【啤酒節2019】10月香港3大啤酒節　黃金海岸Bierfest搶閘開show

踏入十月，天氣開始轉涼，大家準備好去戶外活動未？ 一年一度的大型啤酒節「第28屆馬哥孛羅德國啤酒節」將於10中旬舉行，另外還有2個啤酒節活動都於會本月有得玩！本篇一次過為你推介3個10月值得去的香港啤酒節。 （下列票價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

先介紹何謂「啤酒節」，最初於1810年德國出現，當年10月為慶祝皇室婚宴而舉行，自此以後成為一年一度的民間慶典，所以又稱為「十月節」（德語：Oktoberfest）。至今德國的慕尼黑仍然保留慶祝活動，更提早至9月尾開始，通常狂歡約兩周左右，成為年中最大盛典。

這種充滿狂歡氣氛的慶祝活動亦傳到香港，今年就有3個不同機構於10月舉辦啤酒節嘉年華，包括：黃金海岸啤酒節、快活谷啤酒節及馬哥孛羅德國啤酒節，各有特色！

【1】10月4至6日：黃金海岸啤酒節——草地chill歎德國啤

屯門黃金海岸酒店停辧啤酒節數年，難得今年於10月頭的周末，一連三天再次舉辦啤酒節嘉年華。啤酒節備有多個特備節目，如樂隊現場表演，帶動氣氛；還有啤酒競飲比賽，勝出者有機會贏走酒店的雙人自助午餐或餐飲禮券！

場地設於戶外草地，多個美食站會供應多款德國名菜和啤酒，包括德國著名品牌Löwenbräu啤酒、脆燒豬膝、多種肉腸配酸椰菜、黑森林蛋糕等等。入場套票已包一款美食，建議與朋友一同分享，試多幾種正宗德國風味的美食。

活動日期：2019年10月4（五）、 5（六）及6日（日） 地點：香港黃金海岸酒店The Lookout & The Deck

時間：6:30pm – 10:30pm（5pm開始登記）

票價：$350，另收加一服務費（包入場、1杯Löwenbräu啤酒、1款主菜或甜品）

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+ 6 + 5 + 4

【2】10月9、16、23日：快活谷啤酒節——獨有貴賓廳狂歡特色

逢星期三跑馬地馬場也會舉辦賽馬，而10月的多個跑馬地賽馬日都會同期舉行「快活谷啤酒節」。嘉年華舉行期間，會安排啤酒節美女大使現身，還邀請了著名德國樂隊The Notenhobler及Talbachbuam到場表演。除了在地面感受熱鬧氣氛以外，亦可以登上馬場公眾席3樓餐廳月貝凡或adrenaline，舒適地享用德國美食及觀賞賽馬。

現場還有有獎遊戲活動，只需參加自拍遊戲即有機會贏取馬會餐廳adrenaline四人晚餐及觀賽套票。另有舉杯耐力戰的推酒杯大賽及推迷你酒筒等，將送出總值港幣$16,000的現金獎！

活動日期：2019年10月9、16及23日（逢星期三） 地點：跑馬地黃泥涌道79號跑馬地馬場

時間：5:15pm – 10:50pm

票價：$10（可進公眾席範圍：大看台、投注大堂及部分公眾餐廳）

（*10月16日特別安排，於入口（G閘口）出示有效海外護照的遊客可免費進場）

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+ 7 + 6 + 5

【3】10月17至27日：馬哥孛羅德國啤酒節——透明巨幕底下盡覽維港風情

已經第28年舉行的馬哥孛羅德國啤酒節是香港比較盛大的啤酒節活動，今年將連續11天舉辦，更首次搭建巨型透明帳篷，可一邊感受高漲氣氛，一邊享受維港浪漫景觀！而今年也會邀請德國樂隊Die Notenhobler來演奏傳統德國民謠兼大玩遊戲，如德國傳統樂器長號角吹奏競賽、德國雞仔舞比賽、啤酒競飲大賽等等。

今次會有不少啤酒節限定啤酒，如Stiftungs Helles Lager拉格淡啤酒、Erdinger Oktoberfestbier小麥啤酒等，還會引入逾130年歷史的德國傳統品牌Erdinge艾丁格小麥黑啤及白啤。想平玩，可以選定每晚6時去，特設的Happy Hour時段可享杯裝啤酒買一送一優惠！

活動日期：2019年10月17日（四）至27日（日） 地點：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓海景露天廣場

時間：6:00pm – 11:00pm（Happy Hour：6 – 7pm）

票價：

（星期日至四）成人$160（包1杯啤酒）／小童$120（包1杯汽水）

（星期五、六）成人$280（包1杯啤酒及紀念酒杯）／小童$160（包1杯汽水）

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