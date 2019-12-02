香港美食一條街｜粉嶺聯和墟5間平價美食　必試40年老字號豬手麵

由藝人糖妹、黃美棋和鄺潔楹（Judy）主持的無綫節目《香港美食一條街》，走訪了香港各區尋找美食！最新一集就到訪粉嶺聯合墟找美食，《香港01》飲食記者整理節目推介的5間平價美食店，包括炸壽司、炸雞髀、鍋貼等街頭小食，亦有腸粉、豬手麵等區內老字號名店！

【1】招牌炸壽司小食店@雲津美食

位於和隆街的炸物小食店，招牌的有自創炸壽司、酥炸墨魚嘴、炸雞髀等，炸壽司炸得香脆，帶有飯焦香，配上加入蜜糖的秘製醬汁非常惹味！雖然炸得外脆內軟，不過有網民就指內餡只有香腸較為單調。

而炸雞髀炸得香脆，難得的是粉漿非常薄，幾乎與雞皮連在一起，相信很多人都會喜歡這一點，因為不少人都討厭粉漿太厚太多，影響整體口感。雞髀大大隻，肉質鮮嫩，又有肉汁，非常juicy！

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雲津美食 地址：粉嶺聯和墟和隆街34號地舖 電話：6295 1195 營業時間：星期一至日 15:00 - 02:00 *不定時休息, 請留意餐廳Facebook專頁

【2】足料即叫即整台式手抓餅@臺道手抓餅專門店

同樣位於和隆街的台式手抓餅店，由於店面狹窄，多數客人都會買外賣或門外即食，客人可以用點餐紙挑選自己想吃的餡料和醬汁，餡料和醬汁有超過20種，師傅就會即叫即整。 餅底只售$13，而配料由$4至$9不等，最少要選1款配料配醬汁。

餡料有雞蛋、芝士、肉鬆等常見的配料，亦有肥牛、泡菜、螺肉等較少見的配料。最特別的應該是黑糖珍珠手抓餅，黑糖珍珠的甜味，加上手抓餅本身的油香，還有又鹹又酸的沙律醬，最適合喜歡新奇口味的朋友！有網民推介芝士煙鴨胸手抓餅，大讚餅皮煎得香脆又煙韌，鴨胸夠嫩滑，醬汁不會太多太膩，推介的蜜糖芥末醬帶甜味不算辣，頗為惹味！

😍😍😍按圖睇各款口味的手抓餅、配料、價錢😍😍😍

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臺道手抓餅專門店 (粉嶺) 地址：粉嶺和隆街2-8號寶寧樓地下2B號舖 電話：6686 9286 營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00

【3】20年老字號腸粉名店@四眼仔腸粉

位於和隆街的腸粉老字號已經屹立聯和墟20多年，是區內的人氣小食店，經常大排長龍腸粉$7就有四條，燒賣$1就1粒，陳皮魚蛋$4就有7粒，非常抵食！不少街坊都大讚腸粉夠滑溜、有咬口、不容易散開，亦沒有黏在一起。陳皮魚蛋彈牙又有咬口，帶陳皮香，配上特製芝麻醬、甜醬等非常惹味！

🥰🥰🥰按圖睇四眼仔腸粉的腸粉有幾吸引🥰🥰🥰

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四眼仔腸粉 地址：粉嶺和隆街40B號地下

【4】招牌爆汁牛肉包、鍋貼@上海飽點

位於聯昌街的上海包點店，招牌有爆汁牛肉包、大大隻的鍋貼、蔥油餅等。一件只售$3.5的鍋貼份量算大，底部煎的香脆，內餡有椰菜、豬肉等非常豐富。只售$6的蔥油餅同樣大大件，幾乎有整塊臉一樣大，表面煎得非常香脆，吃完一件飽足感非常夠。一個只售$5.5的牛肉包，底部煎得金黃，焦香又脆口，牛肉餡充滿肉汁，牛肉味濃，一咬下去更會爆汁，外脆內軟！

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上海飽點 地址：粉嶺聯和墟聯昌街2號A錦福大廈地下 營業時間：星期一至日 10:00 - 18:00

【5】40年老字號豬手麵店@群記牛肉圓豬手

位於聯昌街的40年老字號麵店，被稱為「粉嶺名物」的招牌豬手麵吸引不少人前來品嚐，豬手麵是賣完即止，因此記得早點去吃！豬手麵每日只有兩輪，分別是早上11時，以及下午3時半，賣完即止。清湯豬手麵的豬手連著豬皮，有肥有瘦，份量頗多，但毫不油膩！不少人都推介豬手要點自家的秘製辣醬一起吃，辣醬以辣椒、蒜泥、豆豉炒製而成，香而不辣。連糖妹都大讚外賣都不及堂食的豬手好吃！

同樣馳名的有自家製牛丸和炸牛肉卷，牛丸打成幼粒，非常彈牙，牛味濃郁。炸牛肉卷是用像腐皮的外皮將牛肉捲起來，然後切開一塊塊，看起來像韓國的血腸。如果想牛肉味更加濃郁，趁熱吃就最好！

😎😎😎按下圖睇睇群記牛肉圓豬手的招牌美食、價錢 😎😎😎

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