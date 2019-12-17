米芝蓮澳門2020｜20間星級餐廳7間必比登推介名單（附地址電話）

米芝蓮今天公佈《米芝蓮指南香港澳門 2020》完整名單，澳門共有 20 間餐廳獲星，大家不妨趁聖誕新年長假，去澳門短遊試搭輕軌之餘，更可以朝聖米芝蓮餐廳！

《米芝蓮指南香港澳門 2020》今日（17日）於澳門公布 (歐嘉樂攝)

川江月首獲米芝蓮二星 必試15道菜套餐

2020 上榜名單中3 間澳門餐廳摘下米芝蓮二星，其中位於澳門永利皇宮的川江月更是首次獲得米芝蓮二星。餐廳由台灣大廚江振誠擔任創意廚藝總監、馬來西亞籍大廚陳茳誔掌廚。廚師曾到四川考察，第一次造訪川江月的食，推薦你可以點15道菜的套餐，感受新派川菜的魅力。

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連續十年榮獲米芝蓮星光加冕 永利軒一星晉升至二星

永利可以算今次米芝蓮澳門的大贏家，永利澳門酒店，粵菜高級餐廳永利軒由米芝蓮一星晉升至二星。餐廳由 2006 年加入酒店的大廚陳德光領軍，從前菜到甜品，皆予人非凡的體驗。

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以下為《米芝蓮指南香港澳門 2020》澳門區整名單，包括： 3 間米芝蓮三星餐廳 7 間米芝蓮二星餐廳 10 間米芝蓮一星餐廳 7 間必比登推介食肆

米芝蓮三星餐廳（排名不分先後）：

1. 譽瓏軒

地址：路氹城連貫公路新濠天地新濠大道2樓

電話：+853 8868 2822

2. 8餐廳

地址：南灣葡京路新葡京酒店2樓

電話：+853 8803 7788

3. 天巢法國餐廳

地址：澳門南灣葡京路新葡京酒店43樓

電話：+853 8803 7878

米芝蓮二星餐廳（排名不分先後）：

1. 風味居

地址：宋玉生廣場(皇朝)友誼大馬路星際酒店5樓

電話：+853 8290 8668

2.「泓」日本料理

地址：新口岸仙德麗街永利澳門酒店地面

電話：+853 8986 3663

3. 京花軒

地址：新口岸仙德麗街永利澳門酒店地面

電話：+853 8986 3663

4. 永利軒

地址：新口岸仙德麗街永利澳門酒店地面層

電話：+853 8986 3663

5. 川江月

地址：路氹城體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話：+853 8889 3663

6. 杜卡斯

地址：路氹城連貫公路新濠天地摩珀斯酒店3樓

電話：+853 8868 3432

7. 御膳房

地址：路氹城連貫公路新濠天地頤居3樓

電話：+853 8868 6681

米芝蓮一星餐廳（排名不分先後）：

1. 帝皇樓

地址：南灣商業大馬路友邦廣場地下G05-G07

電話：+853 2875 7218

2. 金坂極上壽司

地址：路氹城連貫公路新濠天地頤居1樓

電話：+853 8868 7300

3. 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

地址：路氹城「澳門銀河™」1樓1031號舖

電話：+853 8886 2169

4. 帝影樓

地址：花城區廣東大馬路新濠鋒11樓

電話：+853 2886 8868

5. 桃花源小廚

地址：南灣葡京路2-4號葡京酒店東翼大堂

電話：+853 8803 3682

6. 大廚

地址： 南灣葡京路新葡京酒店3樓

電話：+853 8803 7777

7. 紫逸軒

地址：北安區望德聖母灣大馬路四季酒店大堂

電話：+853 2881 8818

8. 麗軒

地址：路氹城「澳門銀河™」綜合渡假城澳門麗思卡爾頓酒店51樓

電話：+853 8886 6712

9. 玥龍軒

地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店巨星滙2樓2111號舖

電話：+853 8865 6560

10. 皇雀

地址：路氹城金光大道望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人地面大堂1037號舖

電話：+853 8118 9696

必比登推介食肆（排名不分先後）：

1. 旅遊學院教學餐廳

地址：望廈望廈炮台斜坡

電話：+853 8598 3077

2. 祥記

地址：澳門福隆新街68號

電話：+853 2857 4310

3. 老記 (筷子基)

地址：筷子基和樂大馬路12號H座

電話：+853 2856 9494

4. O Castiço

地址：氹仔舊城區施督憲正街65B新興花園地下B

電話：+853 2857 6505

5. 陳勝記

地址：路環市區計單奴街21號

電話：+853 2888 2021

6. 鼎泰豐 (新濠天地)

地址：路氹城連貫公路新濠天地2樓11號舖蘇濠

電話：+853 8868 7348

7. 六記粥麵

地址：沙梨頭沙梨頭仁慕巷1號D地舖

電話：+853 2855 9627