狗狗好去處｜尖沙咀佐敦4間寵物友善餐廳　食飽落西九文化區放電

隨著越來越多香港人選擇養寵物作伴，不少人在週末或者外出時都會帶著愛寵四圍去搵食。雖然本港的寵物友善餐廳有增加趨勢，但數目還是比較少，因此《香港01》飲食記者整理了4間位處西九文化區附近的寵物友善餐廳，等大家食完個靚飯，再與愛寵去鄰近的西九文化區放電！

【1】RUFF & FETCH 拉夫寵物生活 —— 一站式的寵物生活館

RUFF & FETCH是在2018年初落成的一站式3層寵物生活館，下面兩層分別售賣寵物用品、食品等，及提供寵物美容、酒店服務，而第3層則為Ruff & Fetch Eatery，提供多款Cafe食品及毛孩食品。

Ruff & Fetch Eatery部分提供了甜品、早午餐、沙律、小食、主菜和飲品等。而作為寵物生活館，更提供了為毛孩而設的餐點，例如原味或肉味狗狗雞蛋仔、雞肉漢堡扒、羊奶乳酪蛋糕等。如果不想為食什麼而苦惱，餐廳亦提供了1人1寵親自套餐，那就可以與毛孩一同食意粉或者漢堡，另外還包含一杯果汁飲品。

Ruff & Fetch Eatery有齊戶外休憩空間及室內冷氣房，不論什麼天氣都可以輕鬆和毛孩嘆一個悠閒下午。

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RUFF & FETCH 拉夫寵物生活 地址：佐敦官涌街7號匯萃商舖 營業時間：星期一至五 10:00-20:00；星期六至日 10:00-21:00（R&F Eatery營業時間：星期一至星期四 11:00–20:00；星期五至星期日及公眾假期 11:00–21:00） 電話：2348 0262

【2】The Salted Pig —— 英式農舍風格裝潢

The Salted Pig為主打英式及歐陸式菜的西餐廳，餐廳的裝潢也充滿著傳統英式農舍的風格，並且放滿了多個豬仔擺設。

雖然這間餐廳所在的諾士佛臺是出名的酒吧區域，一般都是在晚上才變得熱鬧，The Salted Pig則在週末推出了Brunch，讓大家可以帶著愛犬在戶外餐桌位置度過美好時光。

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The Salted Pig 地址︰尖沙咀諾士佛臺1號地舖 營業時間︰星期一至四 15:00-01:00；星期五 15:00-03:00；星期六 11:00-03:00；星期日 11:00-01:00 電話︰2367 0990

【3】The DogHouse —— 與毛孩吹著海風嘆美食

位處尖沙咀海旁邊的The DogHouse，景觀開揚，而且露天茶座的位置十分適合大家帶著毛孩或者主子享受海景。餐廳以肉食出名，各款扒類、雞翼、漢堡等都十分出色。

不過，The DogHouse的營業時間較晚，大家可以先與毛孩放電一番，再選擇下午和晚上的時間到餐廳享受美式菜和其他多國菜式。大份的食物、美酒，而且夜晚還有樂隊現場演奏，那麼就可以邊吹著海風，邊點歌給毛孩們Chill一Chill。

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The DogHouse 地址：尖沙咀麼地道62號永安廣場地下7-13號舖 營業時間： 每日 15:00-03:00 電話︰6596 6158

【4】Brick Lane Gallery —— 結合畫廊與食肆，毛孩陪你共度文青一日

Brick Lane Gallery是一間結合餐廳和畫廊的概念食肆，特色在於餐廳內就有藝術展覽區供客人欣賞。不過，餐廳對食物也十分講究，所有菜式都根據英式傳統做法，班尼迪炸魚薯條、Brunch以至自家出品的紅絲絨蛋糕也相當有英國風味。

Brick Lane Gallery的室內裝潢寬闊，而室外區域則歡迎主人們帶著毛孩和主子們享用美食。

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