自助餐優惠2019｜4間秋蟹主題晚市Buffet　維景酒店任食大閘蟹

隨著大閘蟹季開始，秋天蠢蠢欲動想吃蟹，不過只吃大閘蟹未免太dry，不如來一場秋蟹自助餐，一次吃勻多款不同蟹類。 今次為大家找來4間以時令蟹為主題的酒店自助晚餐，包括香港朗廷酒店、海景嘉福洲際酒店、香港銅鑼灣維景酒店及港島海逸君綽酒店，有麵包蟹、松葉蟹、鱈場蟹、皇帝蟹、軟殼蟹、大閘蟹等等，讓大家飽嘗蟹福！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】香港朗廷酒店The Food Gallery：「秋蟹祭」自助晚餐

餐廳供應多款海鮮、燉湯和琳琅滿目的甜品包括HaagenDazs雪糕，食評讚梳化座位舒適，環境感覺好。即日起至2019年11月30日，逢星期一、二、五、六及日的自助晚餐特別以蟹為主題，推出多款蟹製熱葷菜式，冷盤亦有長腳蟹及麵包蟹。而星期三及四則是環球海鮮主題，有即開生蠔、龍蝦等菜式，蟹類食品較少，如想吃蟹千萬別選錯日子。

必試秋蟹菜式：（自助餐款式每日不同，輪流供應）

澳門水蟹粥、新加坡辣炒蟹、黑松露沙巴翁焗松葉蟹腳、即炸軟殼蟹、脆炸蟹鉗、中式花雕蛋白蒸蟹肉

優惠：即日起至2019年11月30日，逢2至12位惠顧「秋蟹祭」自助晚餐，於Openrice下載優惠券並於享餐時出示列印本，可享75折優惠，平日成人價加一後折實$584.8。留意小童價不適用。或者以恒生、中銀、渣打或Citybank信用卡結帳可享9折，優惠不能同時使用。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至四）6:30 – 10:30pm

成人$688；5-11歲小童$344（另收加一服務費）

（星期五至日、公眾假期及前夕）6:00 – 10:30pm

成人$708；5-11歲小童$354（另收加一服務費）

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 查詢／訂座：2132 7898

↓↓↓按圖看更多「The Food Gallery」相片↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【2】海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊：「蟹之盛宴」

這間酒店與香港洲際酒店同集團，同樣屬五星級酒店，自助餐質素自然有保證，食客多讚賞其即燒乳豬、即開生蠔及煎鴨肝。即日起至2019年11月30日以蟹為自助晚餐主題，採用了如日本鱈場蟹、加拿大麵包蟹及香港本地藍花蟹等去製作菜式，網評推介焗釀北海道蟹蓋、黑松露蟹肉釀酥皮盒。

必試秋蟹菜式：（自助餐款式每日不同，輪流供應）

原隻冰鎮蟹、花雕蛋白蒸藍花蟹、大閘蟹蟹粉鍋粑、即滾鱈場蟹／藍花蟹粥、蟹肉米紙卷、泰式黃咖喱炒蟹、龍蝦麵豉湯蟹肉燴飯

優惠：即日起至2019年11月30日，於Openrice下載優惠券並於享餐時出示列印本，可享75折優惠，公眾假期也適用，平日成人價加一後折實$533.8。或者以匯豐信用卡結帳可享8折，優惠不能同時使用。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:30 – 10:00pm

成人$628；3-11歲小童$388（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$688；3-11歲小童$428（另收加一服務費）

海景咖啡廊Café on M 地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店M層 查詢／訂座：2731 2860

↓↓↓按圖看更多「海景咖啡廊」相片↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

【3】香港銅鑼灣維景酒店繽紛維苑餐廳：「大閘蟹自助晚餐」

餐廳即日至2019年12月15日推出大閘蟹自助晚餐，在今年秋季的酒店自助餐來說，可算少見有大閘蟹無限量供應，平均每隻約3両重，所以10月甫推出即吸引不少食客，餐廳職員表示現時訂枱最快也要11月尾才有位。除了大閘蟹以外，自助晚餐還會供應即燒蠔、紐西蘭羊架、加拿大松葉蟹腳、煎鴨肝、炭燒海鮮等環球美食。

必試秋蟹菜式：｜清蒸大閘蟹、加拿大松葉蟹腳

優惠：於「大閘蟹自助晚餐」推廣期間，以匯豐、恒生、中銀或渣打信用卡結帳可享8折優惠，成人價加一後折實$475.2。另外5-10歲小童亦可享半價，優惠不能同時使用。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期一至日）6:30 – 9:30pm

收費：成人$528；65歲或以上長者$428；5-10歲小童$264（另收加一服務費）

繽紛維苑餐廳Cafe du Parc 地址：天后銅鑼灣道148號香港銅鑼灣維景酒店2樓 查詢／訂座：2600 1188

↓↓↓按圖看更多「繽紛維苑餐廳」相片↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【4】港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café：「蟹貝薈」

這間的自助餐出名多折扣，可以吃到片皮鴨、煎鴨肝、每晚3款生蠔等，性價比高。10月至12月推出的「蟹貝薈」主題自助晚餐以時令蟹及貝類入饌，在長達80尺的自助餐桌上盛載多款海鮮美食，如麵包蟹及長腳蟹冷盤海鮮、白酒煮藍青口、芝士焗蠔、豉椒炒蟶子等等。逢星期五及六，更會供應海膽任食。

必試秋蟹菜式：（自助餐款式每日不同，輪流供應）

麵包蟹冷盤、雪花蟹腳、越式脆炸軟殼蟹、生滾蟹粥、薑葱炒蟹、蟹肉炒時蔬

優惠：凡惠顧自助晚餐，每位付全費的成人食客可獲贈椰皇鮮奶燉燕窩1客。即日至2019年11月30日，訂座時指明使用網站openrice優惠券，凡1至5位享75折；6至9位享7折；10位或以上65折。平日成人價加一後折實$448.5。另外1位付正價成人亦可以2折優惠帶同1位小童或長者用餐。

自助晚餐供應時間及收費：

（星期日至四）6:30 – 10:00pm

成人$598；4-11歲小童$368（另收加一服務費）

（星期五、六、公眾假期及前夕）6:30 – 10:00pm

成人$628；4-11歲小童$398（另收加一服務費）

Harbour Grand Café 地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓 查詢／訂座：2121 2689

↓↓↓按圖看更多「Harbour Grand Café」相片↓↓↓