聖誕大餐2019｜港島3間Live Band酒吧　皇家特工餐廳浪漫聽Jazz

拍拖總想要找有情調的地方，本篇推介的3間酒吧餐廳就非常適合，全部有不同類型的現場音樂表演。而且在港島區，交通便利，各有特色，不止有西餐、啤酒，連吃中式菜都可以聽live band，夠fusion夠特別！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Ember——欣賞外國歌手演譯名曲

這間餐廳的裝潢頗有情調，昏暗柔和的燈光浪漫非常。餐廳最角落的位置是表演區，會有幾位菲律賓籍歌手在指定日子演唱，以英語舒情歌曲為主，所以甚有外國用餐的感覺。

餐廳供應西式菜，有多款意粉、薄餅、沙律及小食等。網民多推介用上黑色麵包製作漢堡，如只在晚市供應的鵝肝牛肉迷你漢堡。而這裡的雞尾酒亦十分精緻，如用中式「萬壽無疆」杯盛載的綠茶味cocktail。

Ember 地址：銅鑼灣告士打道229-230號宇宙商業大廈地舖（銅鑼灣站C出口，步行約4分鐘） 營業時間：12:00nn – 2:00am（逢星期日休息）

↓↓↓按圖看「Ember」表演時段及食品價錢↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【2】The Wanch——歷史悠久rock bar自由上台jam歌

搖滾酒吧The Wanch由1987年起已經昰live music的熱蒲點，經常邀請不同地方的音樂人來表演，時至今日仍然保留每晚有演出，無論民謠、藍調、Hard Rock、金屬搖滾等都有機會聽到。

食客和舞台很近，食客與歌者近距離互動，親切感更強。而且最大特色是設有「Jamming Night」，歡迎任何人即興上台jam歌。食品方面，場內食客多選擇啤酒、汽水或小食。拿著酒杯站在人堆之中，或在吧枱體驗狹窄環境中的溫度，也挺浪漫。

The Wanch 地址：灣仔謝斐道54號（灣仔站C出口，步行約6分鐘） 營業時間：5:00pm – 2:00am

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+ 5 + 4 + 3

【3】Foxglove——隱藏餐廳歎Fusion中菜夠驚喜

這店外表不像餐廳，反而像雨傘售賣店，在暗門推進去，才能看見神秘隱藏了的餐桌座位，以飛機和環遊世界為主題，十分華麗。這裡的舞台較大，每週會邀請不同的音樂人演奏爵士樂，以約會來說，感覺較high-class及舒服。

在散發着1950年代西方風情的店內，卻以供應中菜為主，是此店另一驚喜之處。食客會推介花雕粉絲蒸阿拉斯加蟹肉、一口陳醋腩肉、羽衣甘藍海鮮羹等。這種中西合璧的體驗稍為昂貴，留意逢星期五及六於現場音樂時段，每位會設最低消費300元。

Foxglove 地址：中環都爹利街6號印刷行2樓（中環站D1出口，步行約6分鐘） 營業時間：12:00nn – 3:00pm；5:00pm – 1:00am

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