香港5間韓式炸雞推介　SodamChicken買一送一NeNeChicken放題$138

韓國炸雞店Sodam Chicken宣布全面撤出香港，推出結業優惠，炸雞、焗雞、Pizza 和飲品全部買一送一，最有人氣的太陽芝士雞鍋亦有堂食買一送一優惠！

不過香港人恩仍有不少人氣韓式炸雞店供韓粉選擇！《香港01》記者整理5間韓式炸雞店，包括三間連鎖炸雞店 —— 韓國「國民MC」劉在錫代言的NeNe Chicken、韓國有過千間分店的Goobne Chicken，以及來自釜山的人氣炸雞店Outdark。另外兩間分別是Yadllie Plate和紅雞。

Sodam Chicken的太陽芝士雞鍋都有買一送一優惠！（ig@ hksharingwithlove）

【1】旺角店推90分鐘任食優惠@NeNe Chicken

由韓國國民MC劉在錫代言的NeNe Chicken，現時在九龍和新界共有5間分店，主打多款口味如甜酸、醬油、芝士炸雞，招牌的有芝士麵包火鍋、芝士炒年糕火鍋等，材料和醬汁都由韓國直送到港。最人氣的是雙重滋味炸雞，分為有骨、無骨兩種，較多人選擇的是韓式甜酸、特製芝士兩種口味，網民就指炸雞非常香脆、肉質鮮嫩多汁，芝士粉偏甜，但勝在夠多、夠濃味。

😚😚😚 按下圖即睇NeNe Chicken美食、哪個時段可以吃到$108炸雞放題？👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

NeNe Chicken 分店地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊11樓30號舖 葵芳興芳路223號新都會廣場L1層185號舖 將軍澳重華路8號東港城2樓225號舖 大埔安邦路9號大埔超級城B區2樓287-295號舖 元朗元龍街9號形點一期1樓1026號舖

【2】被譽為韓國第一烤雞@Goobne Chicken

在韓國擁有過千間分店、被譽為韓國第一烤雞的Goobne Chicken，現時在港九新界共有7間分店，烤雞標榜不經油炸、低熱量，但做到外層香脆，肉質嫩滑充滿肉汁，又將雞肉的油份從烤焗過程中迫出來，較為健康。

最有人氣的是UFO Fondue，即是中心有三種芝士，旁邊是不同口味的烤雞膇，待芝士融化後，再將烤雞沾著已經融化的芝士一起吃。

😚😚😚 按下圖即睇Goobne Chicken各款招牌美食👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

Goobne Chicken 分店地址：尖沙咀赫德道4號The Hart 2樓 旺角彌敦道628號瓊華中心15樓 銅鑼灣登龍街18號V Point 25樓 中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 5樓 荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G29號舖 將軍澳唐賢街19號天晉匯II期1樓119A號舖 東涌達東路20號東薈城2期7樓701號舖

【3】主打芝士豬肋骨、芝士炒雞@Outdark

釜山人氣炸雞店Outdark在旺角和尖沙咀共有兩間分店，賣點是有韓國人做侍應，店門口掛有一面情侶鎖牆讓情侶掛上鎖頭，店內的天花更會掛上不同燈飾，非常浪漫。

Outdark主打的有芝士炒雞 、炸雞、芝士豬肋骨、豬腳等，食物的份量都偏大，適合胃口較大的人士。其中炸魷魚非常值得一試，份量比想像中大，店員更會幫手剪開，非常貼心。

😍😍😍 按下圖即睇Outdark各款招牌美食、價錢👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

Outdark 地址：旺角彌敦道613號飛達商業中心2樓 旺角彌敦道628號瓊華中心15樓

【4】主打空運到港韓國雞手工炸雞@Yadllie Plate

主打手工炸雞的Yadllie Plate，現時只有旺角一間分店，標榜使用韓國空運到港的韓國雞肉，又使用濟州島栽培的新鮮蔬菜和其他天然食材混合成的秘製醬汁，加上獨特的腌製方法令雞肉肉質更嫩滑。

當中最有人氣的是半半炸雞（自選炸雞口味）、原味炸雞、炒年糕、紫菜蟹子包飯等，網民稱醬油味和辣味炸雞非常惹味，醬油味炸雞帶點甜配上嫩滑的雞肉非常夾，辣味炸雞就夠香辣。

😍😍😍 按下圖即睇Yadllie Plate 各款招牌美食、價錢👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

Yadllie Plate 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心11樓 電話：2360 0233 營業時間：星期一至日 17:00 - 00:00

【5】年輕人聚會熱門之選@紅雞Red Chicken

位於尖沙咀的「韓國街」金巴利道的紅雞，是不少人聚會的熱門地點，現時只有一間分店，主打半半炸雞、韓式泡菜煎餅。本本炸雞一半是韓式炸雞，另一半是甜辣醬炸雞，各有五件有骨的炸雞，炸雞香脆，炸粉不會太厚，肉質鮮嫩，不過雞肉味略嫌不夠濃，但都值得一試。

😍😍😍 按下圖即睇紅雞各款招牌美食、價錢👇👇👇

+ 3 + 2