年糕蘿蔔糕2020｜4間米芝蓮酒店賀年糕點　香格里拉早鳥優惠85折

新年前買年糕除了為招呼賓客做準備，亦有時需要於團年時送給親友以表心意。如看不上平凡的連鎖店出品，其實多間高級酒店亦有推出限量糕點。

經《HK01》飲食記者查詢後，得知連續五年榮獲米芝蓮三星的香港朗廷酒店「唐閣」及獲米芝蓮推薦的香港喜來登酒店「天寶閣」已經售完所有2020年新春糕點！

不過不用擔心，本篇推介的4間酒店級米芝蓮中菜廳仍然有售，大家要把握最後機會，部分更有限定優惠價可供訂購！（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）