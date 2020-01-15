年糕蘿蔔糕2020｜4間米芝蓮酒店賀年糕點　香格里拉早鳥優惠85折

新年前買年糕除了為招呼賓客做準備，亦有時需要於團年時送給親友以表心意。如看不上平凡的連鎖店出品，其實多間高級酒店亦有推出限量糕點。
經《HK01》飲食記者查詢後，得知連續五年榮獲米芝蓮三星的香港朗廷酒店「唐閣」及獲米芝蓮推薦的香港喜來登酒店「天寶閣」已經售完所有2020年新春糕點！
不過不用擔心，本篇推介的4間酒店級米芝蓮中菜廳仍然有售，大家要把握最後機會，部分更有限定優惠價可供訂購！（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）
【1】香格里拉酒店集團：香宮、夏宮
香格里拉酒店集團旗下2家酒店都有「米芝蓮星級食府」：九龍香格里拉大酒店的「香宮」及港島香格里拉大酒店的「夏宮」。分別推出西班牙黑毛豬火腿蘿蔔糕、原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕及三十年陳皮紅豆年糕等。👇👇👇1月24日前購買可獲85折，按圖看獲得折扣的資格👇👇👇
【2】香港康得思酒店：明閣
自2009年起榮獲米芝蓮星級榮譽的粵菜食府明閣推出3款賀年糕點，有鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕及富貴椰汁年糕，還有1款為2020全新出品的金橘小青柑普洱年糕。👇👇👇按圖看「香港康得思酒店」3種年糕有何特色及售價👇👇👇
【3】逸東酒店Eaton HK：逸東軒
Eaton HK 旗下的米芝蓮一星中菜廳逸東軒，推出的自家製賀年糕點只有2款，特別用環保禮盒盛載，由人手以麻繩繫上，設計富心思。凡於新春期間購買任何賀年糕點及消費滿$500 或以上，即可獲贈特色利是封一套。👇👇👇按圖看「Eaton HK」2種年糕款式及售價👇👇👇
【4】城市花園酒店：粵
獲米芝蓮推介及得獎的城市花園酒店中菜廳「粵」推出4賀年糕點，包括2款蘿蔔糕，其中一款加入羊肚菌及姬松茸的蘿蔔糕屬於素糕，沒有添加肉類成分。另推介用上紫薯製成的「紫圓芋頭糕」，也挺特別。👇👇👇發稿日仍然有早鳥優惠，想知優惠詳情請按圖看👇👇👇