2020農曆新年｜5間米芝蓮海景開年飯推介　灣仔Hyatt午市人均$300

無論團年、開年，大時大節總要約齊家人吃餐好。不過何謂好？如果要求高一點，除了食物味道，餐廳環境都應該著重。《香港01》飲食頻道記者就挑選了5間既是米芝蓮推薦的高質食肆，又有絕美海景的粵菜廳，讓大家在親友聚餐同時享受美景。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】米芝蓮指南餐盤推薦：Hotel ICON天外天

餐廳位於Hotel ICON（唯港薈）頂層，餐廳多列寛闊落地玻璃窗，可欣賞到壯麗的維港景致，並設3間包廂，方便親友共聚。餐廳曾獲2017年《米芝蓮指南香港澳門》評級為「十分舒適餐廳」，亦是2020年「米芝蓮指南餐盤推薦」之一。

餐廳主要供應粵菜，黑松露蛋白炒龍蝦球和葱燒海參皆是其招牌菜。每到中式節日皆會推出特別套餐，如1月23及24日供應「八道菜團年晚宴」，而1月25日至2月8日就有「農曆新年限定菜式」鮑魚龍蝦撈起、八方財來鵝掌遼參鮑魚等意頭菜。

👇👇👇按圖看「天外天」美景，團年及開年飯菜式價目👇👇👇

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天外天 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓 電話：3400 1318

【2】米芝蓮指南餐盤推薦：君悅酒店港灣壹號

另一間同屬「餐盤推薦」的中菜食府位於灣仔會展旁，可以從落地大窗欣賞超廣闊維港景致。而室內裝潢根據30年代的上海大班府第設計，除用上花梨木坐椅，更少有地在餐廳內設水池，還有獨立電梯來往酒店大堂，非常有氣派。

招牌菜方面以廣東菜及點心最獲好評，桂花汁炸鮮冬菇、家鄉拆魚羹、蜜糖汁叉燒也是推介之一。有一種特別訂座服務，更可以欣賞到大廚烹調手藝。

👇👇👇只需約300元便可歎「港灣壹號」靚景兼開年飯，按圖看詳情👇👇👇

港灣壹號 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店7-8樓 電話：2584 7722

【3】米芝蓮指南一星：香港洲際酒店欣圖軒

往年曾獲米芝蓮二星的欣圖軒，2020指南之中雖然回落至一星水平，但仍然屬於本地高質粵菜酒家之一。由於位處酒店地庫，未如頭2間介紹的食府般居高臨下的氣派，但同樣有落地大玻璃可欣賞維及星光大道景致。

餐廳最著名的菜式是「脆釀鮮蟹蓋」，表面炸得金黃的蟹蓋，內裡包著一梳梳蟹肉，外脆內軟的獨特菜式，是主廚劉耀輝師傅巧手設計創意粵菜之一。另推介：蒜片青尖椒爆和牛、龍皇炒鮮奶、瓦罉花彫豉油雞等。

👇👇👇按圖看「欣圖軒」主廚劉師傅賀年特製菜式👇👇👇

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欣圖軒 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店地下 電話：2313 2323

【4】米芝蓮指南一星：香港文華東方酒店文華廳

這裡著重古典中式情調，用上紫檀木配牆上絲綢畫、搪瓷漆，還有天花一盞盞鳥籠吊燈，實在夠配合菜式風格。晚上的中菜廳景觀特別美，金鐘中環一帶變得燈火通明，配合會展及維港的夜景盡顯香港特色。

文華廳連續6年獲米芝蓮一星，屢有菜式獲獎，推介招牌菜有：紅燒鮮沙薑鮑魚雞煲、酥薑珊瑚蒸星斑球、仁稔燒鵝酥等。農曆新年推出多款應節點心、午餐及晚餐餐單。

👇👇👇按圖看「文華廳」新年推介👇👇👇

文華廳 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓 電話：2825 4003

【5】米芝蓮指南三星：香港四季酒店龍景軒

這間食府厲害之處，是全球首間獲得米芝蓮三星的粵菜餐廳，而且由2009年至今力佔三星之席，相當有實力。雖然只位於酒店4樓，卻能飽覽中環一帶海景，兼有古樸中國風裝潢及銀箔天花襯托，氣派十足。

雖然店中食物價值不菲，卻因其名氣及高質粵菜吸引眾多食客，在大時大節訂座也必須盡早。行政總廚陳恩德師傅帶領的廚師團隊有多道招牌菜式，如龍帶玉梨香、龍太子蒸餃、北京片皮烤鴨等。

👇👇👇按圖看「龍景軒」新年7道菜晚餐幾錢一位？👇👇👇