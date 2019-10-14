大閘蟹2019｜5両半蟹90元有交易　由挑選到食用　大廚教3大貼士

又到食大閘蟹的季節！想一嘗當造大閘蟹，可以考慮東海飲食集團旗下酒家推出的大閘蟹宴。不過，也有不少人選擇到市面的大閘蟹專門店選購靚蟹，親自下廚。記者致電4間專門店查詢價錢，以5両半為準的大閘蟹，最平90元就有交易。東海飲食集團分店高級經理兼大廚更提供了揀選、保存、食用的3個貼士，讓大家購買到存放新鮮大閘蟹也能得心應手。

東海飲食集團旗下的海都酒家、東海酒家、東海薈、東海薈•拉斐特在10月4日起供應大閘蟹宴，預計今年的供應日期可以去到12月。

大閘蟹宴分為「大閘蟹•淺嚐」及「大閘蟹•盛宴」，另外也有單點的清蒸大閘蟹及大閘蟹小菜等。今次的主打菜式有清蒸大閘蟹、鮮味蟹粉小籠包和生拆蟹粉蒜蓉包。

不少愛食大閘蟹之人對軟綿的公蟹蟹膏有著莫名執著，而公蟹的白膏也比母蟹的來得甘香。東海飲食集團發言人指，今年的公蟹品質比較好，考慮到貨源的穩定性，因此集團今年的大閘蟹，以5両至5両半左右的公蟹為主。

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+ 6 + 5 + 4

若然不想假手於人，自己親身到專門店選購再煮亦有不少選擇，價錢有貴有平，記者今日（10月14日）以電話查詢4間大閘蟹專門店（全部以5両至5両半的大閘蟹價錢作準）：

【1】上海新三陽南貨

提供4両至8両大的大閘蟹，可以網上訂購，下單超過2000元即免費送貨。

價錢：5両 $100一隻 / 5両半 $130一隻

地址：九龍城侯王道49號地舖

電話：23823780



【2】華興行

全港最大的大閘蟹供應商之一，先支付全額可獲免費代客蒸蟹服務。華興行沒有提供網上訂購，需親身到門店購買。

價錢：5両-5両半 $138一隻；$500/4隻，即平均$125一隻

地址：佐敦吳松街148B地下

電話：28381688



【3】廣隆行

由於自設蟹場，售價較便宜。提供4両至6両的大閘蟹，只有購買半籮或一籮數量可訂購。廣隆行沒有提供網上訂購，需親身到門店購買。

價錢：5両-5両半 $90一隻

地址：上環永樂街119號地下

電話：28516821



【4】江記大閘蟹

為出售大小型蟹20多年的老字號，沒有提供網上訂購，需親身到門店購買。

價錢：5両 $100一隻；5両半 $120一隻

地址：尖沙咀加連威老道50A號地舖

電話：23699669

至於如何挑選到靚的大閘蟹、大閘蟹的保存期限、以及其最佳食用方法，東海飲食集團分店高級經理歐偉強教大家3個貼士。

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