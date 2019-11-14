香港美食一條街｜3間包點小食推介　旺角爆汁生煎包　粉嶺雞髀包

由藝人糖妹、黃美棋和鄺潔楹（Judy）主持的無綫節目《香港美食一條街》，走訪了香港各區尋找美食！《香港01》飲食記者整理節目中曾推介的3間包點小食店，包括位於旺角花園街的上海生煎包，以及粉嶺名物雞髀包！

黃美棋和鄺潔楹分別試食了過江龍上海生煎包和本地生煎包。（《香港美食一條街》截圖）

【1】黑松露生煎包最惹味@祥興記上海生煎包

位於旺角花園街的祥興記上海生煎包，曾獲2016年米芝蓮推介。招牌有原味、黑松露、鮮蝦生煎包等。祥興記的生煎包外層煎得香脆，底脆而皮薄，沒有被裡面的湯汁弄得軟腍。生煎包的內餡肉汁鮮甜，充滿肉香，特別的是帶一點洋蔥的甜味。美棋BB亦大讚生煎包爆晒汁，更提醒大家吃的時候要小心燙口！

不少網民都極力推介黑松露口味，咬開生煎包後，看到有不少黑松露鋪滿鮮肉內餡的表面，絲毫不吝嗇，整個生煎包充滿黑松露香，非常惹味！

🤩🤩🤩按圖睇祥興記上海生煎包的生煎包🤩🤩🤩

+ 5 + 4 + 3

祥興記上海生煎包 地址：旺角花園街3-5號地下10號舖 營業時間：星期一至日 11:00 - 00:00

【2】爆汁脆底生煎包@堅信號上海生煎皇

同樣位於花園街的堅信號上海生煎皇，由前歌手藝人蕭潤邦開設，招牌生煎包的外皮較厚，包底煎得較香脆，生煎包的湯汁非常多，而且帶一點清甜，連女神Judy都吃的時候都形容是湯汁橫飛！有網民就指湯汁有點淡，不夠重口味，適合較飲食清淡的朋友！

生煎皇亦有創意菜式，包括有素菜餃子、「燒鵝髀小籠包」等創新之選，適合喜歡嘗試新奇食物的人士嚐鮮！

😍😍😍按圖睇堅信號上海生煎皇的美食😍😍😍

+ 4 + 3 + 2

堅信號上海生煎皇 地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下7號舖 電話：2323 2374 營業時間：星期一至日 11:00 - 00:00

【3】粉嶺名物雞髀包夠飽肚@協香麵包西餅

位於粉嶺的協香麵包西餅售賣各種中式麵包，不過亦有創新之作，就是只售$8的原隻雞髀包！餐包看上去平平無奇，有點像一個鎚仔。麵包內裡包著原隻滷水雞髀，雞髀肉質嫩滑，雞肉夠入味，帶一點甜味，整體偏鹹，想不到的是麵包配上雞髀竟然非常夾！麵包小小一個不算大，但吃完一個亦非常飽肚！

🥰🥰🥰按圖睇協香麵包西餅的名物雞髀包🥰🥰🥰

+ 4 + 3 + 2