11月生日優惠｜17個餐廳飲食著數　免費日式放題　送牛肉蛋糕

11月生日想約親友「食好西」，最緊要有得揀！可以參考本篇為大家精選的17個壽星專享香港本地餐廳飲食優惠，有2人同行1人免費的自助餐，有7折火鍋優惠，還有買4送1西式晚餐等等。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】城市花園酒店綠茵閣：2人同行1人免費

優惠：綠茵閣推「大夥兒吃盡城中夜市」自助晚餐，主打多國夜市食物及巨型食品如威靈頓牛柳、巨鑊西班牙海鮮飯等。壽星於生日月惠顧自助午餐或自助晚餐，2位以上即享生日客人免費用餐（需付原價加一服務費）。而如果每6位惠顧，提前3日訂座並預付訂金，還可獲贈生日蛋糕1個。預約時說明使用生日優惠，入座前需出示身份證明文件作實。

推廣期：即日至2019年11月30日

綠茵閣 地址：北角城市花園道9號城市花園酒店1樓 詳情／訂座：2806 4922

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+ 5 + 4 + 3

【2】香港富豪酒店御花園咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：御花園咖啡室有「精采生日優惠」，壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助午餐或自助晚餐（需要付正價計算的加一服務費），同行親友亦可享8折優惠，提前3日訂座還獲贈生日蛋糕1個。優惠只適用於4至12位訂座，每枱只能1位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠。

推廣期：即日至2019年11月30日

御花園咖啡室 地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓 詳情／訂座：2837 1772

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+ 6 + 5 + 4

【3】城景國際酒店城景閣City Café：4人同行1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧自助晚餐，每4位惠顧即享生日客人免費用餐。其他成人優惠價$468（周一至五）；$488（周六、日及公眾假期）加一服務費。11月推「生蠔海鮮自助晚餐」，可任食美國及紐西蘭生蠔，每位食客再送「海膽醬野菌焗原隻扇貝」1客。

推廣期：即日至2019年11月30日

城景閣City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 詳情／訂座：2783 3287

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+ 5 + 4 + 3

【4】神戶屋日韓放題：8人同行1人免費

優惠：這間位於旺角的放題店主推2小時任食日韓放題，供應超過200款食品。11月壽星於生日月惠顧，提前一天預訂即送生日蛋糕，每4位惠顧，壽星可享半價；每8位惠顧則壽星可享免費食。

推廣期：2019年11月1日至30日

神戶屋日韓放題 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心8樓 詳情／訂座：2770 1000

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+ 10 + 9 + 8

【5】灣景國際灣景廳：全枱免收加一再減30元

優惠：灣景廳11月新推「鮑魚海參花膠」自助晚餐，每位食客會送1客鮑魚松茸瑤柱燉水鴨湯。而壽星於生日月惠顧，更可全枱免收加一再減30元。需提前致電訂座並於3日內預付每位100元訂金，享餐當日亦需出示身份證明文件作實。

推廣期：即日至2019年11月30日

灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 詳情／訂座：3909 9088

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+ 8 + 7 + 6

【6】炑八韓烤：送哈密瓜冰沫及生日照片

優惠：炑八韓烤主打高質韓牛，有韓牛拼盤、極盛燒烤餐等。壽星於生日月惠顧晚市，每2位至4位即送哈密瓜冰沫1份及海帶湯1客，5位以上則送2份冰沫。如自攜蛋糕可免切餅費，侍應亦會送上生日歌及即影免費生日相片1張。優惠需提前一天訂座，並說明使用生日優惠，用餐時最低消費2碟燒烤產品，需出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年11月30日

炑八韓烤 地點：炑八韓烤全線分店

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+ 8 + 7 + 6

【7】Tomato Story：晚市套餐買3送1

優惠：壽星於生日月惠顧6點後推出的晚市套餐，每4位惠顧即享生日客人免費套餐，包括沙律、蕃茄甜品、咖茶或果汁飲品。選擇有芝士焗蕃茄牛肋肉、肉荳蔻烤春雞、香煎大蝦芝士蕃茄飯等，使用優惠時需出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年11月30日

Tomato Story 地址：灣仔軒尼詩道8-12號中港大廈地下A號舖 查詢：6938 6618

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+ 6 + 5 + 4

【8】富豪九龍酒店雅廊咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：雅廊咖啡室正推出「龍蝦．蟹」鮮味二重奏自助晚餐及「味遊東南亞」半自助午餐。壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助晚餐或半自助午餐，同行親友亦可享8折優惠，提前訂座還獲贈生日蛋糕1個。優惠只適用於4至12位訂座，每4位惠顧只能1位壽星免費，而每枱則最多3位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠。

推廣期：即日至2019年12月30日

雅廊咖啡室 地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店地庫1樓 詳情／訂座：2313 8718

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+ 7 + 6 + 5

【9】香港半島酒店大堂茶座The Lobby：4人同行1人免費

優惠：酒店推出的「快樂生辰獎賞」，壽星於生日月惠顧大堂茶座晚市套餐（$508加一服務費），每4位惠顧即享1位免費，以及獲贈生日蛋糕1個。餐廳包沙律、湯、主菜、甜品及飲品，主菜2選1，如牛扒等。需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明。

推廣期：即日至2019年12月31日

大堂茶座The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 詳情／訂座：2696 6772／2696 6693

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【10】火薈中日火鍋：正價餐牌7折優惠

優惠：火薈主打火鍋，港、日、台、韓式食物配料也有，甜品菠蘿雪葩亦是人氣食品之一。壽星於生日月惠顧正價餐牌任何食物，即可享有7折優惠。推介點選「牛肉蛋糕」，店家會寫上祝賀語，甚有特色。

推廣期：即日至2019年12月31日

火薈中日火鍋 地址：太子花園街239號嘉慶苑1樓 詳情／訂座：2338 7886

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+ 9 + 8 + 7

【11】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：75折優惠

優惠：壽星於生日月惠顧任何自助餐時段，可享全單75折優惠；6位或以上惠顧，加送鮮果奶油生日蛋糕1個；12位或以上，則送生日蛋糕及法國氣泡酒1瓶。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。

推廣期：即日至2019年12月31日

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 詳情／訂座：2295 8299

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+ 6 + 5 + 4

【12】香港W酒店KITCHEN：8折優惠

優惠：壽星於生日月惠顧自助午餐或自助晚餐，並使用指定恆生信用卡結帳，2位至12位訂座即享8折優惠，再送生日蛋糕1個。壽星於酒店另一食府星宴中餐廳訂座，每4位則享指定套餐8折和免費獲贈餐酒1瓶。

推廣期：即日至2019年12月31日

KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方香港W酒店6樓 詳情／訂座：3717 2299

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+ 2

【13】牛気 Nabe Urawa：預訂送生日蛋糕

優惠：牛気主打涮涮鍋及壽喜燒，晚市有牛肉及海鮮放題供應。壽星於生日月內惠顧，預早一天訂座，送特設蛋糕1個。所有分店適用。

推廣期：即日至2019年12月31日

牛気 Nabe Urawa 地點：牛気全線分店

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+ 4 + 3 + 2

【14】皇茶Royaltea by Tea Circle：買3杯送1杯

優惠：壽星與朋友於生日月惠顧，4人同行，買3杯正價飲品，壽星便可免費任選1杯飲品。優惠不適用於外賣到會。此飲品店超過60款飲品，主打手搖飲料，亦少有地供應酒類飲品，如日本黑啤、芝士奶蓋啤酒等。

推廣期：即日至2019年12月31日

皇茶Royaltea by Tea Circle 地址：旺角登打士街仁安大廈地下22號舖 詳情／外賣：2320 1333

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+ 5 + 4 + 3

【15】Michi juice：果汁買1送1

優惠：當月壽星只需透過Whatsapp、Facebook或者Instagram傳送信息「我係今個月嘅生日之星」給Michi juice專頁，就可以享果汁或蕃茄汁買1送1優惠，送完即止。另外再上載一幅與Michi juice果汁產品的自拍照到Instagram，並加標籤#michijuicehk，更有機會得到價值388元的生日利是。

推廣期：即日至2019年12月31日

Michi juice 網址：https://www.facebook.com/craveforhealthy/

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【16】醉翁亭：5人同行1人免費

優惠：醉翁亭共2間分店，其中觀塘分店推晚市火鍋生日優惠，壽星於生日月惠顧，每3位即享生日客人半價優惠；每5位惠顧，壽星免費用餐，同枱第2位壽星亦獲半價優惠。留意入座時需向店員出示證明文件，及需以信用卡結帳。

推廣期：未設限期

醉翁亭 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心3樓 詳情／訂座：2389 0823

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+ 6 + 5 + 4

【17】一哥點故：送新派點心

優惠：新派點心茶樓一哥點故以創新點心作招徠，壽星於生日月惠顧飲茶，可送其中一款點心。

推廣期：未設限期

一哥點故 地址：灣仔摩理臣山道1號地鋪 詳情／訂座：2688 6909

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