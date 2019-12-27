冬日美食節2019｜記者實試$200買兩人份6款美食　有生蠔、蟹黃飯

一連五日的冬日美食節2019於灣仔會展舉行，展期由25日至29日，正價門票售$20，同一張門票可以同時用於「香港冬季購物節」。今年的參展商有約800個，展場分為9個展區，包括日韓美食區、東南亞特色美食區、健康綠色食品區、冬日美食街等。

《香港01》飲食頻道記者親身到美食節會場，實測用$200購買多款抵食的熟食和甜品，其中有大大隻即叫即整的炙燒生蠔，攤位到午飯時段更大排長龍，非常搶手！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

中午時分過後，美食節展場開始人頭湧湧。（許慧嗯攝）

冬日美食節今日（27日）踏入第三日，記者在中午時分所見，不少長者和家庭主婦去掃貨，不過亦有不少學生、年輕情侶結伴而行，相信是來美食節嚐鮮。不過不少人氣熟食分佈較分散，大家要有耐性地慢慢尋找！記者就嘗試用$200購買兩人份美食，包含海鮮及甜品，保證一定夠飽肚！

即場燒海鮮非常受歡迎！（駱煥琳攝）

場內近熟食區設有不少座位方便市民即場進食。（駱煥琳攝）

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