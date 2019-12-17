米芝蓮2020｜21間街頭小吃推介清單平民必食　太子椰小盅燉湯上榜

米芝蓮2020美食推介出爐！3星2星餐廳你的「荷包」未必能夠應付，但高手在民間，大街小巷有不少價錢親民小店美食，即睇最近一年米芝蓮街頭小吃推介！
「椰小盅」採用原個椰子加入高質食材製作燉湯。（IG@hayheyman）
街頭美食多，今年令記者都想一試的，自然是唯一新上榜的街頭小店，是位於太子的燉湯專門店──椰小盅。該店號稱是「全港唯一專注於養生原味椰盅燉湯專門店」，採用原個進口椰子，提取椰肉和椰子水，配合鮑魚、鮮人蔘、烏雞或乳鴿等等高級食材，製作出多款高質燉湯，售價由約60元至100元不等。
👇👇👇按下圖睇睇椰小盅各款靚湯👇👇👇
不過食店競爭激烈，兩間去年登米芝蓮街頭小食名單的食肆，「蜜斗」及「I Love You Dessert Bar（旺角）」今年落榜，因為兩店已經結業。所以大家遇到自己喜愛的食店，一定要食多啲呀！
2020香港米芝蓮21間街頭小吃名單（排名不分先後）
【1】椰小盅（太子）（新上榜）
太子荔枝角道130號白楊街地下2A號舖
電話 28549873 / 52021535（WhatsApp）
【2】十八座狗仔粉（佐敦）
「十八座」貴精不貴多，提供10款左右食物，最多人叫的有馳名狗仔粉與招牌火鴨翅，配上自家製的辣菜脯，十分滋味。
十八座狗仔粉（佐敦）
地址：佐敦寧波街27A地舖
電話：21530369 / 25638020
【3】The Butchers Club（灣仔）
Butchers Club（灣仔）
地址：灣仔蘭杜街2號麗都大廈10號地舖
電話：25282083
【4】千色車仔麵
千色車仔麵
地址：荃灣兆和街49號地下
電話：24922831
【5】第三代肥仔小食店
第三代肥仔小食店
地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大厦G1地舖
電話：62553872
【6】Fork Eat
Fork Eat
地址：元朗鳳攸北街11-15號益發大廈地下10號舖
電話：23369698
【7】合益泰小食
合益泰小食
地址：深水埗桂林街121號地舖
電話：27200239
【8】榴槤樂園
地址：尖沙咀金巴利道92號地舖
電話：92838108
【9】Joyful Dessert House（旺角）
地址：旺角黑布街74號藝興大廈地下2及3號舖
電話：96881772 / 28561886
【10】佳佳甜品
地址：佐敦寧波街29號地舖
電話：23843862
【11】奇趣餅家
地址：旺角花園街135號地下
電話：23941727
【12】Kelly's Cape Bop
地址：灣仔莊士敦道57號地舖
電話：53214078
【13】強記美食
地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下
電話：25725207
【14】坤記糕品
地址：深水埗福華街115-117號北河商場地下10號舖 (北河街交界)
電話：23600328
【15】麥記美食（北角）
地址：北角堡壘街21-23號美嘉洋樓地下
電話：28877851
【16】媽咪雞蛋仔（尖沙咀）
地址：尖沙咀加拿分道8-12號嘉芬大廈地下
電話：/
【17】文記車仔麵
地址：深水埗福榮街121號地下
電話：90595104
【18】Owl's
地址：尖沙咀麼地道32號地下
電話：96229342 (外賣)
【19】豆漿大王（新蒲崗）
地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖
電話：31884920
【20】蘇記流心燉蛋專門店
地址：元朗鳳攸東街9號好順意大廈A座地下15號舖
電話：90729135
【21】公和荳品廠
地址：深水埗北河街118號地下
電話：23866871