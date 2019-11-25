大埔變「黃埔」？推介大埔5間抵食小店　$38食流心豬扒牛角包套餐

今年的區議會選舉已經有了結果，其中民主派在大埔區全取19席，被網民笑稱大埔變「黃埔」了，更有支持者於票站外開香檳慶祝。是次《香港01》飲食頻道記者將為大家介紹大埔5間高CP值的良心小店，值得大家用金錢「懲罰」他們。

【1】港豬熱狗 Bulldog Hotdog

大埔熱狗外賣店Bulldog Hot Dog主打本地貨源，堅拒用內地食材，店舖用料講究，選用本地豬肉及雞肉製成法蘭克福腸，而且每款熱狗也用上8吋長的法蘭克福腸，店舖的熱狗非常大份，長達8吋的手工麵包全部都新鮮烘起，又脆又熱，餡料也豐富，熱狗有多達10種口味，日、韓、德、美都有，而且營業時間去到凌晨12點，就算是宵夜都一樣OK。

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Bulldog HotDog 地址：大埔廣福道60-62號地下C舖 電話：2608 2523

【2】創意西餐 鼎天茶室

位於大埔安慈路的鼎天茶室，向來有善心茶記之稱，餐廳會定期免費派飯給長者，而店舖主打平民價錢的美食，菜式選擇多，除了港式茶記的常餐、炒粉麵之外，更有創意西餐提供，如意大利飯、意粉、牛角包等，而食客都推介店內的扒餐系列，非常足料！

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鼎天茶室 地址： 大埔安慈路3號 電話： 3705 1486 營業時間：06:30-22:00

【3】紫薯甜品 想點啡

位於大埔懷善街的「想點啡」是一間型格咖啡小店，店內的紫薯系列，如紫薯牛角包、紫薯窩夫、紫薯雪糕等，備受網民熱捧，全部即叫即做，招牌紫薯牛角包，紫薯忌廉滿到瀉，紫薯味香濃、口感幼滑，再配搭鬆脆既牛角包外層，口感豐富。另外，店內的咖啡出品亦具水準，就連紫薯latte都有，下午茶套餐約$40-50起，絕對可滿足一眾紫薯迷。

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【4】抵食西餐 Pattern

位於大埔市中心的美式餐廳Pattern，價錢大眾化，午餐有超多選擇，如：意粉、焗飯、burger及沙律，店內的午餐非常抵食，如他他醬吉列魚柳漢堡配薯角連飲品，約$50便有交易，而且漢堡超級巨型，魚柳不是連鎖快餐店正方形的魚柳餅, 而是看得見魚肉的，用料講究！而在店內食夠$100就有更可獲兩個代幣，到餐廳門外扭蛋，非常有心思！

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Pattern地址：太和大埔太和路15號太和中心13號地舖 電話：2638-1220 營業時間：星期一至五 12:00 - 16:00 17:30 - 22:00；星期六至日 11:30 - 22:00

【5】手打牛肉漢堡 Route 83

位於大埔的美國菜餐廳Route 83，裝潢帶工業風，以灰黑色為主調，店內提供一系列高質西餐，午餐由$55起，提供多款扒飯、意粉及漢堡，推介店內的牛肉漢堡，以純牛肉手打而成，肉汁豐盈有咬口，配上外脆內軟的麵包，令人想一試再試，絕對是性價比高的漢堡店！

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