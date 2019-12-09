冬至團年飯中菜｜推介港島4間米芝蓮星級粵菜　晚飯人均消費200元

「冬至」是華人最重要的節氣之一，每年年尾冬至，全家人回家團圓吃飯，俗稱「做冬」。重視程度絕不遜於年三十晚的團年飯，菜式必須特別豐富，更有說「冬至大過年」。 如果想於冬至找間好的中菜廳與親友聚首，本篇推介4間於港島區的粵菜酒樓給大家，全部均奪米芝蓮指南2019星級推薦，當中2間成功奪得2星：營致會館及富臨飯店，還有2間奪1星：都爹利會館及彭慶記。其中一間人均消費約只需200元起。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】營致會館——米芝蓮二星店必點脆香貴妃鷄

這間粵菜館於2018年開業短短3個多月便奪米芝蓮一星，2019年更升格成為二星推介，因為其主廚蕭顯志曾於多間「星級」食店任職，包括「唐閣」及「都爹利會館」。營致會館的必吃名菜有「炒玻璃水晶蝦球」，需𠝹走虎蝦肉表面的紅色外膜後，再把蝦球炒至剛熟，相當考驗師傅刀功。另一做節推介招牌菜「脆香貴妃鷄」，皮脆但不油膩，連雞胸都滑兼肉汁豐富。

營致會館 地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖 電話：2801 6882 人均消費：$400 - $800

😍😍😍按圖看「營致會館」包廂人數及每低收費資訊😍😍😍

+ 3 + 2

【2】富臨飯店——40年老字號阿一鮑魚

有別於連鎖式富臨酒樓，這家飯店只此一家，位於銅鑼灣，由國際級廚師楊貫一主理，是香港著名的富豪食府之一。以招牌菜「阿一鮑魚」揚名，採用日本乾鮑燜煮數天才成，巧製工夫，成功由2016至19年連續取得米芝蓮二星殊榮。而除了一系列鮑魚海鮮菜以外，這裡的燒汁焗牛尾、脆皮雞和瑤柱焗釀蟹蓋亦人氣甚高。如果大家庭到這店就非常適合，因為最大張枱可一圍坐足24人！

富臨飯店 地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓 電話：2869 8282 人均消費：$1,000 - $2,000

👍👍👍按圖看「富臨飯店」圍菜套餐收費👍👍👍

+ 3 + 2

【3】都爹利會館 Duddell's——藝術餐店中西融匯

餐廳憑著高水準的傳統粵菜和創意雞尾酒吸引不少食家欣賞，曾獲二星殊榮，而2019年亦保持水準，獲得米芝滋一星。餐廳由星級大廚蕭顯志師傅主理，忠於粵菜傳統，以現代手法製作的菜式，卻保留到粵菜正宗口感和味道。推介有芥茉香蔥煎牛柳粒、富貴鹽香雞、黑松露鮮菌石榴果、鮑魚雞粒酥等。餐廳由12月20至22日更會推出限定冬至特別晚宴，可以按圖看詳情。

都爹利會館 地址：中環都爹利街1號上海灘3至4樓 電話：2525 9191 人均消費：$800 - $1,500

😋😋😋按圖看「都爹利會館」冬至特別晚餐的主題及菜式😋😋😋

+ 3 + 2

【4】彭慶記食家——連續7年米芝蓮1星小菜館

這間跑馬地小餐館只是供應家常傳統小菜，卻因食物水準高而打響了名堂。食材由老闆彭伯每天親自採購，他曾在媒體訪問時表示從不將貨就價，因此百多元便有大大碟小菜，以米芝蓮星級價位來說不算太貴。推介坊間較難吃到的薑葱魚鏢煲、缽仔焗魚腸等。由於食店座位數量不多，只得一張12人枱，所以相約親友吃飯時最好事前訂座。

彭慶記食家Pang's Kitchen 地址：跑馬地奕蔭街25號地舖 電話：2838 5462 人均消費：$200 - $500

😋😋😋按圖看「彭慶記食家」傳統菜式😋😋😋