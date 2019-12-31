煲仔飯｜港島5間人氣煲仔飯推介　必試米芝蓮推介坤記、嚐囍

近日天氣寒冷，最適合與家人朋友吃熱騰騰的煲仔飯暖胃！不過一提起煲仔飯，大家可能只想到油麻地廟街的煲仔飯名店，原來港島區亦有不少人氣煲仔飯店！《香港01》飲食記者整理了5間港島煲仔飯店，包括米芝蓮必比登推介的坤記煲仔小菜、只做早午市的永合成馳名煲仔飯、祥囍煲仔小菜、紹華小廚，以及嚐囍煲仔小廚。

【1】2020米芝蓮必比登推介名店@坤記煲仔小菜

位於西環的坤記煲仔小菜是港島的煲仔飯名店，連續兩年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有田雞、白鱔、臘味煲仔飯、豬骨煲等。煲仔飯的米飯甘香但口感偏硬，配料非常夠味，因此米飯亦有沾到醬油，因此較為濃味。豉油是另外附上，食客可以自由選擇落多少豉油，豉油本身偏甜、已有鮮味，淋在米飯上面非常夠濃味！

網民就評價臘味滑雞煲仔飯的雞肉夠新鮮、嫩滑，臘味的份量較少，只有約半條臘腸和膶腸，加上一塊臘肉。不過煲仔飯的靈魂 —— 飯焦就不夠多，未能整反焦塊都成型，略嫌失望！

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+ 5 + 4 + 3

坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209 營業時間：星期一至六 11:00 - 14:30 18:00 - 22:30 星期日 18:00 - 22:30

【2】早午市時段煲仔飯＠永合成馳名煲仔飯

同樣位於西環的永合成馳名煲仔飯，只做午市時段，下午4時就關門，因此大家要早餐和午餐時段前往。招牌菜式有窩蛋牛肉飯、臘味滑雞飯等，窩蛋牛肉飯使用免治牛肉鋪面，夠足料，中間有一個生雞蛋，將雞蛋與牛肉、米飯攪拌後，每一粒飯都充滿蛋液。

別忘記加上點睛的豉油，所有材料一起攪拌，層次豐富。由於煲仔飯用麵包爐烤焗，所以飯焦燒得既香脆又平均，但不會過於焦黑，亦算大塊。

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+ 4 + 3 + 2

永合成馳名煲仔飯 地址：西環石塘咀德輔道西360號地舖 電話：2850 5723 營業時間：星期一至六 07:00 - 16:00

【3】2020年米芝蓮必比登推薦炭烤煲仔飯＠嚐囍煲仔小菜

位於西環堅尼地城的嚐囍煲仔小菜連續兩年獲米芝蓮推介，主打各款煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意又新奇的日式鰻魚煲仔飯等。

網民就評價臘味滑雞飯的雞肉夠嫩滑，臘腸味道香濃，米飯帶有臘腸香和油香，炭香味撲鼻！飯粒煲至粒粒分明，但不會過硬，最重要的是飯焦香脆，可以整塊起出來。要留意煲仔小菜及煲仔飯只在晚上六時後供應，大家記得不要上午去！

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+ 7 + 6 + 5

嚐囍煲仔小菜 地址：西環堅尼地城北街25號地下 電話：2819 6190 營業時間：星期一至日 06:00 - 16:00 18:00 - 06:00

【4】超吸睛煲仔飯金黃色飯焦@祥囍煲仔小廚

位於筲箕灣的祥囍煲仔小廚主打鑊氣小炒和煲仔飯，當中煲仔飯最受歡迎。網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯等，其中臘味蝦乾飯米飯乾身，帶有炭香味，臘味本身的油分滲入底下的飯，增加飯的油香。飯焦方面，祥囍的煲仔飯能夠起出一大塊金黃色的飯焦，飯焦充滿焦香，但沒有過於焦黑！

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+ 3 + 2

祥囍煲仔小廚 地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖 電話：2343 8811 營業時間：星期一至日 16:00 - 02:00 公眾假期 16:00 - 23:45 公眾假期前夕 16:00 - 23:45

【5】新潮炭燒煲仔飯@紹華小廚

同樣位於筲箕灣的街坊名店，紹華小廚主打各式小菜和炭燒煲仔飯，其中荔茸煲仔飯是人氣之選，一看上去記者還以為是兩球芋頭雪糕，但原來是兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎非常香口，還有香味四溢的臘腸和膶腸，非常惹味！

蒜香牛頸脊飯亦深受歡迎，表面鋪滿炸過的蒜頭碎增加香氣，主角牛頸脊像一顆顆牛柳粒，飯粒燒得夠乾身，而且牛柳汁滲入飯粒裏，增加飯粒的香氣！

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