4間米芝蓮一星招牌燒味　必試明閣叉燒、一樂燒鵝下庄$195

港式燒味是不少港人的在外用餐之選，不過今日（15日）消委會公佈9種燒味、滷味食物的鈉、脂肪含量，發現平均鈉含量最高為紅腸、其次為燒肉和叉燒，紅腸平均每100克更含1,000毫克鈉，不宜多吃。

不過，正所謂少食多滋味，貴精不貴多，任何美食多吃都不健康，所以要食，就揀高質的！《香港01》飲食記者精選4間獲米芝蓮一星、主打燒味的食店，其中2間位於中環、一間較平價的燒味店位於灣仔，另一間位於旺角康得思酒店內。

消委會今日公佈燒味、滷味食物的鈉、脂肪含量，原來燒鵝的平均鈉含量最低！（ig@ steph86111）

【1】必食高級豚肉叉燒@都爹利會館

位於中環的都爹利會館是米芝蓮一星粵菜餐廳，設有2000平方尺的戶外花園露台、會客廳及酒吧，招牌菜有富貴鹽香雞、蜜汁豚肉叉燒、片皮鴨等，其中蜜汁豚肉叉燒被譽為是必食之選，網民都稱讚厚切的豚肉叉燒肥瘦適中、肉質非常juicy，加上香濃的蜜汁更加惹味！

而鹽香雞的雞皮烤得香脆、雞肉有鹹香味，肉質夠嫩滑、有肉汁，不過份量較少。



👇👇👇按下圖即睇都爹利會館多款招牌菜👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

都爹利會館 地址：中環都爹利街1號上海灘3至4樓 電話：25259191 營業時間：星期一至六 12:00 - 15:00 18:00 - 23:00 星期日 12:00 - 15:00 18:00 - 22:00

【2】平民價格高質燒味＠一樂燒鵝

位於中環、少見的貼地港式餐室，一樂燒鵝主打各款燒味粉飯麵，最平的燒鵝胸粉麵約60元就有交易，非常抵食！其中最出名的當然是原隻燒鵝、燒鵝瀨粉、叉燒燒鵝髀飯等，不少網民都稱讚燒鵝皮脆肉嫩、非常juicy，咬下去更油香四溢，滿口餘香！

😋😋😋按圖即睇一樂燒鵝的招牌菜、價錢👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

一樂燒鵝 地址：中環士丹利街34-38號地舖 電話：25243882 營業時間：星期一至二、四至六 10:00 - 21:00 星期三 全日休息 星期日 10:00 - 17:30

【3】秘製燒鵝充滿油香＠甘牌燒鵝

位於灣仔的甘牌燒鵝主打較平價的秘製燒鵝、叉燒，以及滷味，網民都大讚燒鵝的鵝肉味濃，咬下去鵝肉併發出油花，整個口腔充滿油香！而微微焦黑的厚切叉燒肥瘦相宜，叉燒的肉汁豐富，肉質頗嫩。

另一道招牌燒肉的肉質偏硬身，肥瘦算適中，燒肉不會過分鹹，不過有網民就嫌燒肉皮燒得不夠脆。

😋😋😋按圖即睇吃甘牌燒鵝的小貼士，原來要點一樣醬汁最好吃👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

甘牌燒鵝 地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖 電話：54087740/25201110 營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30

【4】主打蜜汁叉燒高級粵菜@明閣

位於旺角康得思酒店內的明閣，招牌菜有至尊蜜汁叉燒、炸子雞、各款中式和fusion點心等。其中蜜汁叉燒非常厚切、充滿光澤，叉燒表面燒得焦香、充滿香甜的蜜汁，肉質鮮嫩，不過略嫌較軟身。

另一道招牌炸子雞竟然以炸過的薄蓮藕片作伴碟，非常有特色！炸子雞皮脆肉嫰 ，加上又鹹又香脆的蓮藕片，竟意外地夾！

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