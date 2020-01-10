旺角4間人氣羊腩煲推介　強記宵夜有優惠　明記潮館送滷水拼盤

一到冬天，熱辣辣的羊腩煲是港人必吃的暖身美食！《香港01》飲食記者為大家搜羅4間位於旺角的人氣羊腩煲，包括妹記大排檔、靚煲皇、強記小廚，以及明記潮館。其中一間夜晚10點後點羊腩煲更有優惠，非常抵食！

【1】羊腩煲配戰鬥碗啤酒@妹記大排檔

位於旺角通菜街的妹記大排檔，主打鑊氣小炒和特色小菜，包括黑椒薯仔牛柳粒、煎蠔餅、自創的妹記原隻炸豬手、羊腩煲也是冬天必選，較為人熟知的可能是仍沿用傳統的雞公碗——戰鬥碗！妹記原隻炸豬手和鬼馬油炸鬼都獲較多網民推介，網民形容炸豬手皮脆肉嫩、毫不油膩，而鬼馬油炸鬼就是將油炸鬼挖空，再將魚肉、墨魚釀進去製成，油炸鬼略嫌不夠香脆，但魚肉夠彈牙，加上酸甜汁就更惹味。

秋冬就必食妹記的羊腩煲，羊腩煲的羊肉吸收了湯底的精華，非常入味，配料有枝竹和生菜等亦很入味，網民就提醒大家一定要點腐乳醬，再喝一杯啤酒，整個人都會變得暖和！

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妹記大排檔 地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B舖 電話：2833 6228 營業時間：星期一至日 11:30 - 15:00 17:30 - 00:00

【2】羊腩羶味少夠大件@強記小廚

位於甘霖街的強記小廚是不少人的聚會首選，主打各種鑊氣小炒，招牌菜式有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等海鮮。網民推介的羊腩煲非常有人氣，羊腩厚身又大件，炆得軟腍又入味，網民就稱羊腩幾乎沒有甚麼羶味，加上口感爽脆的馬蹄、超入味的枝竹、贈送的生菜等配料，非常惹味！不過售$228的羊腩煲份量偏少，若果胃口較大的人可能就不太飽肚了！

辣雞煲同樣是人氣之選，雞肉份量夠多，肉質滑嫩，雞煲的醬汁帶點辣味和甜味，但沒有麻辣味，整體來說醬汁偏濃味，適合喜歡重口味人士！

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+ 8 + 7 + 6

強記小廚 地址：旺角甘霖街31-33號地下 電話：28990820／65220018 營業時間：星期一至日 17:30 - 03:00

【3】主打濃郁豬骨湯底火鍋@靚煲皇

位於塘尾道的靚煲皇主打各類火鍋和雞煲，招牌菜式有麻辣雞煲、豬骨煲、時令羊腩煲等，有網民推介豬骨湯底的「招牌靚煲皇」，豬骨湯底加上新鮮扇貝、蝦干，非常鮮味。「招牌靚煲皇」也夠足料，有大大件的豬骨、豬軟骨等，有飽足感。網民亦有指有黑白胡椒的香味。熟食方面就推介即叫即製即煎的黑松露墨魚餅，黑松露香濃，墨魚夠晒爽滑彈牙！

羊腩煲湯底非常濃郁，羊肉非常軟腍、沒有臊味，較容易入口，配料有枝竹、馬蹄、竹筍等，食肉獸們可以加點很多人推介的大大份霜降牛粒、自家製韭菜餃等，記得要將配料點腐乳一起吃，更加濃味！

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+ 5 + 4 + 3

靚煲皇 地址：旺角塘尾道18號嘉禮大廈地舖 電話：23990812 營業時間：星期一至日 18:00 - 04:00

【4】主打潮州滷水@明記潮館

位於旺角砵蘭街的潮州菜館 —— 明記潮館，主打各種潮州滷水拼盤、韮菜豬紅、潮式炸蠔餅、椒鹽鮮魷等。網民稱招牌滷水鵝片很入味、鵝肉切得厚薄適中，又軟又嫩，加上滷水汁夠香不會太鹹。底下有嫩滑的滷水豆腐墊底，同樣非常入味！椒鹽鮮魷的魷魚夠厚肉，非常彈牙，炸粉較薄但仍炸得香脆可口。

網民評價羊腩煲（細份$328）是必食之選，羊肉肉質嫩滑，配料有冬菇、荀、生菜等，不過網民提醒整體偏濃味，可能配啤酒一起吃更好。

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