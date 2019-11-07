立冬│精選5間無味精湯底手工餃子店　必試椰子雞湯底、松茸餃子

明日（8日）是立冬，北方有吃餃子的飲食習俗，由於餃子是「交子」的諧音，代表「交子之時」，而立冬就是秋冬季節之交，因此會在此時吃餃子應節。香港近年出現了不少手工餃子店，當中有很多都標榜無味精湯底，《香港01》飲食頻道記者精選了當中5間人氣小店，立冬當日不妨應節一下。

【1】餃子屋 —— 人氣人龍小店

「餃子屋」開店多年依然人氣不減，即使到晚上8點多仍然大排長龍。餃子款式多元，傳統和新式口味都有，包括韭菜豬肉餃、粟米冬菇餃、芝士豬肉餃。餃子的湯底共有兩款：魚膠淮山豬骨湯和重慶湯底，均是無味精的老火湯底，同時滿足追求健康或偏好重口味的人。

餃子屋 地址：荃灣西樓角路202-216荃昌商場1樓58號舖 營業時間：星期一、星期三至日10:30 – 21:30，星期二休息

【2】餃掂手工餃子雲吞專門店 —— 黑白松露豬肉餃

總店位於太子的這間知名餃子店，除了傳統口味外，還有多款使用高級食材的餃子，例如元貝和松茸。最具人氣的是「龍鳳松茸雙灼餃」，混合了黑白松露，不少網友都大讚松露味道清香，餃子非常足料。

除了餃子外，用粉葛、鯪魚、赤小豆等材料熬製而成的無味精「狀元九鼎湯」和自家製山楂雪梨水亦是店內必試的餐點之一。

餃掂手工餃子雲吞專門店 地址： 太子分店：太子界限街30號地下 營業時間：11:00 – 23:00 旺角分店：太子荔枝角道1號嘉業大廈地下E號舖 營業時間：11:00 – 22:45 灣仔分店：灣仔莊士敦道44號地下 營業時間：11:00 – 23:00 銅鑼灣分店：銅鑼灣景隆街19號地舖 營業時間：11:30 – 23:00

【3】美味餃子店 —— 野葛菜生魚豬骨湯底

店舖以前是一間涼茶店，後來為了幫補生意，老闆決定在店內兼售餃子，後來因為反應不俗，乾脆轉作為餃子店。小店只賣三款餃子，分別是雲耳野菜肉餃、韭菜肉餃和白菜肉餃，全部都非常足料。湯底是生魚豬骨湯，同時加入野葛菜，有清熱解毒的功效。

美味餃子店 地址：太子大南街74號地舖 營業時間：星期一至六11:00 – 22:00，星期日休息

【4】豐信餃子店 —— 椰子鮮雞豬骨湯底

小店位於餃子一級戰區的太子，是餃子店的後起之秀。小店供應共九款餃子，包括韭菜鮮肉餃、紫菜鮮肉餃、素餃、芝士粟米鮮肉餃子。湯餃的湯底是椰子海帶鮮雞豬骨湯，鮮甜的味道獲得許多網友好評，同時不會搶走餃子的味道。

豐信餃子店 地址：太子汝州街17號地下A號舖 營業時間：12:00 – 22:00

【5】維港灣餃子坊 —— 爆汁芫荽餃子

這間手工餃子專門店由餡料到包餃全是人手製作，推出多款特色餃子，如流心士煎餃、野生松茸鮮肉餃等，而芫荽控必選芫荽鮮肉餃，湯餃及煎餃同價。餃子餡料加入大量芫荽，每一口都可以以咬到芫荽葉！