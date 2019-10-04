石燒牛扒│全港最強13間熱石牛扒店推介　最平75元歎高質好食和牛

近期流行食石燒牛扒，即是把大大件牛扒放在超過攝氏300度的火山石上燒熟，據聞火山石的遠紅外線更會令肉質柔軟多汁！本篇集合了全港13間供應性價比高的熱石燒牛扒餐廳，有高質日本和牛扒、重磅美國安格斯，更有稀有牛肉部位，最平一間只需75元就能享用！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】玉子造屋 最重磅500克石燒牛扒

以半熟旋風蛋等雞蛋料理作招徠的玉子造屋，由7月開始也推出了石燒牛扒套餐，標磅極巨份量，重達500克的石燒厚切美國肉眼牛扒，可供2人食用。石燒方式同樣可以讓食客自行烹調熟成度，扒身厚近一吋，肉汁豐富，肉質軟腍不韌。如果自命大胃，1人挑戰亦未嘗不可。

玉子造屋 地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下B03C號舖 營業時間：11:30am – 9:30pm

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【2】野郎Stone 限量供應厚身牛舌芯

這間日式扒房供應美國安格斯牛扒、日本黑毛和牛等，可選不同部位及重量，如骨付牛小排、牛板腱，更有每日限量供應的厚身牛舌芯！200克的肩胛肉眼或牛肋間隔膜，只需88元就有交易，價錢還是免加一！必試店家供應的醬料，如自家製辣味噌、白松露蒜蓉等。

野郎Stone 分店：銅鑼灣百達中心、尖沙咀厚福街、旺角新世紀廣場店 營業時間：12nn – 11pm

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【3】牛県 98元最抵食A5和牛

8月才於荃灣新開業的小店牛県，主打高質熟成牛肉，肉質更軟嫩。有6款牛扒供應，CP值最高而又最便宜的就是「平鐵牛扒」，即是牛肩膀位置，88元便可吃200克。不過記者特別推介日本A5和牛腹，100克只需98元！而且門外就有入錶車位，自駕車的食客泊車也方便。

牛県 地址：荃灣享和街49號地下D1號舖 營業時間：12nn – 3pm；6pm – 10:30pm

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【4】無極牛排 必配自家煉製純牛油

這間5月開業的新派牛扒店，主打熱石燒牛扒，用上美國安格斯牛和Premium牛，肉類款式不算多，卻有超過10款醬料可供配搭，如秘製辣味噌、士拉差醬、辣根等。店主推介必試自家煉製純牛油，並可混合日式酸汁和Wasabi，配牛扒食可解膩。平日午市只需88元便可享牛肩胛套餐，包白飯、沙律、湯及飲品，而晚市或假日則需另加30元才能享用套餐。

無極牛排 地址：尖沙咀寶勒巷10號8樓 營業時間：12nn – 3pm；5pm – 10:30pm（逢星期日休息）

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【5】Tiger San 芽菜伴牛扒脂香

Tiger San是Tiger Curry副線，主攻西日菜，有大阪直送咖喱、拉麵等供應，今年亦新出「火石燒」系列。當中5款套餐之中，4款都是牛肉，有燒薄牛肉、老虎牛扒、燒牛脷及燒和牛。每個火石燒肉附3種醬汁，蒜蓉燒汁、芥末、麻醬，另加30元可轉套餐，配白飯、沙律及餐湯。勝在坐得舒適，服務夠足。

Tiger San 地址：青衣青敬路33號青衣城2期2樓226號舖 營業時間：11:30am – 9pm

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【6】神石燒きビーフステーキ專門店 明星店推神石燒汁牛扒

潮興食石燒牛，本地樂隊Rubber Band成員阿偉亦追上潮流，開設石燒牛扒店，吸引一眾藝人朋友朝聖打卡。店內供應近10款牛扒，日本A5黑毛和牛、澳洲M6黑毛和牛、神石美國天然牛扒等等。阿偉自己最喜愛鹿兒島A5和牛，肉帶甜香，神石美國牛扒就較為特別，略燒就可做到邊位微脆，配特製神石燒汁更夾能提鮮。

神石燒きビーフステーキ專門店Jinseki Steak 地址：油麻地碧街35號地舖 營業時間：12nn - 11pm

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【7】牛極 和牛赤身/油脂兩種滋味

店主家族同為飲食業，由於認識供應商令定價能低一點，賣80元就有180克牛肩肉眼，所有套餐已包沙律、飯及湯品。而對比其他石燒牛扒店，大份量款式反而最抵食！這裡的牛扒來源地多，如美國安格斯西冷、澳洲牛仔肉眼，連日本和牛都分2款：赤身及富油脂。而且更細心地提供即棄圍裙，防止油脂彈污衣物。

牛極 分店：旺角通菜街、深水埗雅怡居地舖、荃灣大河道地舖 營業時間：12nn – 11pm

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【8】石頭屋餐廳 隱世小店最多選擇

這間是大角咀區的長龍小店，主打石頭燒，單是牛肉已有7款，更有羊架、三文魚扒及大虎蝦石燒套餐，款式勝在夠多元化。連配醬汁也有8款可選，如黑松露汁、蜜椒汁、蒜蓉汁等。推介厚燒嫩牛舌、肉眼扒，最抵吃是78元的牛肋條，而不時更推出珍寶特大牛肩扒，足16安士（約500g）卻只138元，大份得幾乎可供2人食用！

石頭屋餐廳 地址：大角咀大全街47至49號地舖 營業時間：11:30am - 10pm

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【9】堅石燒 鮮有1++級頂級韓牛

這間韓式燒肉店主的火山石燒肉相當抵吃，最抵吃的是「美國大理石」只需78便有交易，是牛頸對落的牛板腱位置，中間嫩筋兩邊的肉佈滿大理石紋而命名。食客多推介美國牛板翼，即牛肩部位，肉質更嫩。而這裡更少有地供應1++級頂級韓牛肉眼，韓迷必選！每枱均有岩鹽及黑椒供自行調味，而醬料區亦有胡麻汁、燒烤汁等，可以自行取用伴牛扒。

堅石燒 地址：旺角彌敦道565-567號銀座廣場LG樓 營業時間：2386 1002

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【10】Mitsuya 半山歎鹿兒島A4和牛

位於半山的居酒屋Mitsuya主推刺身壽司，亦有推石燒套餐，包括：薄燒鹿兒島A4和牛、安格斯牛前胸肉、沖繩黑豚等等。燒肉只跟白飯，另加38元可跟沙律、味噌湯及。留意午市和晚市價錢不同，午餐相對便宜抵吃，78元已能歎到石燒翼板牛肩扒。

Mitsuya 地址：西營盤聖士提反里3號亨順閣地下A舖 營業時間：12nn – 3pm；6pm - 11pm

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【11】Chop Steak 特色草飼、穀飼牛扒兼任食薯條

這間7月開業的旺角牛扒店，特別在除了熱石牛扒，更有千層蛋糕、班戟特自製甜品，適合晚餐聚會。熱石燒方面有5款，3款牛：草飼西冷、CAB安格斯牛肩胛、穀飼牛板腱，還有1款IBP法式豬鞍和夏威夷雞扒，最抵吃的是穀飼牛板腱，78元吃到200克。扒餐一律跟任添珍珠米白飯，還可加20元，包沙律、餐湯及任食薯條！

Chop Steak 地址：旺角廣華街13號廣輝大廈地下4-5號舖 營業時間：12:30pm – 3:30pm；6pm – 11pm

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【12】磊犇 價廉物美任添配菜

牛扒店主打美國牛，招牌磊牛扒200克售價只需78元。是半自助形式，要先到點餐機買票，再自行到取餐處領取，服務欠奉。不過這麼便宜的價錢能吃大大件牛扒，而且全店沙律、飯及麵豉湯任食，洛神花山楂茶及菊花茶等飲品又可以任飲，已經夠抵！

磊犇 地址：旺角西洋菜南街198號地舖 營業時間：11am – 11pm

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【13】Triple Steak 價錢最抵食牛柳

這間屬於早期在香港供應火山石燒牛的餐廳，曾日賣400份成佳話。全店只得3款肉可選，包括：牛柳、西冷及三拍子牛扒，全部按重量標價。相比其他牛扒店，這裡的牛柳較抵吃，200克只需85元；而最便宜的則是三拍子牛扒（$75）已包沙律、餐湯及白飯任飲任食。中環店更限定推出早晨扒餐「Morning Hamburger」。

Triple Steak 分店：灣仔廣生行大廈地舖、中環華懋廣場地舖、石塘咀豐業大廈地舖、深水埗欽州街 營業時間：12nn – 10pm（中環店7:30am – 9pm）