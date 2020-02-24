九龍灣5間茶餐廳推介　必試時代冰室三蛋豬扒飯、大渣哥沙嗲牛麵

雖然九龍灣並非美食集中地，不過亦有不少茶餐廳和快餐店值得一試，最近亦有不少話題食店，包括二月正式試業的大渣哥茶記！《香港01》飲食記者整理5間茶餐廳和快餐店，其中有譚小環夫婦經營的大渣哥茶記、蕭生旗下的時代冰室、出名生炸雞髀的日月星快餐、懷舊復古風的喜喜冰室，以及十字冰室。

【1】招牌「黑牛黑麵」超抵食@大渣哥茶記

前港姐譚小環夫婦開設的大渣哥茶記，二月一日開始試業，茶記表明只招待香港人，因此要出示身份證！大渣哥茶記主打各式茶記美食，人氣美食有沙爹牛肉麵配炒蛋多士、叉燒意粉、XO醬叉燒蔥花滑蛋飯、奶茶等，最特別的是食物名稱改得很有創意，例如「黑牛黑麵」、「襟撈任砌三文治」。網民就大讚黑沙嗲加鮮牛肉夠香濃，丹麥多士香脆，炒蛋香滑！

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大渣哥茶記 地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地舖 電話：2555 1996 營業時間：星期一至六 07:00 - 22:00 星期日及公眾假期 08:00 - 22:00

【2】招牌厚切豬扒三蛋飯@時代冰室

資深傳媒人蕭若元（蕭生）旗下的時代冰室是近期人氣食店，裝潢有懷舊香港的感覺，包括有燈牌、貼有舊電影海報等！招牌菜有蔥油厚切豬扒伴三眼煎蛋飯、蔥燒肥牛鐵板飯、跑車兒童餐等。網民大讚厚切豬扒外脆內嫩，蔥油不會太油膩，加上配上三隻荷包蛋，篤穿蛋黃拌飯就更加惹味！

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時代冰室 地址：九龍灣常悅道20號環球工業大廈地下1B號舖 電話：2333 6887/2333 6890 營業時間：星期一至日 07:00 - 21:30

【3】區內老店主打生炸雞髀@日月星快餐

日月星快餐是區內的老店，第一代老闆由做小販起家，至今有約三十年歷史。快餐店主要做外賣，店內只有少量枱櫈，招牌美食是生炸雞髀，網民稱讚炸髀有手掌般大隻，充滿肉汁，皮脆肉嫩，外皮口感想香脆的薯片，但沒有油膩感，不會吃到滿口都是油！

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日月星快餐 地址：九龍灣牛頭角道15-19號嘉和園地下 電話：2758 2153 營業時間：星期一至日 10:00 - 21:00

【4】懷舊復古風冰室@喜喜冰室

喜喜冰室主打70、80年代懷舊風裝潢，牆上掛著舊式海報、天花板有復古風吊燈，連餐牌都的設計都有80年代的玩具卡紙公仔作為裝飾！招牌菜有稱為「型男餐」的火腿炒蛋、蕃茄牛腩濃湯伊麵、「索女餐」就有菠蘿油配鮮奶黑松露炒蛋、忌廉湯意粉，亦有雞批浮台等創意美食。

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喜喜冰室 地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期地下G211-G214舖 電話：2881 0616

【5】主打十字牛奶入饌@十字冰室

十字冰室的九龍灣分店位於戲院旁邊，方便大家看電影前後醫肚！十字冰室以十字牌牛奶做主題，大部分食物以自家品牌鮮奶入饌，招牌炒滑蛋加入自家品牌鮮奶比其他茶餐廳更加香滑。有網民推介香濃的黑松露炒滑蛋，適合喜歡黑松露的朋友。喜歡菠蘿油的朋友就一定要嘗試黑松露炒滑蛋菠蘿包、沙爹肥牛炒滑蛋菠蘿包。

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