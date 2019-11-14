自助餐優惠｜2019聖誕節平安夜除夕元旦自助餐折扣　預訂有早鳥價

每逢12月的聖誕節、平安夜、大除夕等特別日子，都會推出主題自助午餐或晚餐去慶祝佳節，美食及特備節目尤其吸引，不過相對平日，收費亦會提高。 如果想於假日好好享受聖誕自助餐，又想吃得抵，就必須把握各大酒店推出的早鳥優惠，本篇搜羅的3間聖誕節buffet，早鳥優惠只做11月！想知折扣詳情，快人一步預訂著數晚餐便要往下看。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定，所有價目另收加一服務費）

【1】香港朗廷酒店The Food Gallery——自助午、晚餐低至85折

朗廷酒店的起源地是英國倫敦，所以聖誕裝飾及美食都希望打造地道倫敦街道味，前庭會裝飾成倫敦攝政街，包括粉紅燈飾聖誕樹及粉紅電話亭等。而自助餐美食方面，12月1日起會有不定期供應烤聖誕火雞、威靈頓牛扒、焗英式餡餅、意大利聖誕甜麵包、薑餅曲奇、朱古力噴泉等等。12月24至26日更會安排聖誕老人及聖詩演唱帶動氣氛。

優惠：即日至2019年11月24日提早預訂聖誕節期間的自助晚餐，跟指示預付全費，即享85折優惠。最抵吃為1月1日，可吃足最長4.5小時，成人價加一後折實$720.1。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898（加一後折實$837.8）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898（加一後折實$837.8）

12月26日（四）（*紅日）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$898（加一後折實$837.8）

12月31日（二）（除夕）

時間：6:30 – 10:30 pm

收費：成人$898（加一後折實$837.8）

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:00 – 10:30 pm

收費：成人$758（加一後折實$720.1）

其他日子成人收費：

12月21日（六）$758／22日（日）$758／28日（六）$758／29日（日）$758

The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 詳情／訂座：2132 7898

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+ 5 + 4 + 3

【2】柏寧酒店Playt——自助晚餐每位減40元

Playt的自助餐出名高質，有即開生蠔、即煎鴨肝及特色茅台酒雪葩。由12月7日開始供應的「Merry ‘Cheese’mas」自助餐以芝士為主角，用上十多款芝士入饌，包括有芝士火鍋、瑞士熱溶芝士松露意粉、四重芝士薄餅、流心芝士撻、海鹽芝士雪糕等；還有聖誕限定甜品如薑包朱古力心太軟、聖誕菓子餅、薑包木糠布甸等等。

優惠：即日至2019年11月30日提早預訂聖誕節期間的自助晚餐，成人或小童享用12月24日或25日可減$40；12月31日首輪可減$20；而次輪則可減$30。最抵吃為12月31日首輪，成人價加一後折實$692.8。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：5:45 – 8:00pm；8:30 – 10:45pm

收費：成人$798（加一後折實$837.8）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：5:45 – 8:00pm；8:30 – 10:45pm

收費：成人$798（加一後折實$837.8）

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$728

12月31日（二）（除夕）

首輪：5:45 – 8:00 pm

收費：成人$648（加一後折實$692.8）

次輪：8:30 – 11:30 pm

收費：成人$728（加一後折實$770.8）

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$688

其他日子成人收費：

12月21日（六）$728／22日（日）$698／28日（六）$728／29日（日）$728

Playt 地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓 詳情／訂座：2839 3311

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+ 9 + 8 + 7

【3】都會海逸酒店西餐廳——官網預付低至8折

都會海逸酒店這間自助餐出名食物款式多，即開生蠔、麵包蟹海鮮冷盤及自家製榴槤甜品都是招牌食品之一。聖誕期間以白雪為題材，會而供應特色應節食物如熳烤火雞、雪人cupcake、聖誕樹頭蛋糕、韓式甜辣醬燒龍蝦、鐵板厚燒和牛等。平安夜及聖誕節正日有聖誕老人巡遊及樂隊演奏，而除夕次輪則有倒數派對，如想感受節日氣氛便要選這3天。

優惠：凡於指定網站預訂12月24、25或31日的自助餐，並即時付全費，2019年11月15日預購可享8折，而11月16日至12月10日預購則可享9折。最抵吃為12月31日首輪，成人價加一後折實$606.1。

另凡惠顧平安夜自助晚餐、聖誕正日自助午餐或晚餐，並讚好酒店FB，每枱再可獲贈法式曲奇禮盒1盒。

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$868（加一後折實$781.2）

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

時間：5:30 – 8:00pm；8:30 – 11:00pm

收費：成人$808（加一後折實$727.2）

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:30 – 10:00pm

收費：成人$668

12月31日（二）（除夕）

首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$638（加一後折實$606.1）

次輪：8:30 – 11:00pm（除夕派對11:00pm – 1:30am）

收費：成人$938（只有9折，加一後折實$938）

2020年1月1日（三）（元旦*紅日）

時間：6:30 – 10:00pm

收費：成人$658

其他日子成人收費：

12月21日（六）$698／22日（日）$698／28日（六）$678／29日（日）$678

Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 詳情／訂座：3160 6880

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