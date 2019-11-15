林志玲AKIRA結婚4款喜餅曝光　招牌雪茄蛋卷香港日本都有售

台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira閃婚，將於11月17日在林爸爸家鄉台南補辦婚宴。最近，林志玲的婚宴喜餅亦曝光。 在刻有林志玲和Akira名字的木盒中，放有4款的禮餅，喜餅皆是來自日本的老字號品牌YOKU MOKU。一查之下，《香港01》飲食版記者發現YOKU MOKU在本港設有5間分店，當中的雪茄蛋卷本港亦有售。

台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira閃婚，將於11月17日在林爸爸家鄉台南補辦婚宴。（網上圖片）

志玲姐姐的喜餅客製禮盒，選用了逾40年歷史的日本知名品牌YOKU MOKU。YOKU MOKU是源於東京青山的老字號，並以雪茄蛋卷聞名全球。志玲姐姐的喜餅包括了4款喜餅，分別是原味雪茄蛋卷、雙層白巧克力薄片，及台灣限定款的雙層可可巧克力薄片和雙層伯爵白巧克力薄片。

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雪茄蛋卷是YOKU MOKU的招牌熱銷產品，堅持以日本原材料手工製作，蛋卷用上大量奶油，放在鐵板上烤製後捲成雪茄形狀，美味口感讓人愛不釋口。除了原味，本港還有售賣朱古力味及奶茶味。想要有香港特色的，還可以選擇熊貓包裝的「熊貓雪茄蛋卷禮包（特別版）」。

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【本港YOKU MOKU分店INFO】

中環國際金融中心商場 地址：香港中環港景街1號國際金融中心商場一期三樓3021號舖 營業時間：10:00 - 22:00（星期一至日及公眾假期)）

銅鑼灣利園二期 地址：香港銅鑼灣恩平道28號利園二期LG2-228號舖 營業時間：11:00 - 20:00（星期日至四及公眾假期）；11:00 - 20:30 （星期五至六及公眾假期前夕)）

灣仔利東街 地址︰香港灣仔皇后大道東200號利東街地下G07舖 營業時間︰10:00 - 22:00 （星期一至日及公眾假期)）

崇光銅鑼灣店 地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光銅鑼灣店B2樓26C 營業時間：10:00 - 22:00 （星期一至日及公眾假期)）