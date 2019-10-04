【咖啡迷必去】PMQ咖啡市集逾20間店　推介4間香港台灣泰國咖啡

都市人生活忙碌，少不免需要飲杯咖啡提神。而對於一眾咖啡迷來說，喝到高質素的咖啡，可謂生活中的小確幸。這個周末，中環PMQ元創方將會繼去年再度舉辦咖啡市集，雲集6間海外人氣咖啡店及超過25間本地特色咖啡和生活小店，更有多個咖啡相關的工作坊，讓咖啡迷體驗各地的咖啡風味。《香港01》飲食頻道記者為大家精選了4間必試的咖啡店，周末一於到咖啡市集放鬆一下！

【1】人氣文青咖啡店Graph Café

來自泰國清邁的咖啡店Graph Café，為當地的人氣文青咖啡店之一。Graph Café與泰國農民合作，使用100%泰國本地的咖啡豆。是次市集將供應4款特色咖啡，其中最特別的就是最「IG-able」的2款咖啡：MONOCHROME及SOMPETCH。

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【2】台灣冠軍Artigiano

Artigiano來自台灣高雄，咖啡師曾獲得「台灣咖啡烘培賽」的冠軍。市集中的冠軍咖啡，混合了蜜糖和砂糖橘的味道，記者現場品嚐後，認為味道清香，水果味突出，即使不習慣喝齋啡的朋友亦適合一試。

【3】本地薑Cupping Room

Cupping Room為香港本地的人氣咖啡店之一，曾於多個世界咖啡大賽獲得佳績，今年更於世界咖啡調酒大賽中榮獲第二名，並於是次市集獨家供應得獎作品。記者認為咖啡和調酒比例均衡，加上一片香橙後味道清新，值得一試。

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【4】維他奶 Vitasoy都有？

市集所有咖啡攤位使用的植物奶都採用了維他奶植物奶系列，現場更設有維他奶攤位，售賣6款維他奶植物奶系列飲品，包括粉紅岩鹽黑糖豆奶咖啡、沖繩黑糖燕麥奶瑪奇朵、草莓豆乳特飲、日本抹茶豆奶等，每款均售$30一杯。

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除了歎咖啡外，現場還有多個咖啡體驗活動，包括自定咖啡體驗、咖啡拉花活動等。

「啡我莫屬」自定咖啡體驗專區

咖啡師解釋各種咖啡機和咖啡壺的用途和知識後，大眾可在4款咖啡豆中挑選自己喜愛的咖啡豆，咖啡師亦會根據透過詢問個人喜好，向大眾推薦適合的咖啡豆。接著，咖啡師會將咖啡豆研磨成咖啡粉，製作一個咖啡掛耳包，費用為$80。大眾以可透過回答咖啡相關的問題，獲得咖啡杯測匙一隻或可拆式環保飲管一枝。

植物奶咖啡拉花班

大眾可以透過網上報名，參加植物奶咖啡拉花班，咖啡師向學員講解奶泡的形成原理和打法後，會進行咖啡拉花示範，學員更可體驗自己拉花。每場參加人數為6人，每人費用為$300。