2020自助餐｜3間小童免費優惠自助餐　海洋公園萬豪酒店買大送細

一家大細去食自助餐，必要留意以下3間推介的酒店自助餐，因為全部都有「買大送細」優惠！只需要有大人帶同用餐，同行小朋友可以免費食，年齡大到11歲都免費，非常抵吃！ 文末加映自助餐網購整合推介，優惠低至7折。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】香港海洋公園萬豪酒店Pier酒廊：BBQ海鮮盛宴自助午餐（慳$360！）

就算香港海洋公園客量減少，公園旁萬豪酒店主打自助餐的餐廳海灣咖啡室仍然滿是食客，少見推出優惠。不過踏入2020年，酒店內另一餐廳Pier酒廊就推出全新BBQ自助餐，有烤波士頓龍蝦、燒鮑魚等即燒海鮮，更可任食新鮮海膽手卷、西班牙黑毛豬等高級食材，是另一高質選擇。

兒童優惠資訊：

BBQ海鮮自助餐分午餐及晚餐，其中逢星期日供應的自助午餐，有兒童優惠買1送1，即每位付費成人可以攜帶一位6歲以下小童免費享餐，小朋友不收任何服務費，真正免費。

👇👇👇按圖看「Pier酒廊」自助午餐收費及供應時間👇👇👇

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Pier酒廊 地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海岸地下 詳情／訂座：3555 1700

【2】皇家太平洋酒店柏景餐廳：「滋補‧美肌‧養生」自助餐（慳$438！）

餐廳1月新推「滋補‧美肌‧養生」自助餐，特製多款養生美食，包括烤牛腰扒配牛骨髓、花膠頭抽炒珍菌、羽衣甘藍甜蕃薯釀扁豆沙律等，甜品方面有冰糖雪燕燉北海道4.3牛乳蛋、桂花杞子骨膠原布甸等。每位惠顧自助晚餐的食客還可獲贈鮑魚花膠佛跳牆，十分容易回到本。

兒童優惠資訊：

酒店推出買2送1兒童優惠，午市和晚市適用。每2位付費成人可以攜帶一位3至8歲小童免費享餐，不過需要邀付兒童價加一服務費。通常優惠條款需要成人付正價，但是這裡可以與成人信用卡優惠同時使用，抵上加抵！

👇👇👇按圖看「柏景餐廳」自助餐收費及信用卡優惠👇👇👇

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 查詢／訂座：2738 2322

【3】都會海逸酒店Promenade西餐廳：「新春多滋味」海鮮自助晚餐（慳$470！）

這間自助餐一向因食物種類多，有即開生蠔及榴槤甜品供應而人氣甚高，部分座位還可欣賞到維港海景。由即日至1月31日供應的新年主題自助餐加入多款中式高級料理如蛋白花雕蒸軟殼蟹、籠仔荷葉蒸金蒜蟹肉糯米飯、鮮淮山豉汁蒸金錢鳝等，年初一至初四更有特別應節菜式，喜歡中菜的話可以考慮這間。

兒童優惠資訊：

如果選擇逢星期日至四供應的「新春多滋味」海鮮自助晚餐，有買2送1兒童優惠，即每2位付費成人可以攜帶一位11歲或以下小童免費享餐，或者帶同65歲或以上長者免費用餐。每枱最多4位免費小朋友，不收任何服務費，留意全月只有1月26及27日不適用，但年卅晚及大年初一都可以！

👇👇👇「Promenade西餐廳」新年自助晚餐天天收費或有不同，按圖看詳情👇👇👇

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Promenade西餐廳 地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 查詢／訂座：3160 6880

更多酒店自助餐網購優惠精選

除了以上精選的兒童免費自助餐以外，下列7間酒店餐廳就以網購優惠作招徠，折扣低至6折。包括嘉里酒店、九龍海逸君綽酒店、尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店、九龍酒店、香港天際萬豪酒店及港島海逸君綽酒店。👇👇👇按圖看網購自助餐的優惠詳情👇👇👇