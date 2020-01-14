九龍5間人氣煲仔飯推介　必試廟街四季白鱔飯、興記章魚雞粒飯

秋冬必吃的一定是熱騰騰又飽肚的煲仔飯！《香港01》記者精選九龍區5間煲仔飯名店，包括油麻地廟街3間人氣煲仔飯店 —— 興記煲仔飯、四季煲仔飯、宏興美食館，慈雲山的新式煲仔飯店 —— 榮記茶餐室，以及旺角的銓滿記餐廳小廚！

【1】鮮味黃白鱔煲仔飯＠宏興美食館

宏興美食館原是賣粥起家，晚上則賣小菜和煲仔飯。宏興美食館的煲仔飯米香濃郁，更任由客人自行加料。招牌的有薑蔥白鱔、黃鱔煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯等，鋪滿表面的白鱔夠鮮味、份量亦不少，加上少量薑蔥可以辟走鱔的腥味！

另外，店內的招牌還有半煎半燒製作的新鮮熱辣的「潮式煎蠔餅」，蠔仔新鮮、份量亦不算少，蠔餅炸得香脆，口感有點像薯片，不過容易覺得油膩！

😋😋😋即睇宏興美食館的招牌菜式👇👇👇

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宏興美食館 地址：油麻地廟街10,13號地舖 電話：2384 6372 營業時間：星期一至日 15:00 - 00:00

【2】逾30年歷史煲仔飯始祖＠四季煲仔飯

逾30年歷史的四季煲仔飯是廟街煲仔飯的始祖，以炭燒煲仔飯最為聞名，香味傳遍整條街。不少網民都推介白鱔滑雞飯、鴨蛋蠔餅，白鱔肉質肥美，加上蒸得爽口鮮甜，獲不少網民讚好。

身為人氣之選的鴨蛋蠔餅份量非常大，蠔仔飽滿鮮甜，蠔餅炸得酥脆香口，加上鴨蛋的蛋香非常濃郁，幾乎不用沾醬油。﻿﻿



😋😋😋即按下圖睇吃四季煲仔飯的小貼士👇👇👇

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四季煲仔飯 地址：油麻地鴉打街50-52號 電話：/ 營業時間：星期一至日 16:30 - 00:30

【3】章魚雞粒飯最出色＠興記煲仔飯

興記煲仔飯以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢較便宜，最平約40至50元已有交易。煲仔飯款式繁多，既有傳統亦有新派煲仔飯，招牌的有章魚雞粒飯、黄白鱔飯、鹹蛋牛肉飯，以及人氣的炸蠔餅。



章魚雞粒飯帶有濃郁的鹹香味，章魚切成粒，因此非常有咬口，表面再加上豆豉調味，滑雞就肉嫩多汁，非常惹味！

😋😋😋按下圖即睇興記煲仔飯的主打菜式👇👇👇

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地址：油麻地廟街15號 電話：2384 3647 營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00

【4】主打創意fusion煲仔飯＠榮記茶餐室

位於慈雲山的榮記茶餐室開業超過20年，主打的是創新煲仔飯，包括超邪惡的芝士午餐肉飯、有火焰效果的火焰玫瑰肥牛飯、流浮山金蠔拼蝦乾飯等，全部款式都充滿特色。

招牌芝士午餐肉飯加窩蛋，芝士的味道較鹹，份量多得可以拉絲，配料就有火腿絲、洋蔥等，拌著米飯一起吃，口感較濕潤，有點像意大利飯。火焰玫瑰肥牛飯是另一道招牌菜，上桌時只需加入一樣調味料就有火焰效果，非常震撼！

😋😋😋按下圖即睇火焰玫瑰肥牛飯上桌時要加甚麼調味料👇👇👇

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榮記茶餐室 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 電話：2328 9232 營業時間：星期一至六 06:30 - 21:30 星期日 06:30 - 17:30 公眾假期 06:30 - 17:30

【5】茶記主打海鮮煲仔飯@銓滿記餐廳小廚

位於旺角的銓滿記是茶餐廳，主打的是各式海鮮煲仔飯，包括招牌的蒜蓉粉絲開邊蝦飯、肉餅煲仔飯加黑松露等，非常特別！一打開煲仔飯蓋，黑松露的香味就撲鼻而來，兩者亦難得的非常夾。

而蒜蓉粉絲開邊蝦煲仔飯最有人氣，蝦肉夠大隻，彈牙又入味，加上香蔥和蒜蓉增加香氣！

😋😋😋按下圖即睇如何吃更惹味的海鮮煲仔飯👇👇👇

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