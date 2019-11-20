2019聖誕Party｜精選5間高質到會套餐　早鳥8折優惠　最平$74一位

快將踏入12月，香港各大商場都換上充滿特色的聖誕主題佈置，不少公司、學校更會舉辦聯歡會，而在家人親友間，亦有大大少少的聚會，是次《香港01》飲食頻道記者將為大家推介5間高CP值的到會套餐，部分更有早鳥優惠提供，最平一間折扣後，只須$74一位，愈早訂優惠愈大！

【1】西式到會 Tasty Catering Hk

店舖專門製作中大型派對到會美食，今個聖誕特別推出20人至70的聖誕套餐。現在更有早鳥優惠，在11月30日前預定聖誕到會，可享 9折優惠，選購30人以上的套餐更有聖誕原隻烤火雞，其他食物有：豬肉丸伴芝士鮮茄蓉、鮮果蝦沙律、香烤紐西蘭百花蜜雞中翼、焗傳統肉醬千層麵、藍莓芝士蛋糕等。

早烏優惠：

11月30日前預訂聖誕到會可享9折優惠

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Tasty Catering Hk 網址： https://order.tasty-catering.hk

【2】米芝蓮到會店 Fork Eat

元朗區外賣店Fork Eat主打自家農場雞，標榜無添加激素、無化學添加劑、無人造色素及人造味精，新鮮雞由濃湯浸製入味，更連續兩年榮登「米芝蓮街頭小食推介」，店舖的到會套餐有6人份西餐之外，亦有中式套餐，套餐有前菜、沙津、湯、意粉、主菜及甜品，售1,488港元，平均$248一位，更提供免費送貨，非常方便！

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Fork Eat 地址：元朗鳳攸北街11-15號益發大廈10號舖 電話：2336 9698 / 9202 6250（只限WhatsApp） 備註：免費送餐（離島及偏遠地區除外），必需於3天前預訂

【3】生蠔刺身 Open Meal

聖誕除夕當然要食餐好，講到開Party又點少得生蠔及刺身等海鮮，市面上有很多生蠔、魚生等到會，而Open Meal為生蠔刺身專門店，以大路蠔款為主，法國有While Peal、pinky及澳洲Coffin Bay等等，亦有日本室津岩蠔、法國綠寶石L'emeraude等少見品種，聖誕期間亦有生蠔刺身套餐，如6-8人套餐，折扣後只須$1,512，已可品嘗法國生蠔、加拿大海膽、帆立貝、等多款刺身，而且購物滿HK$500可享送貨服務，性價比高。

早烏優惠：

11月30日前預訂聖誕到會可享9折優惠

12月7日前預訂聖誕到會可享95折優惠

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Open Meal 查詢：https://www.oceanthree.hk/c_index.php?pagemenu=11

【4】西班牙美食到會 Rustico

聖誕到會想吃得特別些？可考慮西班牙餐廳Rustico提供的到會美食，所有菜式都是由西班牙籍行政總廚Carlos Salvador Asensio設計，大廚曾於高級米芝蓮餐廳任職，食物具有水準，套餐包括：手切特選伊比利亞黑毛豬壎肉薈萃、傳統西班牙油浸馬鈴薯洋蔥蛋奄列、些厘酒煮西班牙黑毛豬辣肉腸、辣香蒜橄欖油浸煮海蝦、西班牙燴牛肚配鷹咀豆辣肉腸醬汁、焗西班牙野山雞千層麵配Marsalla甜酒汁、招牌西班牙黑毛豬海鮮飯、傳統慢煮西班牙乳豬伴香草焗薯。

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Rustico 地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place One地下G01舖 電話：2743-4511

【5】抵食之選 五餅二魚

如果想在聖誕節普天同慶的日子，做點善事，不妨選擇「五餅二魚美食料理」的到會套餐，店舖由飲食業福音機構創辦，目的為更新人士及精神病康復者等提供工作機會，平日更會派飯予貧困家庭及殘疾人士，而這間社企也提供聖誕到會服務，套餐由10人起至100人都有，越多人當然越平，如原價$9,200的聖誕百人套餐，在8折後人均消費只是$74！假若人數不多，「五餅二魚」仍有「聖誕和你Mini P」系列，人數由5-10，由沙律、冷盤、熱盤、烤肉、小食、粉麵飯以至甜品都一應俱全。

早烏優惠：

11月22日前預訂聖誕到會可享8折

12月6日前預訂聖誕到會可享9折

12月13日前預訂聖誕到會可享95折

早烏優惠：11月22日前可享8折優惠，注意要全數入數後訂單方能作準 。（五餅二魚美食料理）

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