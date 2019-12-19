薩莉亞再有曱甴！食客：唔會再去　店方道歉承諾停業清洗更換按鈴

平民價意式餐廳薩莉亞再有分店被影到有曱甴，引起不少網民關注。繼12月14日荃灣分店有薄餅餅底發現曱甴，在同月19日，天水圍薩莉亞分店亦有網民發現按鈴中暗藏曱甴！

《香港01》飲食頻道記者隨即聯絡到當事人親述詳細事發經過，薩莉亞店方就事件道歉，表示今晚會暫停營業。

網民在「Janice Wong」在Facebook群組「香港突發事故報料區」分享，於12月19日下午12時24分在天水圍天澤商場薩莉亞用餐，發現按鈴有曱甴。事實上，薩莉亞的設施和餐具衛生一直為人詬病，網民都留言訴說自己的經歷。👇👇👇 點擊圖片睇事主講述事發經過及其他網民分享親身經歷留言 👇👇👇

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薩莉亞總務部經理霍先生回覆《香港01》表示，天澤商場薩莉亞將於19日事發當晚暫停營業，期間將進行大清洗，並安排把店內所有按鈴更換。薩莉亞會繼續調查有關事件。

日前荃灣分店已被指有曱甴

薩莉亞最近一次分店有曱甴，發生在12月14日。當晚晚8時45分左右，網民「Siuyan Siuyan Kwok」在位於荃灣中染大廈的薩莉亞八咪半用餐，發現薄餅餅底有大量曱甴，隨即向經理（編按：亦即分店店長）投訴。經理在得知事件後，才發現廚房裡該批薄餅都有曱甴，須全部銷毀。👇👇👇 點擊圖片即睇事主網上講述事發經過 👇👇👇

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事主其後更附圖，一塊看來的已被咀嚼過的薄餅旁邊有一隻完整的曱甴屍體，事主更表示男朋友事後更「嘔反（返）出黎（嚟）」。👇👇👇 點擊圖片即睇事主上載影片截圖和圖片，及其他網民留言 👇👇👇

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在「Siuyan Siuyan Kwok」上載的影片所見，她點了一個煙肉菠蘿薄餅，不過碟上和薄餅餅底上有多粒黑點。根據事主多次拉近拍攝碟上和薄餅餅底上的黑點，相信那些像白米大小的黑點就是曱甴，目測至少有5隻。記者聯絡到事主，事主講述了詳細的事發經過。👇👇👇 點擊圖片即睇事主講述詳細經過 👇👇👇