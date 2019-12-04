4間老字號蛇羹推介　附中醫談食蛇進補好處　蛇羹可壯陽養顏？

「秋風起，三蛇肥」，趁蛇肥就是時候吃蛇羹。本篇介紹4間屹立香港50年以上的正宗蛇羹老舖，包括上環蛇王林、中環蛇王芬、深水埗蛇王業及蛇王協。各有特色，而且部分更一直維持抵食價益街坊。 並附註冊中醫師徐澤昌講解，吃蛇羹對身體的好處。傳聞能驅寒補暖兼壯腰補腎，究竟是否真的有壯陽功效？ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】深水埗蛇王協——三代傳人掌舵獨創六蛇羹

由1965年於深水埗開業至今，這間蛇店已經超過五十年。往時曾協助香港政府捕捉野生毒蛇，因而獲廣泛傳媒報導，近年亦有接受電視節目訪問或介紹，如無綫電視的《深夜美食團》等。

現時由第三代傳人，女蛇王周嘉玲主理，除以傳統方法用足5種蛇來製作蛇羹，更創新加入海蛇肉，肉質較滑蛇味更濃。配上熬煮6個鐘以上的湯底，足料蛇羹滲出淡淡藥材香，細碗最平只售48元，如想多吃，可選大碗（$78）。

蛇王協 地址：深水埗鴨寮街170號地下 營業時間：11:30am - 10:30pm 電話：2728 5600

😋😋😋按圖看「蛇王協」蛇羹及其他招牌蛇肉菜式😋😋😋

+ 5 + 4 + 3

【2】南昌街蛇王業——人情味老店最抵食

同樣於深水埗起家的蛇王業更早於50年代已開始賣蛇，由西營盤雞鴨欄賣到深水埗入舖，旺角亦有分店。這裏出品的蛇羹沿用古法，以蛇骨、豬骨為湯底，再加陳皮及老薑等熬煮，出名抵食，細碗賣47元，平絕本篇推介的老店。

近年為開拓市場，更推出蛇宴，包蛇羹兩大窩及9道特製菜式，配送蛇膽補酒，想一嘗蛇肉大餐，可以到這兒一試。不過留意旺角分店食品種類較少，如雞飯及燉品均不會供應，建議到深水埗總店，選擇較齊全。

蛇王業 分店1：深水埗南昌街139號地下 分店2：旺角廣東道1076號地下 營業時間：11am - 10pm

😍😍😍按圖看「蛇王業」12人蛇宴菜式😍😍😍

+ 6 + 5 + 4

【3】上環蛇王林——麻油飄香新鮮活蛇羹

創辦人羅大林早於1910年開始在中上環一帶賣蛇，由批發做到零售食物，是行內有名的蛇店。雖然轉了幾代老闆，但仍保留最原汁原味味秘製做法，堅持用活蛇切絲，加上麻油及冬菇絲、木耳絲等，飄香又有豐富口感。

有別於頭兩間介紹的蛇店，這間的蛇羹只有一種份量，售65元，無論堂食和外賣一樣價錢。而由於就近商廈區，甚受中上環白領歡迎，所以平日午市很快便沽清，如果特意來吃，建議中午前早點來；還有此店不做晚市，切勿夜晚才來。

蛇王林 地址：上環禧利街13號地下 營業時間：10:30am - 4:30pm 電話：2543 8032

🤔🤔🤔按圖看吃蛇羹時建議加添甚麼配料🤔🤔🤔

+ 4 + 3 + 2

【4】中環蛇王芬——百年中菜廳高檔花膠蛇羹

位於閣麟街斜路的餐館屹立中環多年，先祖輩是中醫，以蛇湯、蛇酒為求醫者進補，及後改賣蛇羹、各式燉湯、小菜等，演變成中菜廳。這店祖傳秘方的蛇羹走高檔路線，除了多種新鮮蛇肉，還加入花膠、鮑魚、雞絲、肉絲、木耳絲等，具不同滋補功效。

此店另一特色是，老雞湯底會慢熬足一整日，不會如坊間蛇羹店般用粟粉或馬蹄粉打茨，只靠足料及熬煮火候，讓蛇羹口感自然變厚身成羹，蛇味更濃郁，實在是巧手心機菜。

蛇王芬 地址：中環閣麟街30號地下 營業時間：11am - 10:30pm 電話：2543 1032

😋😋😋按圖看4種蛇羹價目及惠顧注意資訊😋😋😋

+ 3 + 2

秋多吃蛇羹好處多 風濕患者尤其要吃

傳聞蛇羹可以補氣血，強筋骨，醫風濕，甚至具養顏，壯陽，延年益壽之效，不過徐澤昌中醫師表示，蛇製食品的實際功效其實並沒有如此誇張。

蛇羹的主要成分為蛇肉，蛇肉具有袪風通絡的功效，對於紓緩風濕痹痛等具有一定療效。所以主要效用是袪風、通絡及止痛。 註冊中醫師徐澤昌博士

除了蛇肉以外，不同配方的蛇羹還會加入其他材料：

雞肉——甘溫，具溫中補氣之效；

豬肉——甘、咸，微寒，具補腎滋陰，益氣養血之效；

當歸、川芎等藥材——具行氣活血之效。

雖然配以不同藥材配料同煮後，會加強其行氣活血的功效，不過對於壯陽來說，效果可謂十分不明顯，不能稱得上有效。

蛇羹主要適合偏氣血不足，兼具有風濕痹痛之人士服用。不過徐醫師提醒，補身應根據不同的體質及身體狀態去進行調補，不宜一味盲目進補。

氣血不足的人如神疲肢倦、面色蒼白、畏寒肢冷等，都適合吃蛇羹驅寒補暖。

鳴謝資訊提供：註冊中醫師徐澤昌博士