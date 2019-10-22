2019自助餐優惠｜精選15間抵食五星級酒店buffet　全部500元有找

全港幾十間五星級酒店，並不是每間都奢華至極，部分都有供應抵食自助餐。本篇搜羅了15間價錢較為大眾化的五星級酒店晚市自助餐，就算計算服務費之後，價錢依然低過500元，最便宜的一間只需358.5元便享受到五星級質素buffet！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】香港黃金海岸酒店：聆渢咖啡廳

聆渢咖啡廳近月重新裝修，換上新面貌後推出「味遊世界自助晚餐」，供應多款可持續環保海鮮，餐廳內設有多個現場烹煮站，更特設露天座位及戶外燒烤區，即席烤製炭燒美食如炭烤波士頓龍蝦及羊架等等。如果帶同小朋友進餐，必到兒童專屬的繽紛糖果域。

優惠：

即日至2019年10月31日，於官方網站訂座兼預繳全費，可享低至7折優惠，星期一至四成人價加一後折實$478.4。另外憑指定信用卡結帳，平日也有8折優惠，周末則享85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 9:30pm

成人$598；3-11歲小童$358；65歲或以上長者$458（另收加一服務費）

（星期六、日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$658；3-11歲小童$398；65歲或以上長者$498（另收加一服務費）

聆渢咖啡廳 地址：屯門香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下 詳情／訂座：2452 8448

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【2】帝苑酒店：雅苑座

這間酒店自助餐位於全港獨有的110呎高室內空中花園及噴泉內，每晚更有琴師現場演奏，甚有大宅後花園的奢華感覺。10月供應「龍蝦海鮮盛宴自助晚餐」，有大量冰鎮海鮮如法國麵包蟹、波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、翡翠螺等，亦有現場即製的海膽炒蛋多士及韓式焗石斑。

優惠：

每位食客還可獲贈冰鎮日式清酒鮑魚1隻及扒珍寶美國帶子伴香草牛油汁1份。即日至2019年10月31日，首100位致電訂座，指明使用網站openrice網上優惠券，並於當日以信用卡結帳，惠顧星期一至四的自助晚餐可享65折優惠，成人價加一後折實$463.5；星期五至日及公眾假期前夕的自助晚餐則可享7折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$618；3-11歲小童$488（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期前夕）6:30 – 9:45pm

成人$698；3-11歲小童$528（另收加一服務費）

雅苑座The Greenery 地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓 詳情／訂座：2733 2030

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【3】尖沙咀馬哥孛羅香港酒店：馬哥孛羅咖啡廳

餐廳10月主打「海陸盛滙自助晚餐」，特別供應即烤重量級斧頭扒配約瑟布甸，重約6公斤的巨扒肉嫩多汁，牛魔王必試！另推介以蟶子入饌的多種菜式，如泰式蟶子八爪魚仔海鮮沙律、蟶子西蘭花野菌沙律及豉汁炒蟶子等。逢星期六日晚上更特別安排有獎遊戲，有機會贏得免費自助餐！

優惠：

每位食客皆可獲贈蒜茸粉絲蒸蟶子1客及無限添飲汽水及指定啤酒。即日至2019年10月31日，訂座時指明使用網站openrice網上優惠券，並於進食當天展示可享7折優惠，一至日都適用，平日成人價加一後折實$462.4。另外憑匯豐信用卡結帳，也有75折優惠；渣打或恒生信用卡則有85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 10:00pm

成人$578；3-11歲小童$338；65歲或以上長者$528（另收加一服務費）

（星期六、日、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$638；3 -11歲小童$378；65歲或以上長者$578（另收加一服務費）

馬哥孛羅咖啡廳Cafe Marco 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 詳情／訂座：2113 3912

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【4】九龍海逸君綽酒店：The Promenade

這間餐廳出名高樓底落地大玻璃，欣賞維港景一流！自助晚餐的美食供應多元化，可以任食即開生蠔、松葉蟹腳、北海道帶子刺身及烤加拿大肉眼等等。而9月起有最新時令食品，如有紅燒海參花膠扣鵝掌、蟹粉燕窩小籠包、香煎鴨肝及焗日本軟芝士燕窩布丁等。另網上食評亦推介西班牙燒乳豬、煎三文魚及燴牛尾。

優惠：

即日至2019年10月31日，酒店推出提前網上付費優惠，只要先致電訂座，再登上酒店官網E-shop以信用卡提前付全費，即時享67折優惠，成人價加一後折實$460.5。另外憑恒生或匯豐信用卡結帳，也有85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 10:00pm

成人$598；6-11歲小童及65歲或以上長者$398（另收加一服務費）

（星期六、日及公眾假期）6:00 – 10:00pm

成人$638；6-11歲小童及65歲或以上長者$438（另收加一服務費）

The Promenade 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂 詳情／訂座：2996 8432

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【5】千禧新世界香港酒店：Café East

這裡的中西美食一應俱全，足料而抵食，如冰鎮海鮮有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹等，熱食則有蠔油炆鮑魚、鐵板燒鵝肝、焗蠔、足料燉湯等等。甜品方面，除了Häagen-Daz雪糕，烤蘋果卷、馬來西亞甜品曼煎粿等特色甜點亦頗受歡迎。

優惠：

即日至2019年10月31日，享用自助餐時即時加入做會員可享買二送一，平日成人價加一後折實$458.5。或憑恒生白金卡、匯豐白金卡或AE信用卡結帳，也可享8折。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

成人$598；3-11歲小童$378（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$668；3-11歲小童$438（另收加一服務費）

Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 詳情／訂座：2313 4222

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【6】港島海逸君綽酒店：Harbour Grand Café

餐廳毗鄰泳池的餐廳環境及景觀愜意，食客必吃新鮮生蠔，10至12月推出的「蟹貝薈」自助晚餐更會供應多款海鮮美食，如加拿大雪花蟹腳、白酒煮藍青口、越式脆炸軟殼蟹等，星期五、六晚更有海膽無限量供應。甜品方面約10款Mövenpick雪糕亦是食客必吃之一。

優惠：

即日至2019年10月31日，訂座時指明使用網站openrice優惠券，凡1至5位享75折；6至9位享7折；10位或以上65折。平日成人價加一後折實$448.5。另外1位付正價成人亦可以2折優惠帶同1位小童或長者用餐。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 10:00pm

成人$598；3-11歲小童$368（另收加一服務費）

（星期六、日、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$628；3-11歲小童$398（另收加一服務費）

Harbour Grand Café 地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓 詳情／訂座：2121 2689

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【7】君悅酒店：茶園

灣仔會展旁的君悅酒店茶園自助餐2年前重新裝修，環境舒適，還會安排現場爵士樂四重奏和鋼琴表演，情調浪漫。食物方面，推薦即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、肉眼牛扒等，特別推介15吋超巨型火焰雪山甜品。另外每位食客可獲贈龍蝦1份，任選3款煮法：芝士焗、火燒或凍食。

優惠：

即日起至2019年11月30日，凡2位惠顧星期一至四的自助餐，憑Visa Infinite或Visa Signature信用卡於指定網站訂座兼付全費，即享買一送一優惠，其後3至8位亦可享85折。網站只會顯示15日內的自助餐時段，每天早上9時更新，優惠先到先得，只得十多個名額十分搶手！如惠顧平日自助晚餐時段，成人價折實低至$436.8。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$728；3-11歲小童$364（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期）6:30 – 10:00pm

成人$768；3-11歲小童$379（另收加一服務費）

茶園Tiffin 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 詳情／訂座：2584 7722

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【8】香港銅鑼灣皇冠假日酒店：Kudos

Kudos以往供應的多是半自助晚餐，不過10月新推「海鮮饗宴自助晚餐」，多達10款前菜及熱盤如辣酒煮翡翠螺、焗香草包糠龍脷柳及黃金軟殼蟹等。冰鎮海鮮及魚生廣受歡迎，最推介「阿根廷七吋紅蝦」刺身，新鮮甘甜。星期五、六及公眾假期更會供應帶子、鮑魚刺身及即開生蠔。

優惠：

每位付費成人更可獲贈芝士焗龍蝦半隻。即日至2019年10月30日，2至12位星期一至四憑Openrice折扣券惠顧自助晚餐可享65折，成人價加一後折實$433.5；而星期五至日則享7折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$578；4-11歲小童$358（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$598；4-11歲小童$378（另收加一服務費）

Kudos 地址：銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店1樓 詳情／訂座：3980 3000

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【9】嘉里酒店：大灣咖啡廳

嘉里酒店2年前才正式開幕，或許對不少港人來說仍是十分有新鮮感。餐廳設7個美食亭，有駐場廚師即席烹調美食，主打東南亞菜式。而10至11月將推出「秋冬海鮮盛薈自助餐」，供應以瀨尿蝦、波士頓龍蝦、三點蟹、琵琶蝦、虎蝦等入饌的海鮮菜式，如即焗黄金蟹蓋、巨型龍蝦墨魚汁西班牙海鮮飯、清蒸三點蟹及黄酒煮花甲等等。

優惠：

酒店推出的限時自助餐優惠需於指定網站訂座兼網上付款，即享6折至8折優惠。網站只會顯示7日內的自助餐時段，可選午餐或晚餐，每天更新，優惠先到先得，售完即止。如惠顧平日自助晚餐時段，成人價折實低至$427.7。（每天價格以網站為準）

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:00 – 9:30pm

成人$648；5-11歲小童$324（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$698；5-11歲小童$349（另收加一服務費）

大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 詳情／訂座：2252 5246

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【10】香港天際萬豪酒店：天際咖啡室

位於赤鱲角機場附近的萬豪酒店天際咖啡室，雖然較遠離市區，不過東涌港鐵站有免費接駁巴士，交通也可接受。以供應生蠔的自助餐來說，這個價錢相對便宜。還有多款國際美食及日韓料理，如清真認證的印度咖喱菜式等等，而廚房採用開放式設計，大廚更會即場為客人烹調熱辣菜式。

優惠：

即日至2019年12月31日，經酒店官網訂座兼預付全費，自助晚餐可享7折優惠，平日成人價加一後折實$414.4。另外憑匯豐白金信用卡或中銀信用卡結帳，亦可享9折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:00 – 10:00pm

成人$518；4-12歲小童$259（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:00 – 10:00pm

成人$578；4-12歲小童$289（另收加一服務費）

天際咖啡室SkyCity Bistro 地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店大堂 詳情／訂座：3969 2500

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【11】旺角帝京酒店：花月庭

花月庭的自助餐出名多款式，生蠔、火焰雪山及其精製「燒味蛋糕」亦廣受食客推介。即日至11月30日更以「大富翁」為自助餐主題，全球首獲官方授權，更多特式主題菜式及甜品，色彩繽紛，而且多打卡位，十分適合一家大小享用。

優惠：

使用OpenRice網上優惠券，逢星期日至四惠顧分時段自助晚餐，可享特價$408，星期五、六及公眾假期則$428，價錢已包加一服務費。如2位或以上惠顧全時段自助晚餐，憑OpenRice網上優惠券亦可享低至72折。

自助晚餐供應時間：

（星期日至四及公眾假期）

（全時段）6:00 - 10:00pm；（時段一）5:45 - 7:45pm；（時段二）8:00 – 10:00pm

（星期五、六及公眾假期前席夕）

（全時段）6:00 - 11:00pm；（時段一）5:45 - 8:15pm；（時段二）8:30 – 11:00pm

收費：

（星期日至四及公眾假期）（全時段）成人$628；5歲以上小童$418；65歲以上長者$488

（時段一及時段二）成人$528；5歲以上小童$348

（星期五、六及公眾假期前席夕）（全時段）成人$668；5歲以上小童$448；65歲以上長者$508

（時段一及時段二）成人$548；5歲以上小童$358

花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 詳情／訂座：2622 6154

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【12】香港富豪酒店：御花園咖啡室

餐廳位於銅鑼灣中心，地理位置非常方便，每晚均安排鋼琴現場演奏，甚有情調，是約會好地點。供應亞洲特色及國際菜式，海鮮冷盤有阿拉斯加蟹腳、開邊龍蝦等，羊架、牛扒及鵝肝多士亦不俗。

優惠：

十月內以電話訂座，星期一至四惠顧自助晚餐即享6折優惠，五、六及日則享65折。而即日至2019年10月27日，經OpenRice網上訂座，更享低至55折優惠，成人價加一後折實$395.2。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

成人$608；3-11歲小童$408（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$658；3-11歲小童$408（另收加一服務費）

御花園咖啡室 地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓 詳情／訂座：2837 1772

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【13】九龍東皇冠假日酒店：尚廚

尚廚就近將軍澳站，10月及11月主打「秋日紅楓」自助晚餐，除了即開澳洲生蠔，還有多種加拿大食材特製料理，如帶子沙律、香煎蟹餅、即煮龍蝦海鮮湯泡飯等，每晚定時推出焗蠔配加拿大龍蝦及海膽沙巴翁，周末及公眾假期更會供應迷你加拿大海膽丼。用楓葉糖漿製成的甜品亦是期間限定必試美食。

優惠：

即日至2019年11月8日，凡於官網訂座兼付全費即時享65折優惠，平日成人價加一後折實$381。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:30 – 9:30pm

成人$508；3-11歲小童$308；65歲或以上長者$408（另收加一服務費）

（星期六、日、公眾假期及前夕）6:30 – 9:30pm

成人$548；3-11歲小童$348；65歲或以上長者$448（另收加一服務費）



尚廚 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 詳情／訂座：3980 0688

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【14】富豪機場酒店：藝廊咖啡室

同樣位於機場附近的富豪酒店自助餐更抵吃。餐廳以半開放式座位設計，空間感特別好。除必食冷盤以外，熱薰款式亦多，如粉絲炒蟹、秘製豬手、BBQ牛扒、烘烤雞肉、還有超過10款配料的即製越南粉麵，甜品方面有朱古力噴泉、人氣Movenpick雪糕等。

優惠：

凡2至12位惠顧並以恒生信用卡結帳，可享65折優惠，平日成人價加一後折實$358.5。匯豐白金卡亦有低至85折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至五）6:00 – 10:00pm

成人$478；3-11歲小童及65歲或以上長者$328（另收加一服務費）

（星期六、日及公眾假期）6:00 – 10:00pm

成人$508；3-11歲小童及65歲或以上長者$338（另收加一服務費）

藝廊咖啡室 地址：赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店地下 詳情／訂座：2286 6238

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【15】如心海景酒店暨會議中心：Café Circles

餐廳樓底比一般餐廳高，可觀賞荃灣區城景及海景，富空間感而舒適。10月主打「和風美食祭」自助晚餐，有多款日式美食如清酒蒸蜆、大阪燒、關東煮等，而甜品則有精緻日式甜點水信玄餅及和菓子等。特別推介每晚定時大廚即製火焰燒蠔，表演精彩，燒蠔更大如手掌，值得一試。

優惠：

即日至2019年10月31日，星期一至四憑Openrice折扣券惠顧自助晚餐，首80位訂座可享65折，成人價加一後折實$351，滿額其後人數亦有75折優惠；而星期五至日惠顧全時段或優惠時段自助晚餐都可享有75折優惠。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:00 – 9:30pm

成人$468；3-11歲小童及65歲或以上長者$398（另收加一服務費）

（星期五、日）6:00 – 9:30pm

成人$518；3-11歲小童及65歲或以上長者$428（另收加一服務費）

（星期六：首輪優惠時段）6:00 – 8:00pm

成人$508；3-11歲小童及65歲或以上長者$438（另收加一服務費）

（星期六：尾輪優惠時段）8:30 – 10:00pm

成人$498；3-11歲小童及65歲或以上長者$398（另收加一服務費）

Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號香港如心海景酒店暨會議中心9樓 詳情／訂座：2280 2868