旺角10間人氣火鍋推介　牛大人$148放題、川婆婆麻辣鍋兼燒海鮮

香港人一年四季都熱愛打邊爐，無論與三五知己閒聊或一大班朋友聚會都非常適合。旺角是火鍋店的戰區之一，《香港01》飲食記者精選了以下10間人氣火鍋，包括任食火鍋、麻辣火鍋，總有一種適合你！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準） *價格未包括加一服務費

任食火鍋

【1】牛大人 —— 任食花膠、即沖台式茶飲

餐廳提供9款火鍋湯底，包括麻辣鍋、酸菜鍋、鳳梨雞鍋、蒜頭雞鍋等，如鴛鴦鍋則需加$50。火鍋共劃分為3種價錢，視乎牛肉的種類，包括安格斯牛、和牛等。

另外，餐廳更提供多種台灣直送美食，例如澎湖花枝漿、屏東水蓮菜、手打旗魚漿。客人更可以任食鴨血、秘製滷大腸、花膠、滷牛肉飯、台式手工水餃等，CP值極高。

自助飲品吧供應不少台灣特色飲品，例如桂花烏龍冷泡茶、麥香紅茶等，亦有基本的酸梅汁、冬瓜茶等選擇。

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+ 6 + 5 + 4

牛大人 地址：旺角彌敦道628號瓊華中心9樓 營業時間：星期一至日17:00 – 02:00

【2】一鍋豐 —— 海鮮拼盤份量十足

餐廳提供12款火鍋湯底，包括麻辣鍋、鮮茄蜆鍋、椰子雞鍋，而選擇$268的套餐更可選擇川芎天麻大魚頭鍋和馬來喇沙大頭蝦鍋，另加$68則可以升級為鴛鴦鍋。

火鍋共有3款套餐選擇，當中的鮑魚海鮮和象拔蚌海鮮套餐更特別附送5至7種海鮮拼盤，包括鮑魚、帶子、海螺、生蠔等新鮮海鮮。

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+ 3 + 2

一鍋豐 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場18樓 營業時間：星期一至日17:00 – 03:00

【3】一鍋堂 —— 網民人氣No.1

「一鍋堂」的好評一向不少，被許多網民稱為「高質任食火鍋」。餐廳提供多達16款火鍋湯底，例如韓式泡菜湯、藥膳湯、櫻花蝦湯、沙參肉竹鯊魚骨湯等，款式多樣。

很多網民都表示食材十分優質，海鮮亦非常新鮮，當中脆肉鯇魚片和白鱔片的人氣非常高。除了一般蔬菜，餐廳更供應羽衣金蘭及冰菜，並寫明全部蔬菜都經過出農藥處理。

飲料方面，除了基本的罐裝汽水外，還有冰糖燉檸檬及蝶豆花茶，非常特別，亦能幫助清熱下火。

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+ 4 + 3 + 2

一鍋堂 地址：旺角豉油街104號Loft by20 2/F東翼 營業時間：星期一至日17:00 – 02:30

【4】大鍋口 —— 鮮甜海蝦

火鍋共有10款湯底，包括沙嗲、花旗參烏雞、鯊魚骨猴頭菇、花雕醉雞，選擇鴛鴦鍋則需要加$48。

配料種類非常多元，當中較特別的是黑松露芝士牛肉餃及雞軟骨丸。比較受歡迎的則包括蝦滑及海蝦，不少網民都表示海蝦味道鮮甜，蝦滑爽口彈牙。飲料方面，除了常見的竹蔗茅根水外，餐廳還提供檸檬薏米水，頗為驚喜。

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+ 2

大鍋口 地址：旺角彌敦道628號瓊華中心16樓 營業時間：17:00 – 03:00

台式火鍋

【5】湊湊火鍋‧茶憩 —— 湯底、配料名字玩味

這間來自深圳的台式火鍋店，主打湯底有五色芙蓉鍋、番茄牛膝骨鍋等，相對來自台灣的湯底較為不同。配料方面頗為有趣，有海鮮棒棒糖、飛魚籽墨魚滑等，亦有蔬菜拼盤和菌菇拼盤，名字亦相當有噱頭，例如丸類是「有些故事無法丸結」，魚滑和蝦滑則叫做「滑稽」。

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湊湊火鍋‧茶憩 地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓406號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 23:00

川式麻辣火鍋

【6】重慶劉一手火鍋店 —— 嗜辣必食

「劉一手」於19年前在重慶起家，由街頭小店變成現在已有過千分店的重慶十大火鍋品牌之一。其招牌重慶麻辣湯底，未嚐湯底，麻辣椒香已經讓人聞到鼻子癢癢，再微呷湯底，由舌尖漸漸填滿口腔，麻感後勁十足。

不過，能吃辣的朋友會覺得，麻痹感夠刺激過癮，不會一味辣到舌頭疼痛。也許，這就是愛吃麻辣鍋的人會享受的另類快感！

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+ 3 + 2

重慶劉一手火鍋店 地址：旺角亞皆老街16號旺角商業大廈2-4樓 營業時間：12:00 - 00:30

【7】川婆婆 —— 打邊爐兼燒海鮮

餐廳在位於美滋鍋對面，同樣是粉紅造型，由麻辣燙小店起家。麻辣湯底擁有不少忠粉，同時又引來不少「相機食先」的朋友們務名食辣。

當中的川菜如十三香小龍蝦、酸菜魚和辣子雞，基本上每位去餐廳都會點兼打卡，是網紅鍋物店的招牌菜。

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川婆婆 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 00:00

其他火鍋

【8】美滋鍋 —— 養顏美容鍋

現在食飯要「相機食先」，去打邊爐都不例外，這間新加坡過江龍不只有美顏雞湯底，其粉紅裝修，看到都不禁心心眼，也太少女心了吧！因為環境非常夢幻，每處都是粉紅色，於新加坡非常火紅。

網民膠推介原蛋白養顏美容鍋，以瑤柱、雞肉、豬骨、豬腳等熬製，落火鍋料之前先喝湯，滑溜滋補！

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美滋鍋 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 03:00

【9】大笪地火鍋 —— 花膠雞湯啖啖精華

要食滋補的花膠濃湯雞鍋，這店的雞湯湯底由最少40隻三黃雞每天新鮮熬製，湯色金黃，真材實料，喝下去滿是雞的肉汁精華。

另外，湯內加了足一斤的花膠，把花膠放進鍋裏，湯底愈熬愈濃，啖啖骨膠原，絕對是以湯底制勝的火鍋店。如此足料的雞湯，當然要先喝幾碗補補身，再加火鍋料打邊爐。

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大笪地火鍋 地址：旺角彌敦道613號飛達商業大廈3樓 營業時間：星期一至日17:30 - 02:00

【10】堅韓牛 韓燒火鍋雙放題 —— 韓燒火鍋雙放題

餐廳提供「1++頂級韓牛」，韓燒配料可剔選4款韓牛，有1++韓牛腿肉、1++韓牛𦟌肉、醃1++韓牛腩肉，以及醃1++韓牛肩肉。牛腿肉雖然油脂分佈較少，但牛味濃郁；牛𦟌肉則彈牙有嚼勁。

不過最推介的還是兩款醃肉，大廚以韓式醃法醃製，堅持不落味精，就連砂糖也少用，只用韓國梨等時令水果，加上醬油去醃肉，水果中的酵素不單止令肉更鬆軟，更帶有些微果香甜味，令燒出來的韓牛味道更香濃！

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