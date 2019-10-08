TiffanyBlueBoxCafe登陸香港　必試8大打卡美食　附4個訂座貼士

著名首飾品牌Tiffany & Co.即將在香港開設全亞洲首間The Tiffany Blue Box Cafe，是繼美國總店後全球第2間店，令不少品牌香港擁躉都相當期待！ 香港店將於2019年10月14日才正式開幕，不過香港01記者有幸率先入內拍攝，為大家透視餐廳環境，並推介5款美食與3款signature飲品，總共8項美食，留意文末附有4個訂座及用餐小提示。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

The Tiffany Blue Box Café香港店設於尖沙咀北京道一號的Tiffany & Co.旗艦店之上，全店用上「Tiffany Blue」為主色調，並以「畫廊」為設計主題，希望把餐廳塑造成有如精品一樣珠光寶氣的藝術品。

餐廳分為2個區域，其一就像是一座巨型玻璃「Blue Box」的位置，牆身是由彩色玻璃併成，天花亦以通花設計，透光度極高，閃亮高貴；另一個區域感覺較神秘，有如VIP位，必須拉開玻璃門進入，內裡盡是Tiffany Blue顏色的牆壁及梳化椅子，牆身更有一些首飾或餐具陳設，呈現另一種高貴格調。

↓↓↓按圖看餐廳環境相片↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

打卡必試5款食物

餐廳供應超過20款食品，來The Tiffany Blue Box Cafe或者都會想拍照打卡，這裡的食品都設計得非常精緻，推介必點The Blue Box Cake，蛋糕造得有如signature禮物盒般，外型與美國本店出品的完全一樣！留意必須預早3天前訂購，預訂方法請看文末tips。

另外有不少以時令食材製作的菜式，如龍蝦扁意粉、花生醬班戟、Blue Box特色吐司等等。

↓↓↓按圖看招牌食品相片及價錢資料↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

而如果愛打卡，喜歡大排場的話，就要試「港女必點下午茶」Tiffany Afternoon Tea（$688），三層架中鹹甜美點各有2份，可供2位食用，最適合閨密孖住食！

↓↓↓按圖看Tiffany Afternoon Tea仔細介紹↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

推介3款特色飲品

除了食物以外，這裡的飲品亦相當有驚喜！供應多款茶、咖啡、朱古力、果汁、雞尾酒等，其中記者特別推介以下3款：Statement Blue棉花糖cocktail、No.727 The Tiffany Blend特調紅茶及Espresso Martini。

↓↓↓按圖看招牌飲品相片及價錢資料↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓按圖看Espresso Martini的製作過程↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

訂座及用餐必知4件事

【1】預約早於2019年10月9日開始，可以上官方網站（連結於10月9日早上9時正才能使用）預訂10月14日開幕日及之後的所有時段，留意每次最多只限6位，而且不能指定坐位。到時會坐玻璃房還是VIP房位，就只能到達時才知了。

店內坐位只有50個，想搶先打卡就要預約！（駱煥琳攝）

【2】如上文提到，The Blue Box Cake需要提前至少3天預訂。其實網上訂座時，會列出一個選項，詢問是否需要預訂蛋糕，只需剔選此項便完成預約，十分方便。亦請留意，這個蛋糕暫時只提供堂食服務，所以不訂座的話沒法品嘗。

The Blue Box Cake可於訂座時一併預訂。（駱煥琳攝）

【3】餐廳其實有2個入口。一個位於地面Tiffany & Co.旗艦店內，沿樓梯走上一層便到達玻璃房和VIP房之間的通道；而另一入口則位於北京道一號的電梯大堂位置，一上扶手梯便可看到前台接待處。

【4】又如上文提到，餐廳中所使用的餐具都可以在各門店中購買得到。不過為紀念Blue Box Cafe開幕，此店推出2款獨家限量精品，只在這裡有售！2款精品都印有為Cafe特別設計的方形Tiffany blue圖案，分別是骨瓷馬克杯（$440）和純銀鑰匙扣（$1950），相信對粉絲來說會是必買珍藏品。