中大腸仔白飯瞬間掃清　3個住Hall煮飯仔回憶食譜

宿舍生活是不少大學新鮮人都想體驗一下的事，看到中大一煲白飯加幾條香腸都可以迅速一掃而空的畫面，以前住Hall的經歷都一下湧出來。由於住Hall就要完全自理日常生活，除了麻煩的洗衣打掃，煮飯仔也是必經的事。與宿友、朋友在Common Room煮飯的經歷，相信只有住過Hall的人才明，但齊齊買餸再落手煮的經歷真的很青春、很美好。

中文大學自11月12日起爆發多輪激烈衝突，學生與警方在校內的「二號橋」持續對峙，通往中大的陸路交通幾乎全斷，市民想盡辦法前往運送物資，當中還包括充滿人情味的熱食，當中一煲白飯加上幾條香腸快速被掃清，讓人想起大學的青春頹飯，卻又為一班學生感到心酸。

住Hall的時候，雖然不時落「Hall Can」﹙大學飯堂﹚隨便叫個頹飯醫肚就算，但為了省錢，還是會街市買餸下廚。不過習慣平時一日三餐都有阿媽煮，親自下廚又能有多豐富呢？快捷又便宜的話，日式咖哩磚加切好的洋蔥和薯仔、營多撈麵加腸仔、餐肉、火腿、煎蛋等、公仔麵或者烏冬加條菜又是一餐。

😋😋😋 點擊圖片看住Hall回憶食譜 😋😋😋

【1】日式咖哩飯 – 營養之選﹙點擊圖片看煮法﹚

+ 4 + 3 + 2

【2】撈麵 – 3分鐘食得﹙點擊圖片看煮法﹚

+ 3 + 2

【3】公仔麵 / 烏冬 – 變化最多端﹙點擊圖片看煮法﹚