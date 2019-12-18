5間抵食好評豆腐花店推介　3元一碗未夠抵　13元放題豆花吃到飽

一提起超平豆腐花，香港不少人都會想起荃灣路德圍附近2間競爭激烈的豆品店，上年鬥得難分難解，曾一度低至2元一碗豆腐花，引起長龍不斷！ 要找抵食豆腐花，其實香港其他地區也有，本篇就搜羅了全港5間最抵吃的豆花店給大家，有的更是十多元便可以任食豆花兼任飲豆漿，實在超值！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】龍門手工豆腐花：學生及長者專屬優惠價

屯門龍門居有2間出名抵吃的豆腐花，包括麻甩佬狗仔粉（兼售豆腐花）及這間龍門手工豆腐花。其中這間正價售7元的店，有特別優惠給65歲老人家及18歲或以下學生，只需要出示學生證或長者證便可以用特價5元買到一碗凍或熱的原味豆腐花。不少街坊讚豆花入口滑溜，而且其他豆花也是數元便有售，尚算抵吃。

😍😍😍按圖看「龍門手工豆腐花」有哪3種特色糖漿可以加？😍😍😍

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龍門手工豆腐花 地址：屯門龍門路43號龍門居地下33號舖 營業時間：11:30am - 11:30pm

【2】亞玉豆腐花：3元雙併豆腐花豆味夠香

亞玉豆腐花是「荃灣豆花戰」相爭店之一，其實全香港有4間分店，但唯獨荃灣這間賣到3元「蝕本價」。上年為宣傳新產品喳咋及涼粉，而把豆腐花減至3元一碗吸引人流，與鄰店引發一場「豆花戰」。現時荃店仍然維持3元一碗繼續益街坊，豆腐花連原味共有7款選擇，按下圖可看系列各種款式，還有其他鄉土小食如客家糍粑、砵仔糕等。

😋😋😋按圖看「亞玉豆腐花」豆花系列有甚麼選擇？😋😋😋

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亞玉豆腐花 地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖 營業時間：1:00pm - 1:00am

【3】贊和豆品：招牌滑溜黑芝麻豆花

這間是荃灣另一間長龍豆花店，最平試過賣2元一碗，現時則與鄰店「亞玉」一樣賣3元。相比起「亞玉」，這間的豆味沒那麼出色，不過豆花質地更滑溜，吸引不同口味愛好者。款式方面一樣多選擇，有多款雙併口味，最多人推介黑芝麻豆腐花，而較特別的則有桂花冰糖豆腐花、薏米白果豆腐花等。

👇👇👇按圖看「贊和豆品」的豆腐花口味👇👇👇

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贊和豆品 地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5A舖 營業時間：11:00am – 0:30am

【4】豆美味豆花團：任食黑白豆腐花

如果以為3元一碗豆腐花算最平，就實在太天真了，香港人最喜歡「任食放題」，一個價錢讓你任食豆腐花，兼任飲豆漿，埋單隨時能吃到1元幾毫的豆腐花！不過要找到如此「大隻蛤乸隨街跳」，就要花多少少乘車時間，來到上水的河上鄉。這間豆美味豆花團原址是一所豆品製造廠，多年前改裝成露天餐廳雅座，供應任食熱豆花及凍豆漿，還特別在有芝麻味黑豆花！

👍 👍 👍按圖看「豆美味豆花團」任食放題價錢及交通方法👍 👍 👍

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豆美味豆花團 地址：上水河上鄉1049地段地下 營業時間：10:00am – 6:00pm

【5】羅太豆花：至平價$13豆腐花放題

同樣供應豆漿豆腐花放題的羅太豆花同樣位於上水，不過因為沒有如「豆美味」般的超大泊車位，食客去這個地方就多數選擇踩單車或乘搭公共交通工具，到達方法請按下圖看詳情。這裡的豆腐花雖然只有一款口味，即原味豆腐花，但有網民認為這裡的豆花較好吃，豆味香濃而夠滑，而且以八角碗盛載，頗有懷舊味。價錢方面亦便宜些少，所以亦值得一去。

🚗🚗🚗按圖看如何去「羅太豆花」？以及推薦特色豆腐花吃法🚲🚲🚲

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