閨密打卡下午茶2019秋冬3大推介　Westwood、Melody、姆明限定Tea

相約閨密歎「High tea」，不一定要到酒店。本篇推介3個年2019年秋冬推出的期間限定主題下午茶，3款都精緻度極高，適合打卡影靚相。分別有Vivienne Westwood聯乘維珍航空的英式下午茶、My Melody Vive Cake Boutique及姆明一族Bruno下午茶。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】Vivienne Westwood聯乘維珍航空 三層英倫下午茶

Vivienne Westwood香港旗艦店供應的傳統英式下午茶一向都是女生必去朝聖的high tea之一，最近鮮有推出新搞作，與同時英國品牌的維珍航空聯乘推出新款式下午茶，是繼6年前Vivienne Westwood為該航空設計新制服後再次合作。

這個只有11月限定供應的tea set，除了以往必吃的英式鬆餅、迷你手工蟹餅漢堡及黑松露醬炙燒帶子之外，還新設計了3款特製彩色蛋糕，其中紅白藍3色蛋糕特別搶眼，影相時一看便知是本月限定的全新tea set。而咖啡上亦特別灑上航空公司及Vivienne Westwood logo，非常特別。

Virgin Atlantic x Vivienne Westwood期間限定英式下午茶供應期：即日至2019年11月30日

供應時間：每天2:30 - 5:30pm

收費：$588／2位，另收加一服務費。

Vivienne Westwood Café 地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖 詳情／訂座：2799 5011

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【2】Finds聯乘Bruno DIY姆明一族下午茶

日本人氣電熱鍋Bruno的魅力風摩香港家庭，如果把多功能的Bruno放入下午茶，效果又會如何？由芬蘭籍總廚開設的餐廳Finds主打北歐式美食，最近就首次聯乘Bruno推出「北歐秋日下午茶」，茶點中還可以找到《姆明一族》的身影。

在湖水藍色兼印有姆明圖案的Bruno中，大廚先在章魚燒烤盤上製作出7款鹹點，如煙三文魚慕絲球、番茄意大利飯水牛芝士球、黑松露球等，無論賣相或味道都相當精緻有特色。然後在班戟台上，食客更可DIY製作「姆明」、「阿美」或「史力奇」等造型的班戟，再配上大廚自家製果醬，自行創作獨一無二擺盤打卡。

FINDS X BRUNO 北歐秋日下午茶供應期：即日至2019年12月31日

供應時間：每天3:00 - 6:00pm

收費：（星期一至五）$488／2位，配無限量添飲無酒精飲品；$558／2位，配2杯氣泡酒，另收加一服務費。

（星期六、日及公眾假期）$588／2位，配無限量添飲無酒精飲品；$658／2位，配2杯氣泡酒，另收加一服務費。

Finds 地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓 詳情／訂座：2522 9318

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【3】Vive Cake Boutique聯乘My Melody 夢幻粉系下午茶

備受名人追捧的Vive Cake主打外型誇張的可愛蛋糕，關心妍、鍾舒漫、倪晨曦等都是捧場客之一。這店的蛋糕價格比普通連鎖西餅店貴兩至三倍，不過下午餐的收費卻合理，相對來說十分抵食。

10月尾新推出雙層下午茶「My Melody Tea Party」，店內配合多處主題裝飾，有立體造型公仔，而無論餐盤還是食物都以粉紅色為主，可愛風格超吸引女生打卡。而Tea set實際包括了7款鹹甜點及Melody奶泡咖啡，1位亦可以享用。凡惠顧下午茶，還可以在加購Melody造型曲奇餅禮盒時即減60元。

My Melody Tea Party供應期：即日至2020年1月31日

供應時間：逢星期四至星期日及公眾假期2:30 - 6:30pm

收費：$240／1位；$480／2位，另收加一服務費。

Vive Cake Boutique 地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖 詳情／訂座：9602 2869

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