/位（2小時）；$118/位（3小時）；

晚市收費（任食2小時，另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$218/位；高90至140cm小童$128/位

（7:30pm前離座）成人$198/位；高90至140cm小童$108/位

（星期五至日及公眾假期）成人$238/位；高90至140cm小童$148/位

（7:30pm前離座）成人$218/位；高90至140cm小童$118/位

潮鮮薈自助燒烤專門店 地址：太子太子道西104-106號璟璜大廈2樓 電話：2395 1118