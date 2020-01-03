荃灣牛扒Lunch｜3間抵食石燒牛扒店推介　午餐50元起連飯湯放題

荃灣區人多食店多，更大機會可以找到抵吃的高質食物。這次推介3間以火山石燒牛扒為主打菜式的店舖，平日80多元才歎到的厚燒扒，午市價錢只需50元起！還包任食湯、飯及沙律。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】神石燒きビーフステーキ專門店──午餐特惠神石牛扒

這間由本地樂隊Rubber Band成員阿偉開設石燒牛扒店，先於油麻地起家，近月再在荃灣開設新分店。除了有不少藝人朋友撐場幫襯，還因售價親民而吸引不少街坊。店內供應近14款牛扒、豬扒及魚扒，最抵吃的美國安格斯牛膈肌漢堡扒80元便有交易。不過最抵吃的是其午市特價餐，由11時供應至下午6時，同樣是牛膈肌漢堡扒卻只售50元，足足便宜了30元！而且還包湯、飯及沙律任食，難怪每到午市就人龍超長。

😍😍😍有很多扒類款式選擇，按圖看哪些午市有特價😍😍😍

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神石燒きビーフステーキ專門店Jinseki Steak 地址：荃灣大河道98號如心廣場商場二期2樓206號舖 營業時間：11:00am – 10:00pm

【2】牛県──特色熟成牛扒部位

只在荃灣開店的牛県，是實力派小店，主打高質熟成牛肉，肉質更為軟嫩。有6款牛扒供應，CP值最高而又最便宜的就是「平鐵牛扒」，即是牛肩膀位置，88元便可吃200克。另外，此店不時推出限量供應的特別部位，如羽下牛扒（即牛頸脊），脂肪含量會比較多，油香豐富而且較淋身，所以就算燒的時間長了亦能保持肉質軟熟。如食客會駕車到來，門外有入錶車位泊車也方便。

😋😋😋按圖看午市套餐優惠價格😋😋😋

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牛県 地址：荃灣享和街49號地下D1號舖 營業時間：12nn – 3pm；6pm – 10:30pm

【3】牛極──和牛赤身/油脂兩種滋味

店主家族同為飲食業，由於認識供應商令定價能低一點，賣80元就有180克牛肩肉眼，所有套餐已包沙律、飯及湯品。而對比其他石燒牛扒店，大份量款式反而最抵食！這裡的牛扒來源地多，如美國安格斯西冷、澳洲牛仔肉眼，連日本和牛都分2款：赤身及富油脂。而且更細心地提供即棄圍裙，防止油脂彈污衣物。

😀 😀 😀和牛赤身及富油脂部位哪種較便宜？按圖看價格分別😀 😀 😀

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