2020尖沙咀5間酒店自助餐抵食推介　皇家太平洋酒店55折任食花膠

尖沙咀高質的自助餐多不勝數，本篇精選了其中5間酒店自助餐，2020年推出網購優惠，最抵吃的一間有55折，任食花膠、雪燕等滋補食品，適合冬季養生！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定，所有價目另收加一服務費）

【1】九龍海逸君綽酒店The Promenade：67折任吃生蠔、鴨肝

如要浪漫情調，這間餐廳實在適合，不只有高樓底落地大玻璃望維港海景，逢星期一至五更有現場樂隊演奏。食物方面，有任食法國生蠔、香煎鴨肝、燕窩燉奶、花膠竹笙碗仔翅、酥皮焗龍蝦湯等，回本非常易。

網購優惠資訊：

即日到酒店指定網站預訂1月份的自助餐，並即時網上付款，即享低至67折優惠。小童收費方面由6歲起，即5歲或以下小朋友都免費！留意部分日子不適用，如1月24至27日沒有優惠。其餘日子平日自助晚餐低至成人折實價$460.5！

👇👇👇按圖便知「The Promenade」自助晚餐及午餐的成人及小童折實收費👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

The Promenade 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂 詳情／訂座：2996 8432 預購網站：https://bit.ly/2rpc0my

【2】皇家太平洋酒店柏景餐廳：55折送鮑魚花膠佛跳牆

餐廳1月新推的「滋補‧美肌‧養生」自助餐就最適合多日養生，有多款滋補美食，包括烤牛腰扒配牛骨髓、花膠頭抽炒珍菌、羽衣甘藍甜蕃薯釀扁豆沙律等，甜品方面有冰糖雪燕燉北海道4.3牛乳蛋、桂花杞子骨膠原布甸等。每位惠顧自助晚餐的食客還可獲贈鮑魚花膠佛跳牆。

網購優惠資訊：

即日起到酒店指定網站預訂自助餐，並即時網上付款，即享低至55折優惠，可以預訂到3月。小童方面有買2送1優惠，2位付費成人可以攜帶一位3至8歲小童免費享餐，而且可以與成人信用卡優惠同時使用。平日自助晚餐低至成人折實價$414.7！

👇👇👇按圖看「柏景餐廳」自助餐收費及供應時間👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 查詢／訂座：2738 2322 預購網站：https://bit.ly/2QxIXqE

其他3間尖沙咀酒店自助餐推介

除了以上推介以外，還有尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店及九龍酒店都推出優惠。👇👇👇按圖看優惠詳情👇👇👇