食客質疑中環四季常餐賣「二手」凍檸茶　店方查CCTV證實於FB道歉

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有網民在Facebook群組撰文，投訴中環茶餐廳「四季常餐」的侍應給食客「二手凍檸茶」。不少網民看過投訴後，直指餐廳過份，揚言要罷食「四季常餐」。

《香港01》飲食記者向「四季常餐」查詢，該店翻查CCTV證實真有其事，晚上（2月27日）於Facebook就事件致歉。

網民「Sofi Fifi」於2月26日在Facebook群組「on9仔女同盟會 （on9限定）」撰文投訴。到底「二手凍檸茶」事件是什麼？點擊睇清來龍去脈 👇👇👇

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就這網民「Sofi Fifi」的投訴，《香港01》飲食記者向「四季常餐」查詢後，該店於facebook發表道歉聲明，表示管理層已了解事件並翻看閉路電視，「我們認為要為該等嚴重失誤負上全責，該種失誤是完全不能接受的。在此，我們向四季常餐的客人及香港市民致歉」。「四季常餐」又表示希望聯絡上事主作出補償和道歉。

（Facebook網頁截圖）

當食客有不滿當然要投訴，記者亦訪問入行飲食業30年，更是米芝蓮星級餐廳老闆的謝健豐（Benson），他同時亦經營茶餐廳「豐魔茶廳」，想知食客要投訴可以怎麼做，及一般餐廳會如何處理食客投訴。👇👇👇 點擊圖片睇食客投訴Q&A 👇👇👇

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