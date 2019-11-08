8間懷舊冰室推介　打卡小巴雅座　電車主題茶餐廳　港味大排檔

冰室最早源自廣州，主要售賣冷飲及雪糕等小食，不過自從在香港興起，便化身成模仿高級西餐廳的平民咖啡室，陪伴八、九十年代的港人成長。 時至今日，冰室文化從沒落中再度重生，變為充滿懷舊風情的茶餐廳，更有不少新派茶記刻意裝飾成舊日裝潢，讓大家再度回味往時光陰。以下為大家推介8間充滿懷舊靚裝，打卡一流的別緻冰室。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】美荷冰室 新舊交融藝術味

美荷樓成為YHA青年旅舍之後，因為融入了本土藝術色彩，是文青打卡好去處之一。美荷樓中的美荷冰室同樣呈現了本地獨特文化，如舊式手寫小巴價錢牌、懷舊玩具、新派漫畫壁畫等，讓新舊藝術融合於餐廳內。

冰室還設有室內及戶外坐位，秋涼天氣時有不少食客都會出去拍照chill一chill。食物方面則比較西式，主打菜式有澳洲和牛竹炭漢堡（$108）、All Day Breakfast（$98）、黑松露炒蛋加特大牛角酥（$48）等等。

美荷冰室 地址：石硤尾巴域街70號石硤尾邨41座美荷樓地舖 營業時間：7:00am – 11:00pm

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【2】老鳳冰室 紅映映喜慶風格

同樣玩懷舊，這家在葵芳的「老奉」冰室就大玩誇張色彩，門口大大幅舊信封招牌，紅藍白三色亦有舊式理髮店色彩，走入去立刻會看見以往酒樓都有的紅當當「史廖聯婚 」龍鳳牆，旁邊還有裝作車站售票位的收銀處，打卡位數之不絕。

滿場70至80年代懷舊風佈置，而食物方面亦為特別。部份菜式或飲品名字特別，如飛仔華田（$24）、奶茶仔溝咖啡妹（$16）、焗茄茸豬扒保齡球（$68）等。而比較多食客打卡的招牌菜還有黑松露蝦球炒蛋多士（$58）、原味波波冰鎮奶茶（$24）、芝士豬頸肉撈一丁（$48）等等。

老鳳冰室 地址：葵芳榮芳路9號恆景花園恆景商場地下G13號舖 營業時間：7:00am – 10:00pm

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【3】港嘢茶檔 重現70年代九龍城

這間主打港式食物的餐廳，是港人老闆由上海、武漢等地打響名堂後回流香港開設的。店東小時候因經常流連茶檔，所以港式食店的陳設主題亦以茶檔作靈感，並加添冰室元素。入口綠色大門、紅白窗框和紙皮石牆已經充滿懷舊味，入內後最搶眼的則是一幅布滿商店霓虹招牌的牆飾。

餐廳有盡多款港式小食，不少是香港店獨家食品，如肉餅、豬膶麵。特別推介蛋白煎西多（$32），有別於一般金黃色西多，這款只用蛋白煎香，而且夾着紅豆餡，非常獨特。其他推介有生煎手剁肉餅飯（$62）、椒鹽炸燒賣（$28）、頭抽爆炒豬腸粉（$32）等等。

港嘢茶檔 地址：九龍城侯王道22號地鋪 營業時間：7:30am – 6:30pm

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【4】喜喜冰室 坐紅Van歎雞批

此店裝飾以70至80年代為主題，是店東和著名電影美術指導馮繼輝一同籌劃，由店前設計至內部道具細緻位都非常像真。未踏入店前，門外空地已放置了乒乓球桌、康樂棋等，極有屋村玩樂感覺，室內則以裝飾分開不同區域，如最多食客打卡的紅色小巴卡位區。

喜喜冰室招牌食品亦相當有懷舊味，如雞批浮台（$33）、黑白多士（$26）、燴菠蘿火腿克戟（Hotcake）（$58）等等。不少食客都會翻尋這些懷舊味道，食品質素不俗，不過亦有評語指食物售價略貴。

喜喜冰室 地址：銅鑼灣Fashion Walk百德新街57號地下C&D號舖 營業時間：8:00am – 11:00pm

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【5】金記冰室 電車總站主題卡座

金記冰室在港已有12間分店，每間都有不同懷舊主題，如功夫武館、夜總會、戲院等，其中銅鑼灣店最特別，是以時代廣場的舊電車廠作藍本去設計。食客甫進門便見到模擬電車車頭的深綠色裝飾板，加上設計成電車站長室的收銀處，以及電車站燈箱、廣告招牌等，況如一個室內懷舊電車站，值得打卡。

冰室大玩懷舊風，主打套餐名字亦配合格調，叫「1967早餐」（$44）是多士、煎蛋、豬膶麵配奶茶的經典套餐組合。此外，紅豆冰、黑牛、金牌乾炒牛河（$55）等等也是推介食品之一。

金記冰室 地址：銅鑼灣霎東街5號地下 營業時間：7:00am – 00:00

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【6】荔香園冰室 尋大排檔風味

本年4月新張的荔香園冰室屬於新派茶記，有著如大排檔風格的陳設。門口大大個直身霓虹店名非常搶眼，甫走進去，右邊幾乎整幅牆也是舊式綠鐵閘，食客坐在旁邊的圓櫈及木桌用膳，就似以往在街邊大排檔「踎街吃飯」的感覺，不過當然整潔很多。

店內食物也頗有特色，挺適合打卡，主打黃袍叉燒飯（$58）及百花蝦多士（$32）夠經典懷舊，而新派菜則有安格斯牛肉爆蛋撈麵（$68）、卜卜蜆煲（$68）、邪惡芝士雞煲（$68）、XO部隊鍋（$68）等等。

荔香園冰室 地址：旺角通菜街1號威達商業大廈地下N號舖 營業時間：7am – 00:00

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【7】茶王冰室 必歎得獎奶茶

餐廳裝潢別緻，以黃、綠、白為主調，門口的鮮黃色鐵枝甚有懷舊感。而入到餐廳內，則有巨型霓虹燈造型裝飾，畫風設計富現代感，呈現新舊融合的味道，幾乎是這裡食客必打卡的位置之一。

其實這裡是由「國際金茶王大賽」的｢金茶王｣得獎師傅陳子平坐陣，主打親自調配的招牌奶茶，以6種精選茶葉沖製，茶色金黃，茶質濃滑掛杯，所以打卡必叫！其他推介食品有沙嗲牛肉蛋包包（$48）、脆脆豬扒包（$35）、抹茶西多士（$28）等等。

茶王冰室 地址：旺角洗衣街113號號地下 營業時間：7:30am – 8:30pm

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【8】巨人冰室 滿佈外星巨人的飯堂

這間冰室店面未算搶眼，裝潢甚至覺得十分普通，不似打卡店，但是對於超人粉絲來說，卻有如超人玩具展覽館般有吸引力！店內陳設了巨型飾櫃，擺放了超過100件懷舊玩具，大多是超人公仔，亦有幪面超人、孫悟空撒亞人、鐵金剛等日式超級英雄，是名乎其實充滿「巨人」的飯堂。

而巨人冰室的主廚其實是澳洲牛奶公司的前任大廚，秉承一貫高質食物製作水平，在巨人冰室主打葱油雞扒煎蛋飯（$58）、外皮炸得金黃香脆的招牌炸肶（$26），炒滑蛋多士也是例牌必叫食物，炒蛋加入3.6北海道牛乳炒，多士亦烘得脆身充滿牛油香。

巨人冰室 地址：太子彌敦道761號藍馬之城地下2-3號舖 營業時間：7:00am – 11:00pm

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