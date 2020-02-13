自助餐優惠2020｜6間酒店生蠔Buffet最平$262　逸東75折食海膽

為應對疫情，多間酒店不再供應自助餐，如海逸君綽集團、富豪集團等。如果想歎生蠔而又不想捱貴貨，其實還有選擇！《香港01》飲食頻道記者搜羅了6間仍然有生蠔自助餐供應的酒店餐廳，而且間間有優惠，最抵食的一間甚至折實後262元便吃到！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】香港逸東酒店普慶餐廳：兼歎海膽手卷、米芝蓮叉燒

香港逸東酒店（EATON）的普慶餐廳只上年翻新以後，一直走高質自助餐路線。除了每天供應2至3種即開生蠔，還有起過40種即叫即製美食，如即包海膽手卷、即燒海鮮、帶子、大蝦、即炸天掃羅等。而且更會供應酒店內米芝蓮一星中菜廳逸東軒出品的招牌叉燒。餐廳翻新以來並沒有做過推廣，本星期卻突然推出快閃優惠，極度罕見！👇👇👇限時快閃75折折實後只需約$480，按圖看優惠何時截止👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$568／60歲或以上長者／3至11歲小童$398

（星期五至日及公眾假期）成人$618／60歲或以上長者／3至11歲小童$448

普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 查詢／訂座：2710 1901

【2】香港港威酒店Three on Canton：75折吃勻5款蟹類

Three on Canton自助餐最大特色是其獨有的黑松露芝士噴泉，配任取炸物、薯角、多士等，芝士迷一定喜愛。自助晚餐除供應生蠔，還以蟹為主題，每晚有4種蟹入饌的菜式，包括鱈場蟹腳、石蟹、日本毛蟹和麵包蟹，逢星期五至日更有加拿大阿拉斯加帝皇蟹。推薦焗釀蟹蓋、香辣鮮茄蒜蓉蟹腳等。👇👇👇2月推出75折優惠，按圖看獲取方法👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:30 – 10:00pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$658／3至11歲小童$398

（星期五至日及公眾假期）成人$688／3至11歲小童$428

Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 查詢／訂座：2113 7828

【3】8度海逸酒店8度餐廳：低至72折歎鵝肝、和牛刺身

消息指幾乎全線海逸酒店都於2月暫停供應自助餐，而這間位於土瓜灣的8度海逸酒店可選是集團內幸存仍有自助餐提供，餐廳於本周起，星期一至四已轉為半自助餐，而星期五至日則仍然供應全自助餐。餐廳一向以抵食即開生蠔、煎鵝肝及芒果拿破侖作招徠，即日至3月更供應阿拉斯加皇后蟹腳及和牛刺身。👇👇👇一般網購只有8折，按圖看獲取72折的竅門👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:00 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期五至日及公眾假期）成人$528／長者$458／小童$338

8 度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 查詢／訂座：2126 1960

【4】香港諾富特世紀酒店Le Cafe：6折試Shake-shake海鮮鮑魚、龍蝦

餐廳近月有新搞作，推Shake-shake海鮮，廚師會把鮑魚、龍蝦、扇貝、瀨尿蝦等混合調味粉製作出多款特色口味海鮮。另外還有一向主打的即開法國生蠔、松葉蟹腳、青口等海鮮冷盤。👇👇👇有種方法不需預繳也可以即獲6折優惠，按圖看獲取詳情👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$528／4歲或以上小童$328

（星期五至日及公眾假期）成人$558／4歲或以上小童$348

Le Café 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 查詢／訂座：2598 9869

【5】灣景國際灣景廳：黑毛豬、帶子主題即減$200起

自助餐少有高質帶子供應，不過灣景廳最近新推的「黑毛豬．帶子」自助晚餐就以帶子作主題，還有生蠔、麵包蟹、薰衣草慢煮西班牙黑毛豬面頰肉等菜式，每位食客再送1客香酥荔茸北海道帶子配黑松露焗珍寶扇貝。不過留意由2月16日至23日餐廳會暫停供應自助餐，想吃就要選其他日子。👇👇👇新推2月減價優惠還包加一！按圖看優惠詳情👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$508／長者$468／小童$358

（星期五至日及公眾假期）成人$548／長者$488／小童$378

灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 查詢／訂座：3909 9088

【6】城景國際城景閣：買一送一抵到爛歎鮑魚、皇帝蟹

這間生蠔會供應美國及紐西蘭2款，2月新推出買一送一優惠，折實每位262元左右，是極度抵食推介！2月主題有「皇帝蟹.鮑魚.海鮮自助晚餐」以亞拉斯加皇帝蟹及鮑魚入饌，可任食冰鎮皇帝蟹腳、金箔蟹肉燉蛋等，每位食客再送「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」1份。👇👇👇按圖看「城景閣」買一送一優惠細節👇👇👇

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自助晚餐詳情：供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$478／小童$298

（星期五至日及公眾假期）成人$498／小童$298