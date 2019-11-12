糧尾午餐推介｜5間北角隱世食店　40元或以下抵食高質平價Lunch

常聽九龍或新界區朋友說，港島區只有貴價美食。其實非也，單單是北角站附近，已有多間高質又抵食的餐廳，視乎你識找窿路與否。 今次就推介5間廣受好評的北角隱世食店給大家，包括青藏牛肉麵、祥發瑞士雞髀、佳記兩餸飯、瓊媽媽及連街坊都未必識去的電車飯堂，只需40元已經吃到性價比高的午餐。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

北角的美食不限於雞蛋仔及街市東寶小館，還有很多美味食店，立即帶大家尋找好吃餐廳，用40元吃飽飽。

北角港鐵站B1出口，是連接英皇道的主要出口。（駱煥琳攝）

【1】青藏牛肉麵——高原風味羊肉湯麵、串燒

北角有條內街錦屏街成為近年新興 「食街」，梯級上山的小巷開設了不少高質小店食肆，如西式餐廳、星洲蝦麵店、酒吧等，不過價位普遍不便宜。而青藏牛肉麵的定價則較為大眾化，主打充滿風味的牛肉、羊肉湯拉麵及串燒。

店中最平麵食只需40元，如雞蛋湯麵、溫泉蛋涼拌麵等。招牌湯麵充滿香濃牛肉味，亦有評語認為較油及有味精味；配麵建議選高原特色扁麵，麵身粗卻不會太軟，值得一試。而串燒正面評語多，價廉份量足，推介孜然串燒併盤、鎚仔雞翼、蒜蓉燒大大條茄子、汁燒秋葵等。

青藏牛肉麵 地址：北角錦屏街41A號地舖（北角站B4出口） 營業時間：12:00nn – 5:00pm；6:00 – 10:00pm

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+ 4 + 3 + 2

【2】祥發茶餐小廚——招牌大大件瑞士雞髀

原舖位於銅鑼灣的祥發茶餐廳憑著招牌瑞士雞髀打響名堂，自遷至北角店後，吸引忠心食客移步幫襯。馳名黑漆漆的瑞士汁，魯雞髀盡吸收香甜醬汁精華，入味卻肉質保持嫩滑。由於每次瑞士雞髀上碟都伴大量瑞士汁，吃完雞髀後用來撈飯也是一大享受。

由早上11時至晚上9時供應的「不可不試瑞士餐」有多款選擇，如配吉列魚柳包、沙嗲牛肉麵、炭燒豬頸肉飯等，最便宜的配塔都只是37元，已包熱飲相當抵食。雖然有食客指這裡的服務態度有待改善，不過由於食物質素普偏高，也是可以回頭的，另推介即烘芝士熱狗、午餐肉炒蛋飯等，而米線粉麵則較為一般。

祥發茶餐小廚 地址：北角七姊妹道27D號地舖（北角站B4出口） 營業時間：8:00am – 9:30pm（逢星期日休息）

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+ 5 + 4 + 3

【3】瓊媽媽海南美食——手撕雞飯口碑載道

這間由正宗海南師傅主理的餐廳，主打用新鮮雞製作的簡單飯餐，食品選擇不多不過都是招牌菜，包括無骨海南雞、沙薑雞、霸王雞、口水雞等。廚師每天凌晨5點便回店浸雞，吃過的街坊都讚雞肉夠嫩滑入味，推介必點此店特製海南三色醬，以青木瓜、金桔汁及豉油等調配，鹹中帶酸十分開胃。

此店共有2間分店，柴灣本店主要做外賣，而北角店則可以堂食，最便宜的套餐只需35元，送湯。除了雞飯餐以外，更新增了咖喱牛腩及芝士白汁龍脷柳餐，選擇更多。不過如果糧尾想吃得更慳，叫外賣更為化算，每種飯餐都平6元！

瓊媽媽海南美食 地址：北角書局街11號地舖（北角站B1出口） 營業時間：11:30am – 9:30pm

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+ 5 + 4 + 3

【4】北角電車飯堂——臥虎藏龍即炒鑊氣粉麵

真正的隱世飯堂在北角電車總站，員工休息室旁有個以半透明簾遮著的門口，其實是已經幾十年歷史的工友飯堂，不過事實上街客也可以點餐，名符其實連本區居住的街坊也未必知！裝潢陳設簡陋，走入其中別具一份懷舊格局的感覺，甚有味道。

這裡主打即叫即製炒粉麵，收費廉宜，普遍34至37元，粉麵出色在夠鑊氣。如星洲炒米金黃賣相好看，咖喱香之餘還有少少蝦膏鹹香；而椒鹽豬扒加入大量椒及蒜蓉炒，夠香辣惹味。這裡還有普洱茶提供，又有機會見到叔叔伯伯自攜酒水，帶來白蘭地歎個男人的浪漫，店家也是歡迎的。

北角電車飯堂 地址：北角電車總站站頭（北角站A1出口）

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+ 5 + 4 + 3

【5】佳記美食——全日抵食兩餸飯店

佳記美食位於英皇道，舖位顯眼，在北角開業不足一年已經迅速竄紅，成為每天午市及晚市的長龍店。竄紅原因在於全日供應只需33元的兩餸飯，已包湯、豆漿或啡茶熱飲。門口有大扇玻璃窗看到本日供應的餸菜選擇，超過20款餸任選，看中了才埋位付錢也可。

這店食客多，令飯餸流動率高，亦是讓食物能保持新鮮的原因之一，清了一盤就有新鮮餸選擇，滿滿的「餸山」極吸引。推介咕嚕肉，炸得皮脆；粟米斑塊，肉嫩多粟米汁易撈飯；椒鹽豬扒，惹味肉夠鬆。堂食外賣同價，有食客評服務態度欠佳，如果不想坐在店內吃，外賣也是好選擇。

佳記美食 地址：北角英皇道490號地舖（北角站B3出口） 營業時間：10:00am – 10:00pm

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