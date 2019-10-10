自助餐推介｜3間五星級酒店Buffet　現場睇巨魚解體Show、歎拖羅

想欣賞吞拿魚解體Show，以往可能要飛到日本魚市場才能看到，不過其實香港本地也有五星級酒店的自助晚餐，會表演即劏巨魚，還有機會即時品嘗新鮮魚刺身！以下推介3間酒店自助餐：香港港麗酒店、港島香格里拉大酒店及九龍香格里拉大酒店。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格及安排視乎個別餐廳而定）

【1】港島香格里拉大酒店cafe TOO 歎吞拿魚拖羅靚位

cafe TOO以美食劇院為餐廳主題，裝潢由日本著名室內設計廊Super Potato操刀，又設有鐵板燒，日式菜式較為有名。食客多讚冰鎮海鮮如麵包蟹、龍蝦及刺身新鮮高質，而逢周四更會安排黃鰭吞拿魚即劏表演，可以即時品嘗新鮮魚生，包括吞拿魚的腩位拖羅、中拖羅、赤身等部位。周四以外的日子，自助晚餐都會供應吞拿魚刺身，不過就未必是此品種，而且部位及款式或會每天不同，輪流供應。除魚生以外，這裡的原盅燉湯及小籠包亦廣獲網民好評。

巨魚解體Show表演詳情

魚類：黃鰭吞拿魚（約40至50公斤）

表演時間：逢星期四晚8時正

優惠：

逢星期一至四2至12位惠顧，只需有1位即場登記成為酒店會員，即享75折優惠，另收折後加一服務費，周四成人價折實$575.9。或者憑匯豐白金信用卡結帳，2至4位可享85折；5至12位則享8折優惠，加一服務費同樣以折後價錢計算。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至三）6:30 – 10:00pm

收費：成人$668；3-11歲小童$398（另收加一服務費）

（星期四至日）6:30 – 10:00pm

收費：成人$698；3-11歲小童$418（另收加一服務費）

cafe TOO 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店7樓 查詢／訂座：2820 8571

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+ 9 + 8 + 7

【2】九龍香格里拉大酒店Café Kool 環保海鮮吃得安心

Café Kool設12個自助餐開放式廚房區域，有亞洲、西式、印度美食、沙律、甜品等等，琳瑯滿目。這裡供應即開生蠔，印度食品亦相當出名，推介特色pani puri湯汁脆餅街頭小食等。如果逢星期五及六享用自助晚餐，更可以欣賞即劏原條吞拿魚表演，所用的是可持續發展吞拿魚，從來源作出保證不會影響生態系統，更為環保！魚生可以即時品嚐，不過並非各個部位都可吃到，需看當日餐廳的安排。

巨魚解體Show表演詳情

魚類：環保海鮮吞拿魚

表演時間：逢星期五及星期六晚7時正

優惠：

即日至2019年11月30日，訂座時指明使用網站openrice網上優惠券，凡2-12位惠顧星期一至四的自助晚餐可享7折優惠，成人價加一後折實$518.4；星期五至日及公眾假期的自助晚餐則可享75折優惠，成人價加一後折實$584.8。另有自助午餐優惠低至65折。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 9:30pm

成人$648；3-11歲小童$498（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期）6:30 – 9:30pm

成人$688；3-11歲小童$518（另收加一服務費）

Café Kool 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓 查詢／訂座：2733 8753

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+ 9 + 8 + 7

【3】香港港麗酒店咖啡園 罕有頂級刺身平政魚

位於金鐘的咖啡園自助餐有東南亞及傳統歐陸美食，最大特色的每晚都會表演劏平政魚！平政魚是鰤魚的一種，又稱為黃甘魚，成年魚身長約1米左右，相當具份量。相比吞拿魚，這種魚肉呈透白色，肉質更甜美，脂膏豐腴之餘，不會如拖羅般過份濃味，因此被稱為日本最高級壽司食材的三甲之一。由於捕撈量少，所以香港亦不多日式餐廳供應，大家去吃這間自助餐時必定要一試！

巨魚解體Show表演詳情

魚類：平政魚（身長約1米）

表演時間：每天晚上7時半

優惠：

即日至2019年11月30日，以指定DBS信用卡結帳可享8折優惠，另收加一服務費，折實成人價最平$592.2。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:00pm

成人$658；3-11歲小童$398（另收加一服務費）

（星期五至日及公眾假期）6:30 – 10:00pm

成人$718；3-11歲小童$418（另收加一服務費）

咖啡園Garden Cafe 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座 查詢／訂座：2822 8890

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